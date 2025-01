Ex vocero de los hutíes: Israel puede ayudar a derrocar a los hutíes

La vida de Ali Al Bukhaiti, ex portavoz de los hutíes en Yemen y actualmente activista político y social residente en el Reino Unido, ha estado llena de movimientos y cambios.

Nacido en 1976 en el pueblo de Al-Malha, Gobernación de Dhamar, de la tribu Al-Hada, se mudó entre varias regiones en Yemen, viviendo parte de su infancia en Taiz. "También me moví entre sectas islámicas y religiones", recordó Al Bukhaiti en una conversación exclusiva con The Jerusalem Post.

"Aunque nuestra región sigue principalmente la secta Zaidí del islam chiíta, el salafismo y la escuela de pensamiento de los Hermanos Musulmanes dominaron la región durante un período, por lo que fui influenciado por el salafismo y los Hermanos Musulmanes en mi juventud. Luego me uní a la secta Zaidí bajo la influencia de mi abuelo materno, quien era el imán de una mezquita Zaidí".

Al-Bukhaiti explicó que desde la edad de 14 años empezó a tener dudas sobre su educación y religión. "Esto fue influenciado por algunas discusiones que tuvieron lugar en nuestra familia y debido a mi afiliación al Partido Socialista de Yemen.

Gradualmente comencé a rechazar algunos de los pilares de la religión hasta llegar al punto de volverme completamente irreligioso y ateo alrededor de los veinte años. A partir de ese momento, me sentí reconciliado con todas las personas y todas las religiones y razas".

Al Bukhaiti explicó que muchos miembros de su familia eran ateos, "así que mi decisión no fue sorprendente, y no tuve que ocultar mis creencias. A pesar de esto, tuve que ocultar mis puntos de vista de la sociedad tradicional yemení, hasta que llegué a Londres en 2019. Allí, también, inicialmente fui objeto de duras críticas y ataques", añadió.

En esta captura de pantalla obtenida de un vídeo difundido el 19 de diciembre de 2024, los medios militares houthis dicen haber lanzado un misil contra Israel desde un lugar desconocido. (credit: HOUTHI MILITARY MEDIA/via REUTERS)

"Con el paso del tiempo, incluso los yemeníes se acostumbraron a mis opiniones, y muchos comenzaron a aceptar mi libertad de creencia debido a mi actividad y escritos sobre el tema en redes sociales", explicó con orgullo. "Puse las discusiones religiosas a la luz del día y arrastré a los clérigos a guerras absurdas." Al Bukhaiti cree que tiene una gran influencia dentro de la sociedad yemení, principalmente debido a los millones de seguidores que presume en varias plataformas de redes sociales.

Trabajando de cerca con los hutíes

La experiencia personal de Al Bukhaiti con los hutíes es notable. "Mi relación oficial con los hutíes comenzó dentro de la Prisión de Inteligencia de Yemen en 2008, cuando fui encarcelado por alojar a un periodista británico con ciudadanía estadounidense, que estaba preparando un informe sobre el grupo," explicó.

"Fuimos arrestados mientras nos dirigíamos a Saada para encontrarnos con Abdul-Malik al-Houthi. En la prisión, conocí a algunos de los líderes del grupo, incluyendo a Mohammed Ali al-Houthi y otros. Después de las revoluciones de la Primavera Árabe, fui nombrado portavoz del Foro General de Fuerzas Revolucionarias, del cual los hutíes formaban parte".

Al Bukhaiti continuó: "Cuando se anunció la Conferencia de Diálogo Nacional de Yemen hace más de una década, los hutíes cedieron varios de los escaños que se les asignaron al Foro General de Fuerzas Revolucionarias".

Al Bukhaiti tuvo un asiento en la conferencia de diálogo en 2013, y más tarde fue nombrado portavoz oficial de los hutíes dentro de la conferencia de diálogo, así como miembro del consejo político del movimiento.

"Continué trabajando para ellos hasta que presenté mi renuncia en 2015 después de que asaltaron la casa del ex presidente yemení, Abdrabbuh Mansur Hadi.

Comencé a criticar a los hutíes desde el momento en que entraron en Saná el 19 de septiembre de 2014, debido a su toma de casas y sus violaciones a los derechos humanos," subrayó.

"Durante mi tiempo trabajando con el movimiento, aquellos que creen en un estado civil y un sistema secular, incluyéndome a mí, lograron convencer a los hutíes de presentar una visión que expresara nuestras aspiraciones, y en un principio sí presentaron una visión civil," recordó Al Bukhaiti. "Pero después de tomar Saná y apoderarse de la capital, comenzaron a implementar su visión racista y sectaria, así que los criticé y luego presenté mi renuncia, y dije, 'esto no es lo que acordamos contigo.'"

Al Bukhaiti enfatizó que los hutíes son un grupo que tradicionalmente sigue la doctrina zaidí del Islam chiita, una doctrina antigua que se asemeja en muchos aspectos a la Sunnah. "Luego adoptaron el enfoque político de la Revolución Islámica en Irán liderada por Jomeini.

Sus líderes afirman que son más merecedores de gobernar porque son descendientes de los Hashemitas, que se remontan al propio Profeta Mahoma, según su afirmación. Aspiran a establecer su dominio en Yemen, donde el sistema Imamato Zaidí gobernó Yemen hasta 1962.

Un seguidor houthi lleva un chaleco que representa al líder houthi Abdul-Malik al-Houthi durante un desfile celebrado en el marco de una campaña de movilización del ''ejército popular'' por parte del movimiento, en Saná, Yemen, 7 de febrero de 2024. (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH)

Según Al Bukhaiti, el movimiento Houthi es una extensión de ese movimiento político que gobernó Yemen durante cientos de años, con una diferencia prominente: "Los hutíes tienen ambiciones expansionistas hacia Arabia Saudita. Quieren gobernar La Meca como una extensión del gobierno Hashemita, y por esto, Arabia Saudita los detesta aún más".

Cuando se le preguntó sobre las fortalezas y debilidades de los hutíes, Al Bukhaiti destacó que los hutíes son "parte integral del pueblo yemení, su identidad y su presencia se extienden desde hace siglos. No son un movimiento al azar en la historia de Yemen, y están unificados y siguen a un solo líder".

"En cuanto a sus debilidades, son una minoría en Yemen, y la mayoría actualmente los desprecian y están esperando la oportunidad para eliminar su autoridad".

También son un grupo retrógrado en sus opiniones, que no encajan con nuestros tiempos," opinó, añadiendo que todos los países de la región están en su contra, "excepto el Sultanato de Omán, tal vez".

Al ser instado a presentar su opinión sobre una solución al problema yemení, Al Bukhaiti añadió: "La solución al problema yemení comienza con derrotar y eliminar a los hutíes y poner fin a su gobierno en Saná.

Luego, debe tener lugar un diálogo político en forma de un nuevo sistema de gobierno y una constitución. Israel puede contribuir a esto trabajando para establecer una coalición internacional para derrocar la autoridad de los hutíes, al igual que la coalición que derrocó la autoridad de ISIS en Irak y Siria," sugirió.

Los judíos de Arabia

A pesar de su crianza en Yemen, donde la sociedad tradicionalmente tiene opiniones anti-Israel y antisemitas, Al Bukhaiti ha escrito mucho sobre los judíos de Yemen. "Desde mi punto de vista, todos nuestros antepasados son judíos. Fuimos sometidos a una invasión islámica y nuestros antepasados fueron obligados a pertenecer al islam.

He escrito mucho sobre esto, y muchos yemeníes se han vuelto más aceptantes de estos temas debido a su odio hacia los hutíes. A pesar de esto, también creen que los crímenes de Israel contra los palestinos distorsionan a los judíos y al judaísmo, y sin embargo, creo que la mayoría de los yemeníes aman a los judíos yemeníes en Israel y se han vuelto más aceptantes de ellos."

Cuando se le preguntó sobre su llamativa disposición a hablar abiertamente a los medios israelíes, Al Bukhaiti respondió: "No veo ninguna diferencia entre los medios israelíes y otros. Al contrario, veo que los medios israelíes son más aceptantes de otras opiniones en comparación con los medios árabes."

Fiel a su carácter, Al Bukhaiti no oculta su crítica a las políticas israelíes: "No tengo una postura hostil hacia Israel como pueblo y como estado. Pero sí tengo una postura sobre la política de los sucesivos gobiernos israelíes debido a sus crímenes contra los palestinos, el asedio y la ocupación. Anteriormente he recibido una invitación oficial para visitar Israel, y estoy listo para visitarlo en la primera oportunidad.

Judíos yemeníes se manifiestan ante la oficina del Gabinete en Sanaa, marzo de 2009 (credit: KHALED ABDULLAH/ REUTERS)

Mi primer objetivo es conocer a los judíos yemeníes y disculparme con ellos por lo que el régimen de Imam Yahya e Imam Ahmed en Yemen cometió en su contra cuando fueron desplazados a la fuerza a Israel en la Operación Alfombra Mágica en la década de 1950, como escribí hace algún tiempo", agregó, evocando un tuit de 2022 de la cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en árabe, en el que se invitaba a Al Bukhaiti a Israel.

"Israel debe detener sus infracciones contra los derechos de los palestinos. Lo veo como la principal razón del odio dirigido hacia los judíos, no solo en Israel sino en todo el mundo", continuó Al Bukhaiti. "Mi mensaje es que nosotros, como árabes y judíos, podemos coexistir.

El gobierno israelí debe encontrar un acuerdo con los palestinos que les brinde el mínimo de sus derechos. La mayoría de los árabes están listos para la paz y la reconciliación con Israel y el pueblo judío. Pero esto solo puede suceder una vez que se resuelva el problema palestino", concluyó.