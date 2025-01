¿Fallos en inteligencia israelí? Documentos revelan tácticas de Hamás

En una reciente revelación, el canal de noticias Channel 12 de Israel expuso documentos encontrados durante la operación terrestre que mostraban años de esfuerzo por parte de Hamas para recolectar inteligencia sobre ciudades y pueblos fronterizos en Israel, incluyendo los movimientos y hábitos de figuras locales destacadas y oficiales de seguridad. A través de una meticulosa recolección de información, Hamas no solo fue capaz de llevar a cabo un ataque sorpresa, sino uno preciso.

"Estaba claro desde hace mucho tiempo que, con la ayuda de Irán, Hamas había estado recolectando inteligencia de manera metódica y de forma profesional", dijo el Prof. Kobi Michael, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional y del Instituto Misgav para la Seguridad Nacional y la Estrategia Sionista, a The Media Line. "Esto también muestra la gran permeabilidad de Israel; no fue un trabajo demasiado difícil".

El 7 de octubre de 2023, miles de terroristas de Hamas asaltaron la frontera de Israel con Gaza y llevaron a cabo el mayor ataque terrorista de un solo día contra el estado judío. Aproximadamente 1,200 israelíes murieron y miles resultaron heridos. Hamas tomó como rehenes a 250 personas, 100 de las cuales aún están detenidas en Gaza, aunque se presume que muchos están muertos. El ataque sorprendió a Israel y, a medida que el impacto disminuía, surgieron muchas preguntas sobre la preparación de Israel, la extensión de la inteligencia que tenía y qué se podría haber hecho para prevenir tal tragedia.

Según un informe de Channel 12 News, se recopilaron documentos e información sensible durante años. Hamas hackeó cámaras de vigilancia en todo el sur de Israel, y la organización logró infiltrarse en sistemas sensibles, lo que les permitió monitorear diligentemente los movimientos de figuras críticas de seguridad en la zona fronteriza.

"Hamas hizo un excelente trabajo utilizando inteligencia de código abierto (OSINT) y obtuvo acceso a cámaras CCTV, que son tan comunes hoy en día", dijo Michael. "Juntos, esto fue una fuente interminable de inteligencia".

Un teclado de ordenador iluminado por un código cibernético mostrado se ve en esta foto de ilustración tomada el 1 de marzo de 2017 (credit: REUTERS/KACPER PEMPEL/ILLUSTRATION)

Desde el ataque, Israel lanzó una guerra masiva contra Hamas en Gaza. Decenas de miles de palestinos han sido asesinados mientras que el ejército israelí ha llevado a cabo miles de ataques aéreos y una gran operación terrestre. Las tropas israelíes todavía están en tierra en Gaza, aunque en menor medida que al inicio de la guerra.

"Para que Israel pueda evitar que exista un ejército terrorista en su frontera, necesita tener control de seguridad total en Gaza," dijo el Brig. Gen. (Res.) Amir Avivi, fundador del Foro de Defensa y Seguridad de Israel (IDSF), a The Media Line. "Estas capacidades, desarrolladas por Hamas, crecieron como resultado de la falta de control de Israel en el territorio."

Michael añadió que el ejército israelí y sus soldados también carecen de disciplina operativa, a menudo ignorando directivas sobre la seguridad de la información y el uso de las redes sociales.

"El establecimiento de defensa fue indiferente en cierto sentido," dijo. "Las autoridades locales tampoco le dieron mucha importancia a este tema, y se convirtió en un punto ciego que se amplió."

Hamas aprovechó la creciente zona ciega durante años.

Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza en 2005, 38 años después de haber capturado el territorio de manos egipcias durante la Guerra de los Seis Días en 1967. Israel mantuvo el control de los cruces fronterizos que compartía con Gaza, así como de su espacio aéreo y aguas territoriales a través de un estricto bloqueo naval. Soldados egipcios y operativos de Hamas custodiaban la frontera de Gaza con Egipto hasta que Israel tomó el control de la ciudad fronteriza de Rafah y el cruce hace varios meses.

Crecimiento de Hamas

“Desde 2005 hasta el 7 de octubre, con la ausencia de presencia israelí en tierra, hubo un crecimiento exponencial de las capacidades de Hamas, incluidas sus capacidades de inteligencia”, dijo Avivi. “Desarrollaron sistemas de vigilancia muy avanzados similares a los sistemas que posee la inteligencia israelí y también llevaron a cabo operaciones de inteligencia humana, mientras obstaculizaban significativamente la capacidad de Israel para utilizar fuentes humanas para recopilar inteligencia”.

Estas circunstancias demuestran la complejidad de la relación de Israel con Gaza y los palestinos.

Los residentes de Gaza han ingresado a Israel para trabajar desde 1967. Más oportunidades laborales y salarios más altos convirtieron a Israel en un destino laboral lucrativo para los palestinos. Esta tendencia continuó incluso cuando Israel se desvinculó del territorio. Esta disposición, junto con el control de Israel sobre la mayoría de las fronteras de Gaza, significaba que Israel y la Franja de Gaza seguían estando profundamente conectados, ambos dependientes el uno del otro.

Para Israel, los palestinos proporcionaban mano de obra barata en ciertos campos, como la agricultura, en los que la mayoría de los israelíes ya no trabajan. Para los palestinos, el empleo en Israel era la clave para mejorar su nivel de vida en uno de los territorios más empobrecidos del mundo. A lo largo de las décadas, el número de permisos de trabajo fluctuaba, muchas veces en simbiosis con el aumento y la disminución de las tensiones entre israelíes y palestinos.

Un claro ejemplo de esta fluctuación ocurrió en los días previos al sorprendente ataque de Hamás. Días antes de la guerra, los residentes de Gaza se acercaron a la cerca de seguridad con Israel, manifestándose contra el bloqueo. En respuesta, Israel prohibió la entrada de trabajadores de Gaza al país durante un corto período. En un intento por calmar la tensión, Israel levantó entonces la sanción, permitiendo la entrada de trabajadores palestinos. Sin embargo, las tensiones no se disiparon. En su lugar, estalló la guerra que cambiaría el rostro de la región.

La interdependencia económica también existe en Cisjordania, territorios que Israel también capturó en 1967 y se refiere como Judea y Samaria. Algunos de los territorios están completamente controlados por la Autoridad Palestina (AP), otros están bajo control total de Israel, y algunos están bajo control civil palestino y control militar israelí.

En respuesta a la guerra en Gaza, Israel también redujo drásticamente el número de trabajadores palestinos permitidos entrar desde Cisjordania. De más de 100,000 trabajadores al día, el número se ha reducido a unos pocos miles, citando preocupaciones de seguridad israelíes y el potencial de tensiones adicionales entre israelíes y palestinos. Desde Gaza, donde la guerra está en curso, no ha habido entrada de trabajadores desde que comenzaron los enfrentamientos.

Antes del 7 de octubre de 2023, el establecimiento de defensa israelí y gran parte del escalafón político creían que la entrada de palestinos para trabajar en Israel, tanto desde Gaza como desde Cisjordania, disipaba las tensiones y disminuía la motivación para participar en terrorismo al tiempo que creaba un incentivo para mantener la calma entre Israel y los palestinos.

"Esta presunción estaba equivocada," dijo Michael. "En Gaza, no hizo que Hamas cambiara su ideología o redujera su motivación para llevar a cabo dicho ataque; no creó un impacto positivo, sino que también creó una plataforma de inteligencia para Hamas."

Según Avivi, "Estaba claro que los permisos de trabajo para los palestinos crearían una amplia inteligencia para Hamas."

En todo Israel, Gaza y Cisjordania hay palestinos que comparten conexiones familiares, otra vulnerabilidad que se cree fue utilizada por Hamas en Gaza para recopilar inteligencia en Israel y sobre él.

Las fuerzas israelíes realizan redadas diarias en Cisjordania contra actividades terroristas, deteniendo a decenas de sospechosos cada día, lo que proporciona una perspectiva de inteligencia más clara. En consecuencia, la capacidad de Israel para frustrar ataques desde esos territorios ha sido consistentemente mejor, y las posibilidades de que se lleve a cabo un ataque similar al del 7 de octubre desde Cisjordania son más escasas, aunque no inexistentes. Esto se debe a las conexiones familiares existentes y al flujo actual de trabajadores hacia Israel.

"No se puede depender únicamente de la tecnología para la inteligencia, y con el desapego, Israel perdió la capacidad crítica de recopilar inteligencia a través de fuentes humanas", dijo Avivi. "Mientras en Judea y Samaria, Israel tiene completa libertad para operar y controlar la arena a través de asentamientos masivos, en Gaza esto no era posible, lo que hacía que la capacidad de generar inteligencia de calidad no existiera.

La retirada de Israel de Gaza en 2005 hizo casi imposible para el servicio secreto de Israel reclutar agentes palestinos. La retirada también vio a una unidad de comando israelí encargada de reclutar agentes incapaz de operar desde dentro de Gaza. Aunque el control de seguridad de Israel en Cisjordania es mucho más fuerte que en Gaza, no está exento de un escenario similar al del 7 de octubre.

"Israel debe presumir que los palestinos son capaces de recopilar inteligencia sobre Israel desde Cisjordania como lo hicieron desde Gaza, aunque las capacidades de Hamas allí son mucho más limitadas", dijo Michael. "Pero al final, la geografía tiene poca importancia en casos así donde las cámaras de vigilancia pueden ser accedidas de forma remota".

Por ahora, Israel permanece en Gaza, con el gobierno prometiendo mantener el control sobre asuntos de seguridad en el territorio indefinidamente. Con 100 rehenes aún esperando ser liberados de manos de terroristas de Hamas, compensar años de poca inteligencia es crucial.

"El control de inteligencia israelí está aumentando, pero aún hay lagunas", dijo Avivi. "Hay mucha inteligencia sobre los rehenes, pero no es suficiente para liberarlos. Es muy raro que existan las condiciones operativas que permitan operaciones de rescate".