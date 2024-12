Detalles del asesinato de Haniyeh en el corazón de Teherán: ¿traición interna?

El asesinato del líder del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, requirió una planificación meticulosa y un colaborador en el interior y estuvo a punto de ser descarrilado por un aire acondicionado averiado, según un reporte exclusivo de N12 del sábado.

Haniyeh se encontraba alojado en el complejo Neshat en el barrio de Saadat Abad de Teherán cuando fue asesinado el 31 de julio de 2024. El complejo alberga a altos funcionarios iraníes y miembros de la IRGC y está protegido por algunos de los sistemas de seguridad más avanzados del mundo, según el informe.

"El asesinato de Haniyeh estuvo a un nivel aún más alto que la operación del zumbador. Penetramos en el interior y exterior de la instalación iraní más vigilada", dijo Beni Sabti, experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, a N12.

Escogiendo la ubicación

Haniyeh, quien vivía en Doha, Qatar, solía viajar a tres ciudades principales: Estambul, Moscú y Teherán.

El periodista Dr. Ronen Bergman, un experto en asesinatos selectivos de Israel, explicó que no podía ser asesinado en Qatar ya que eso habría perjudicado los esfuerzos de mediación de rehenes.

Además, "la ira de Erdogan [por un asesinato en Estambul] habría llevado a consecuencias muy serias, y en Moscú - digamos que Putin no habría estado muy contento," dijo Bergman. "Esto dejaba a Teherán."

El complejo de Neshat donde fue asesinado Haniyeh en Teherán (credit: according to Article 27 A of the Copyright Law)

Los operativos de Israel identificaron un patrón en los viajes de Haniyeh al complejo Neshat en la capital iraní.

"Se quedó allí siete, ocho, nueve veces," dijo Bergman.

"Eso permitió a quienes estaban planeando quitarle la vida empezar a establecer las dos cosas que se necesitan para matar a alguien: uno, que él iba allí a menudo, y dos, que estaba en una ubicación fija, en una habitación en particular."

Rompiendo la seguridad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)

La unidad de élite Ansar al-Mahdi del IRGC estaba a cargo de proteger a Haniyeh. "Estos guardias son seleccionados después de muchas pruebas e investigaciones de seguridad," explicó Sabti.

"Son sometidos a pruebas rigurosas para asegurar que no están en contacto con partes extranjeras o enemigas, y son altamente hábiles en combate cuerpo a cuerpo y armas. Para ellos, un miembro senior de una organización terrorista es igual de importante que el presidente de Irán."

Plantando la bomba

La operación para asesinar a Haniyeh fue planeada meticulosamente.

Una bomba fue plantada en una almohada en la habitación de Haniyeh con anticipación. Sin embargo, la bomba resultó ser ligeramente más grande de lo planeado "porque no había una bomba del tamaño apropiado disponible", reveló Bergman.

El plan estuvo a punto de desmoronarse en el último minuto cuando el aire acondicionado de la habitación de Haniyeh dejó de funcionar, y él tuvo que salir.

"La operación estaba en un equilibrio precario", dijo una fuente a N12.

"Había temor de que su habitación fuera reemplazada por otra. Sin embargo, lograron arreglar el aire acondicionado y él regresó a la habitación."

A la 1:30 a.m., hubo una enorme explosión en el complejo.

"Después de aproximadamente un minuto, el equipo médico lo declara muerto, y entonces [el actual líder de Hamas] Khalil al-Hayya entra y ve a su colega yaciendo muerto y sangrando en el suelo, y él mismo se arrodilla y estalla en lágrimas", dijo Bergman. "Es un momento dramático."

Ondas de choque en Irán

La precisión y el éxito de la operación, según informes, sembraron el pánico en la cúpula iraní, y el comandante de la Fuerza Quds, Ismail Qaani, desapareció durante tres semanas.

Hasta el día de hoy, la pregunta de quién ayudó al Mossad en esta operación compleja sigue sin respuesta.

"¿Quién podría haberlo hecho? Hay tres grupos", explica Ronen Bergman. "Ciudadanos iraníes que viven en la zona, miembros de la Guardia Revolucionaria y miembros de Hamás. Es probable que los iraníes y Hamás estén investigando en todos estos diferentes grupos."

"[Utilizar un espía propio, como] Eli Cohen, el agente israelí en Damasco, es menos factible para este tipo de operación", añadió Bergman. "Al final, había una bomba en la habitación. Alguien la puso, alguien la escondió. Seguramente intentarán desentrañar este asunto."

Una operación de esta magnitud no podría haberse llevado a cabo sin una ayuda significativa desde dentro de Irán, dijo Tamir Heyman, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Militar.

"Esto requiere toda una red de capacidades de ejecución", enfatizó Heyman.

"Probablemente involucra a algunas personas que traicionaron a su país o traicionaron su misión y cooperaron para permitir que esto sucediera."