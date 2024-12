Cómo los espías israelíes se infiltraron en Hezbolá durante décadas

El asesinato por parte de Israel del antiguo líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue la culminación de una extensa infiltración de espías y recopilación de inteligencia del grupo terrorista que se extendió durante décadas, informó el New York Times el domingo.

La investigación del NYT, basada en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos, Europa e Israel que hablaron bajo condición de anonimato para discutir operaciones clasificadas, reveló cuán extensamente los espías israelíes habían penetrado en Hezbollah como parte de dos décadas de trabajo de inteligencia metódico en preparación para una guerra total que muchos esperaban que llegara eventualmente.

Los espías israelíes reclutaron personas para colocar dispositivos de escucha en los bunkers de Hezbollah, rastrearon reuniones entre un alto comandante y sus cuatro amantes, y tuvieron visibilidad casi constante sobre los movimientos de los líderes del grupo terrorista, según el informe del NYT.

El NYT reconoció que hubo avances importantes, como en 2012 cuando la Unidad 8200 de Israel robó una gran cantidad de información, incluidos los detalles de los escondites secretos de los líderes y el arsenal de misiles y cohetes del grupo. El NYT también destacó tropiezos significativos, como a finales de 2023, cuando un técnico de Hezbollah se volvió sospechoso de las baterías en los localizadores, que luego fueron detonados por Israel, dejando inactivados a miles de terroristas de Hezbollah.

El NYT señaló que la Unidad 8200 se apresuró a salvar sus esfuerzos en septiembre cuando recopilaron inteligencia de que los terroristas de Hezbollah estaban lo suficientemente preocupados por los localizadores que estaban enviando algunos de ellos a Irán para su inspección.

Esto llevó a altos funcionarios de inteligencia a persuadir al primer ministro Benjamín Netanyahu para que diera la orden de detonar los localizadores, iniciando la campaña que culminó en el asesinato de Nasrallah debido a preocupaciones de que la operación sería expuesta, afirmó el informe.

Gran éxito de Israel

El informe también afirmó que la campaña contra Hezbollah desarmó a uno de los mayores adversarios de Israel y asestó un golpe a la estrategia regional de armamento y financiamiento de Irán a grupos empeñados en la destrucción de Israel, debilitando el Eje liderado por Irán y remodelando la dinámica de Oriente Medio, contribuyendo a la caída de Assad en Siria.

Hasta el momento en que fue asesinado, se afirmó que Hassan Nasrallah no creía que Israel lo mataría. Supuestamente, sus asesores le instaron a abandonar su fortaleza subterránea y trasladarse a un lugar más seguro, a lo que Nasrallah hizo caso omiso, dado su percepción de que Israel no tenía interés en una guerra a gran escala. Sin embargo, no se dio cuenta de que las agencias de espionaje israelíes habían estado rastreando cada uno de sus movimientos durante años, según el New York Times.

"Hezbollah no puede seguir recibiendo apoyo y financiamiento de Irán sin estar en guerra contra Israel. Esa es la razón de ser de Hezbollah", dijo el General Brigadier Shimon Shapira, ex secretario militar del Sr. Netanyahu y autor de "Hezbollah: Entre Irán y Líbano". "Se rearman y reconstruyen", dijo. "Es solo cuestión de tiempo".

Construyendo una red de fuentes

Las operaciones durante la Guerra del Líbano de 2006, basadas en la recopilación de inteligencia de Israel, sentaron las bases para la extensa infiltración del país en Hezbollah.

Una operación colocó dispositivos de rastreo en los misiles Fajr de Hezbollah, lo que proporcionó a Israel información sobre municiones escondidas en bases militares secretas, instalaciones de almacenamiento civiles y hogares privados, según tres ex funcionarios israelíes. En la guerra de 2006, la Fuerza Aérea Israelí bombardeó los sitios, destruyendo los misiles.

A medida que Hezbollah se reconstruía, el Mossad expandió una red de fuentes humanas dentro del grupo terrorista, según 10 funcionarios actuales y anteriores estadounidenses e israelíes. Específicamente, el Mossad reclutó personas en Líbano para ayudar a Hezbollah a construir instalaciones secretas después de la guerra. Las fuentes del Mossad proporcionaron a los israelíes información sobre la ubicación de los escondites y ayudaron en su monitoreo, dijeron dos funcionarios. Por lo general, los israelíes compartían la inteligencia sobre Hezbollah con Estados Unidos y aliados europeos, según informó el NYT.

Un avance significativo ocurrió en 2012, cuando la Unidad 8200 obtuvo información sobre los lugares específicos donde se encontraban los líderes de Hezbollah, sus escondites y las baterías de misiles y cohetes del grupo, según cinco funcionarios actuales y anteriores de defensa israelíes y europeos, quienes agregaron que esto aumentó la confianza dentro de las agencias de inteligencia israelíes en que el ejército israelí podría ayudar a neutralizar la capacidad de Hezbollah para retaliar a un ataque israelí a los sitios nucleares de Irán.

Durante los años siguientes, las agencias de espionaje israelíes trabajaron para refinar la inteligencia recopilada de la operación anterior y producir información que pudiera ser utilizada en caso de una guerra con Hezbollah.

Según dos funcionarios de defensa israelíes con conocimiento de la inteligencia, al finalizar la guerra de 2006, Israel tenía "portafolios de objetivos" para casi 200 líderes, operativos, depósitos de armas y ubicaciones de misiles de Hezbollah. Para cuando Israel lanzó su campaña en septiembre, eran decenas de miles.