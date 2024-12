EE.UU. ataca varios objetivos hutíes en Yemen

Estados Unidos atacó varios objetivos en Sana'a y en la costa de Yemen en territorio controlado por los hutíes el lunes y martes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado de prensa el martes.

"El 30 y 31 de diciembre, los buques y aviones de la Armada de EE.UU. atacaron un centro de mando y control hutí y instalaciones de producción y almacenamiento de armas convencionales avanzadas (ACW) que incluían misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV)", dijo la declaración.

CENTCOM afirmó que las instalaciones se utilizaban en operaciones hutíes "tales como ataques contra buques de guerra y buques mercantes de la Armada de EE.UU. en el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén".

La organización también informó que la Armada y la Fuerza Aérea de EE.UU. destruyeron un sitio de radar costero hutí, además de siete misiles de crucero y UAV de ataque de un solo sentido sobre el Mar Rojo.

CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in YemenU.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7