¿Una alianza anti-iraní detendrá a los hutíes en Yemen?

Es seguro decir que pocas personas fuera del Medio Oriente habían oído hablar de los hutíes antes de que comenzaran a atacar buques en el Mar Rojo y disparar cohetes hacia Israel.

Sin embargo, los hutíes de Yemen han estado causando graves problemas regionales desde 2004. Son musulmanes fundamentalistas chiítas extremistas militantes guiados por Irán, determinados a tomar el control de todo Yemen y también a subvertir a Arabia Saudita y todo esto bajo el radar de Occidente.

Los hutíes han tenido éxito principalmente en su primer objetivo de tomar el control de Yemen, aunque persiste cierta oposición activa. Arabia Saudita se ha alejado de la lucha a pesar de la continua amenaza hutí.

Israel juega un papel pequeño en esto, excepto como una pantalla para los patrocinadores iraníes de los hutíes.

Los saudíes y los hutíes se enfrentaron durante una década, con múltiples bajas en ambos lados, hasta que Estados Unidos medió un alto el fuego en 2022. Esto está en línea con la reacción automática de Estados Unidos ante la violencia mundial: Detenerla, cuanto antes mejor, generalmente con un alto el fuego.

Los Estados Unidos y sus aliados están aprendiendo, con suerte, que los alto al fuego solo funcionan si ambas partes realmente quieren detener la lucha. Si ese no es el caso, entonces los alto al fuego solo dan tiempo para que una o ambas partes se rearmen y se preparen para la próxima ronda de combates. Imágenes difundidas por Houthi Military Media dicen mostrar el lanzamiento de un misil, que los Houthis dicen haber disparado contra Israel, en un lugar desconocido, en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo difundido el 19 de diciembre de 2024. (credit: HOUTHI MILITARY MEDIA/via REUTERS)

¿Suena familiar? La ONU y otros comenzaron a exigir alto al fuego israelí con Hamás en Gaza y con Hezbolá en Líbano justo días después del pogromo de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel y la inmediata respuesta de Hezbolá con miles de cohetes. Israel ha resistido en gran medida las llamadas internacionales de alto al fuego, optando en su lugar por victorias militares decisivas.

El concepto israelí funcionó en gran medida en Líbano, pero la presencia de 100 rehenes israelíes en túneles de Hamás ha complicado el panorama militar en Gaza sobre el terreno.

Los responsables políticos israelíes insisten en que si Israel hubiera escuchado las enérgicas peticiones de alto al fuego con Hezbolá al inicio del conflicto, Hezbolá solo habría esperado la próxima oportunidad para lanzar otra mortífera andanada de cohetes contra Israel. Ahora, con su liderazgo eliminado, sus armas destruidas y muchos de sus terroristas incapacitados o muertos, Hezbolá ya no está en posición de lanzar un ataque total.

Una iniciativa diplomática

Lo que se necesita en ambos frentes es una iniciativa diplomática para solidificar un alto el fuego y proporcionar un futuro estable. Eso no está sucediendo en Gaza y Líbano, ni en Yemen.

Irán ha adoptado a los hutíes como una fuerza militar islamista extremista chiíta. Los hutíes fueron parte de la guerra civil en Yemen, que comenzó en 2004. Yemen se unió al levantamiento regional de la Primavera Árabe en 2011, cuando los manifestantes derrocaron regímenes dictatoriales en Egipto, Libia y Túnez. Para entonces, sin embargo, los hutíes ya estaban en camino de deponer al presidente de Yemen y tomar el control de gran parte del país.

Sin contentarse con sembrar el caos en Yemen, los hutíes dirigieron su atención asesina hacia el reino suní de Arabia Saudita. Dispararon alrededor de 1,000 misiles y 350 drones contra instalaciones militares saudíes, plataformas petrolíferas y otros objetivos civiles entre 2015 y 2022 solamente. Ansiosos por dirigir su atención hacia el interior, los líderes saudíes buscaron una forma de reducir la intensidad del conflicto con Yemen, aceptando el alto el fuego inspirado por EE. UU.

Ese movimiento ha salido mal. Dirigidos por el enemigo acérrimo de Arabia Saudita, Irán, los hutíes comenzaron a atacar los barcos en la costa saudita en el Mar Rojo el año pasado, desafiando al Occidente a hacer algo al respecto. Cuando sucedió poco, aparte de algunos ataques aéreos ineficaces en Yemen, los hutíes empezaron a disparar cohetes hacia Israel, otra provocación dirigida más al Occidente que al Estado judío.

Dada la actitud nerviosa del Occidente hacia el conflicto, no sorprende que Israel sea el que ha llevado a cabo los contraataques más efectivos contra los hutíes hasta ahora, con ataques aéreos a puertos e instalaciones hutíes.

Desafortunadamente, Israel está demasiado lejos para lograr mucho más. Sus aviones de guerra necesitan ser repostados en su camino hacia y desde Yemen, a 2,000 kilómetros de distancia. Una incursión terrestre israelí parece estar fuera de discusión.

A pesar de las llamadas para un ataque israelí contra la nave nodriza, es decir, Irán, eso sería un error estratégico.

Así como Irán no es exclusivamente un problema israelí, tampoco lo es la agresión hutí. Los hutíes están atacando el tráfico marítimo mundial a través del vital Estrecho de Bab el-Mandeb como parte del plan de guerra iraní para desestabilizar Oriente Medio y socavar a EE. UU. y sus aliados.

Todo esto muestra que es tiempo para Occidente, y especialmente los Estados Unidos, de cambiar su respuesta a la violencia y la agresión de actores malintencionados, especialmente Irán y sus aliados. En lugar de pedir automáticamente ceses al fuego, Occidente debería buscar algún nivel de victoria.

Las herramientas para una respuesta coordinada de Occidente están en su lugar. Arabia Saudita está bien posicionada para liderar una alianza para aplastar a los hutíes de una vez por todas y debilitar a Irán en el proceso. Todos esos miles de millones de dólares en armas estadounidenses que los saudíes han estado acumulando durante décadas estarían a disposición de la alianza.

Otros países, incluido Israel, tendrían que participar. Podría haber un costo político por ello, como un gesto sin sentido en dirección a los palestinos. Esto sería sin sentido porque los palestinos han demostrado una y otra vez durante las últimas tres décadas que no quieren paz con Israel, quieren paz sin Israel.

Una alianza anti-Irán liderada por Arabia Saudita y respaldada por Occidente podría ayudar a estabilizar la región, especialmente si Israel colabora.

Pero primero, deben aprenderse lecciones: Israel no está en el centro de cada conflicto, no todos los problemas tienen solución y no todos los conflictos militares deben detenerse lo más rápido posible.

Mark Lavie ha estado cubriendo Oriente Medio para importantes medios de comunicación desde 1972. Su segundo libro, ¿Por qué todavía tenemos miedo?, que sigue su carrera de cinco décadas y llega a una conclusión sorprendente, está disponible en Amazon.