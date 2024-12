Los judíos sirios finalmente pueden visitar una de las sinagogas más antiguas del mundo

Los pocos judíos que quedan en Siria ahora pueden visitar la Sinagoga de Jobar, una de las más antiguas del mundo, tras la caída de Bashar al-Assad a principios de este mes.

La sinagoga, ubicada en el suburbio de Jobar en Damasco, fue parcialmente destruida durante la Guerra Civil Siria, informó Associated Press el lunes. El área estuvo fuertemente restringida por las fuerzas de Assad desde 2018 hasta hace pocas semanas.

Siria solo cuenta con nueve judíos que permanecen en el país, según el jefe de la comunidad judía siria, Bakhour Chamntoub, dijo a AP.

Chamntoub, de 74 años, llevó a reporteros con él en su primera visita en 15 años.

"Esta sinagoga significa mucho para nosotros", dijo a los reporteros.

Syria's tiny Jewish community—now just nine members strong—revisits the 2,700-year-old synagogue in Jobar, Damascus, heavily damaged by the Assad regime.It’s great to see Syrian Jews returning to Syria. pic.twitter.com/rqmXkdCkpl