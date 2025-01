Irán dispuesto a negociar su programa nuclear si EE.UU. muestra respeto

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, enfatizó que Irán está dispuesto a discutir negociaciones sobre armas nucleares si se les aborda con respeto en una entrevista publicada por la agencia de noticias Tasnim de Irán el miércoles.

Sin embargo, advirtió que si EE. UU. utiliza tácticas pasadas de presionar a Irán como lo hizo en el primer mandato del presidente electo Trump, se encontrarían con una resistencia igual.

"Si EE. UU. continúa su camino de máxima presión, responderemos en consecuencia", dijo Araghchi a Tasnim News.

Araghchi añadió: "Si la otra parte rechaza este camino [de negociaciones justas], es natural para nosotros seguir nuestro propio camino, como lo hemos hecho en los últimos años y continuaremos haciéndolo ahora".

Más tarde, en la entrevista con Tasnim News, el ministro de Relaciones Exteriores atribuyó el mérito a las capacidades militares de Irán, afirmando que sin su poder, no habría interés en las negociaciones.

"Nuestras capacidades de misiles fueron un factor significativo en la negociación", afirmó Araghchi.

"Si hubieran podido destruir nuestras instalaciones nucleares con ataques militares, ¿por qué habrían pasado más de dos años en conversaciones? ¿Por qué el secretario de estado de EE. UU. y los ministros de exteriores del G5+1 dedicarían 18 días para llegar a un acuerdo?"

En noviembre, la administración de Trump anunció planes para reinstaurar su estrategia de "máxima presión" contra Irán, apuntando a la estabilidad económica de Teherán y su capacidad para apoyar a grupos militantes y el desarrollo nuclear, según un informe de The Financial Times.

La administración declaró planes para imponer sanciones más estrictas, especialmente en las exportaciones de petróleo de Irán, que sirven como una fuente crítica de ingresos.

