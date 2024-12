El trágico final de Fuad Shukr: Sus cuatro relaciones extramatrimoniales lo llevaron a su muerte

La vigilancia de Israel sobre Hezbollah fue tan extensa que reveló las cuatro relaciones extramatrimoniales del comandante terrorista islamista Fuad Shukr, según un informe del New York Times publicado el domingo.

Según informaron funcionarios de inteligencia europeos e israelíes al Times, Shukr supuestamente había planeado casarse con las cuatro amantes después de sentirse culpable por el adulterio.

Se dice que los planes matrimoniales de Shukr llegaron después de buscar orientación del clérigo religioso más importante de Hezbollah, Hashem Safieddine, a principios de 2024. Se pensaba que el clérigo religioso había sucedido al líder eliminado de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y también fue eliminado en un ataque aéreo israelí en octubre.

El líder religioso supuestamente había arreglado que los romances de Shukr se legitimaran en forma de cuatro ceremonias de bodas separadas por teléfono para cada amante.

No está claro si las bodas se llevaron a cabo, ya que Shukr fue eliminado en Beirut en julio junto con tres mujeres, al menos una de las cuales se cree que era su esposa, y dos de sus hijos. Varios medios árabes informaron que la esposa asesinada era una de las amantes de Shukr.

Fuad Shukr (credit: Via section 27a of copyright act)

Shukr se encontraba escondido en el edificio residencial cuando recibió una llamada de alguien que, según informó el Wall Street Journal, probablemente se había infiltrado en la red de comunicación interna de Hezbollah para moverse al séptimo piso del edificio. Este movimiento finalmente condujo a su eliminación.

La vigilancia de Israel sobre Shukr, así como el asesinato de Nasrallah, fue el resultado de una extensa infiltración de espías y recopilación de inteligencia del grupo terrorista que abarcó décadas, reveló el informe del NYT.

La investigación del NYT, basada en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios actuales y anteriores de Israel, Estados Unidos y Europa que hablaron bajo condición de anonimato para discutir operaciones clasificadas, reveló hasta qué punto los espías israelíes habían penetrado en Hezbollah como parte de dos décadas de trabajo de inteligencia metódico en preparación para una guerra total que muchos esperaban que eventualmente llegara.

Los espías israelíes reclutaron personas para colocar dispositivos de escucha en los búnkeres de Hezbollah, rastrearon reuniones entre Shukr y sus cuatro amantes, y tuvieron una visibilidad casi constante sobre los movimientos de los líderes del grupo terrorista, según un informe del NYT.

Hasta justo antes de ser asesinado, Hassan Nasrallah no creía que Israel lo mataría, afirmaba el informe. Supuestamente, sus ayudantes le instaron a dejar su fortaleza subterránea por un lugar más seguro, lo cual Nasrallah desestimó, dado su percepción de que Israel no tenía interés en una guerra a gran escala. Sin embargo, no se dio cuenta de que las agencias de espionaje israelíes habían estado siguiendo todos sus movimientos durante años, según el mismo informe.

¿Quién era Fuad Shukr?

Shukr, quien fue miembro de Hezbollah durante unos 30 años, era el Jefe del ala militar del grupo terrorista y era considerado como el "número 2" en su jerarquía, informó la prensa israelí.

Según el WSJ, Shukr llevaba una vida secreta y casi nadie lo veía. Vivía y trabajaba en el mismo edificio en el barrio sureño de Dahiyeh en Beirut, por lo que no necesitaba moverse por fuera.

Después de que fue asesinado, su vecino dijo: "Habíamos escuchado su nombre, pero nunca lo vimos. Era como un fantasma".

Shukr se hizo famoso por planear el secuestro de un avión en 1985 para liberar a 700 prisioneros en cárceles israelíes. El 14 de junio de 1985, un grupo de secuestradores tomó el vuelo 847 de TWA después de despegar de Atenas y voló el avión de ida y vuelta entre Beirut y Argel durante tres días. Después de orquestar esta operación terrorista, se escondió.

Según Recompensas por Justicia de los Estados Unidos, los Estados Unidos ofrecieron una recompensa de $5 millones por información sobre Shukr. Estuvo involucrado, entre otras operaciones, en el bombardeo de los cuarteles del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Beirut el 23 de octubre de 1983. En el ataque murieron 241 militares estadounidenses y 128 resultaron heridos.

Además de poner una recompensa por su cabeza, los Estados Unidos también sancionaron a Shukr. El 10 de septiembre de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo designó como "Terrorista Global Especialmente Designado" bajo la "Orden Ejecutiva 13224", que permite a los Estados Unidos prevenir el financiamiento de terroristas.

Después del 7 de octubre, cuando Hezbollah comenzó a atacar a Israel nuevamente, los ataques israelíes mataron aproximadamente a 400 operativos del grupo, incluidos comandantes clave. Como resultado, Nasrallah le dijo a los combatientes de Hezbollah y a sus familias que "Abandonen sus teléfonos, desactívenlos, entiérrenlos, guárdenlos en una caja de metal", dijo.

Jerusalem Post Staff y Gadi Zaig contribuyeron a este informe.