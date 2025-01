Es ahora o nunca: Hora de enfrentar la amenaza nuclear de Irán

Hezbolá y Hamás ya no amenazan a Israel. El eje de resistencia de Irán y Siria y las defensas aéreas de Irán han sido destruidas, y las capacidades de misiles de Irán han sido aniquiladas.

Pero Irán está al borde de producir suficiente uranio de grado armamentístico para varias bombas. De hecho, está tan cerca que depender de una advertencia oportuna por parte de la inteligencia estadounidense o israelí de que Irán está "saliendo" puede que no sea una apuesta ganadora. Ahora es el momento de abordar el programa de Irán militarmente, idealmente a través de un ataque conjunto de Jerusalén y Washington. En diciembre, tanto el Director de Inteligencia Nacional de EE.UU. (DNI) como la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) informaron que Irán estaba más cerca que nunca de tener suficiente uranio altamente enriquecido (UAE) para varias bombas. Irán solo necesitaría semanas, no meses, para "salir" de su límite actual de enriquecimiento del 60% autoimpuesto y alcanzar el 90% necesario para una bomba.

Hasta hace poco, Teherán desestimaba todo tipo de conversación sobre adquirir capacidad nuclear como un sinsentido que el Líder Supremo Ali Khamenei había prohibido específicamente en una supuesta fatwa oral (sentencia legal islámica). Ya no. Altos funcionarios de la República Islámica ahora discuten abiertamente los pros y los contras de desarrollar la bomba.

El colapso del eje antisisraelí de resistencia de Irán ha fortalecido la tentación de Teherán de desarrollar la bomba. El plan de larga data de Khamenei de utilizar intermediarios para debilitar a Israel está en ruinas: Hamas apenas subsiste, Hezbolá ya no amenaza seriamente a Israel y, lo más importante, el colapso del régimen de Assad en Siria ha prácticamente cerrado el canal de armas que Teherán utilizaba durante años para fortalecer a Hezbolá. Solo los aliados hutíes de Irán en Yemen están activos, pero no representan una amenaza importante para Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu discute el programa nuclear de Irán en el Ministerio de Defensa, 2018 (credit: JACK GUEZ/AFP VIA GETTY IMAGES)

Además, la facilidad con la que Israel penetró en el espacio aéreo iraní dos veces este año puede haber convencido a los líderes iraníes, hasta ahora escépticos sobre la necesidad de una bomba, de verla como necesaria para disuadir de tales "agresiones" adicionales. Teherán aún no ha ensamblado el rompecabezas que es un dispositivo nuclear entregable, pero Irán continúa diligentemente diseñando las piezas individuales del rompecabezas. La expansión de las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Fordow y Natanz continúa a buen ritmo, y múltiples fuentes informan que Teherán está trabajando en mejorar la precisión de sus misiles balísticos. En octubre, Israel bombardeó lo que consideraba una instalación de investigación de armas nucleares en Parchin.

La RAZÓN más simple para concluir que Irán aún aspira a obtener armas nucleares es cómo ha diseñado todo su programa nuclear desde el principio: enriquecer uranio internamente cuando el combustible importado para un programa nuclear civil habría sido mucho más barato; consistentemente ocultando sitios nucleares clave de la AIEA y Occidente y ubicando uno de ellos (Fordow) bajo una montaña. Finalmente, está la disposición de Teherán a renunciar a miles de millones de dólares debido a sanciones occidentales y a inversiones extranjeras perdidas para construir un programa que es el completo contrario de lo que un país que busca genuinamente energía nuclear pacífica desearía.

Este es el panorama nuclear que enfrenta el presidente electo Donald Trump. Dada la división del Partido Republicano en "Estados Unidos primero" aislacionistas y más internacionalistas tradicionales, sería temerario predecir la dirección de la próxima administración. Sin embargo, existen indicadores que sugieren que Trump prefiere fuertemente la coerción económica y las negociaciones sobre soluciones militares.

Poco después de las elecciones, el asesor de Trump Elon Musk se reunió con el Embajador de Irán en la ONU para discutir maneras de "calmar las tensiones". Antiguos miembros de la primera administración de Trump han hablado públicamente sobre la reaplicación de la estrategia de sanciones económicas de "máxima presión" que Biden discontinuó. Trump mismo afirma consistentemente que quiere poner fin a las guerras y prevenir nuevas a través de la diplomacia personal en lugar de los medios militares.

Parece probable que Trump reviva la máxima presión y las negociaciones con Irán en un intento por lograr un acuerdo nuclear con Teherán que pueda reclamar como una gran mejora sobre el acuerdo nuclear con Irán (JCPOA) que negoció Barack Obama.

Eso sería un gran error.

Si 25 años de negociaciones nucleares con Irán nos han enseñado algo, es que los gobernantes del país están decididos a adquirir armas nucleares. Dada la actual situación económica y militar peligrosa de Irán, es casi seguro que Jamenei quiere reanudar las negociaciones nucleares con Occidente para aliviar más sanciones económicas y ganar tiempo mientras continúa enriqueciendo uranio e investigando la militarización. Irán no tiene interés en renunciar al enriquecimiento de uranio doméstico, excepto como una medida temporal para ganar tiempo.

Los ayatolás pueden calcular que la ansiedad de Trump por reemplazar el JCPOA con una versión mejorada que lleve el sello de aprobación de Trump producirá un tratado con el que Teherán pueda vivir, uno que parezca tapar los muchos agujeros del JCPOA mientras en la práctica deja cláusulas de escape que Irán pueda usar en el futuro para lograr sus objetivos nucleares.

Este enfoque significa que los Estados Unidos, Israel y el OIEA deben estar constantemente vigilantes para evitar que Irán intente "escaparse" y adquirir suficiente URHE para varias bombas. Ni Israel ni EE. UU. han afirmado con certeza que pueden detectar un escape lo suficientemente temprano como para detenerlo. A medida que Irán enriquece más y más uranio al 60%, su camino hacia el nivel de escape del 90% se acorta y probablemente sea más difícil de identificar, lo que reduce aún más el tiempo que las agencias de inteligencia occidentales tienen para alertar a sus gobiernos sobre un escape inminente, y el tiempo que esos gobiernos tienen para reaccionar.

Dicho escape no le daría a Irán inmediatamente la bomba; los expertos estiman que Teherán necesita entre seis meses y dos años para militarizar el URHE. Pero significaría que destruir los grandes objetivos nucleares estáticos de Irán (principalmente las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Fordow y Natanz) ya no bloquearía el camino de Irán hacia una bomba. Los nuevos objetivos serían mucho más difíciles de localizar y destruir. El URHE no es voluminoso y puede almacenarse en cualquier lugar de un país tres veces más grande que Texas, y los científicos pueden llevar a cabo investigaciones sobre la militarización en una instalación del tamaño de un garaje grande.

Hay una solución mejor: el uso de medios militares para destruir las principales instalaciones nucleares de Irán ahora. Israel contempló seriamente tal acción en 2012, pero una combinación de presión de EE. UU. y divisiones dentro del gobierno israelí y las FDI eliminaron la opción cinética de consideración. Sin embargo, ahora, Irán es mucho más débil y muchos de los obstáculos de ayer para la acción militar ya no son relevantes.

La caída de Hezbolá

Hasta este año, el argumento más convincente contra un ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes era que desencadenaría una guerra catastrófica con el proxy de Irán, Hezbolá (y en menor medida Hamas). Pero Irán ha perdido su as en la manga. El liderazgo de Hezbolá está diezmado; la mayoría, si no todos, de sus misiles de precisión de largo alcance que podrían llegar a cualquier lugar en Israel han sido destruidos o están en la mira de Israel; y los cohetes de corto alcance de Hezbolá tienen poco más que un valor molesto, y eso solo contra el norte de Israel.

La caída de Assad

Igualmente significativo es el colapso del régimen de Assad en Siria, el aliado estatal más antiguo y cercano de la República Islámica en Oriente Medio. La "guerra entre las guerras" de Israel en Siria durante la última década ha logrado frustrar los esfuerzos de Irán por reproducir en Siria una amenaza de misiles similar a la de Hezbolá contra Israel. Ahora Siria se ha convertido en una zona vetada para las actividades militares iraníes. El puente terrestre de Teherán desde Irán hasta Líbano a través del afamado creciente chiíta está bloqueado, y Irán ya no puede reemplazar fácilmente el equipo y las pérdidas de misiles de Hezbolá.

Derrumbadas las defensas aéreas iraníes y sirias

Antes de este año, Israel nunca había llevado a cabo un ataque aéreo serio contra Irán y por lo tanto no podía saber con certeza qué tan bien funcionaría el sistema de defensa aérea S-300 suministrado por Rusia al régimen islámico. El veredicto ya está dado: la respuesta de Jerusalén al lanzamiento por parte de Irán el 1 de octubre de casi 200 misiles balísticos contra Israel prácticamente aniquiló las defensas aéreas de la República Islámica. Israel envió decenas de aviones contra Irán, los reabasteció en vuelo, y no perdió ni un solo avión. Esto ha dejado los sitios nucleares y militares del régimen en gran medida indefendidos y brindará a cualquier fuerza aérea que los ataque, ya sea israelí y/o estadounidense, mucho mayores probabilidades de éxito de las que se creía posible en el pasado reciente.

Capacidades de misiles disminuidas

Irán atacó a Israel dos veces en 2024 con misiles balísticos, misiles de crucero y drones, abandonando su dependencia de larga data en los grupos aliados para atacar al estado judío. Los ataques demostraron que Irán es un tigre de papel cuando se trata de la guerra de misiles contra Israel, ya que la mayoría de los misiles fueron interceptados o permitidos aterrizar en áreas rurales. Además, Washington, aliados occidentales y estados árabes suníes moderados, incluida Arabia Saudita, que ni siquiera reconoce al estado judío, ayudaron a Israel a repeler los misiles iraníes. No está claro cuántos de los misiles sobrevivientes de la República Islámica pueden alcanzar a Israel, pero el ejemplo de los dos ataques frustrados de Teherán este año sugiere que actualmente no representan una amenaza importante.

¿Qué se debe hacer?

La debilidad de Teherán brinda a Jerusalén una oportunidad única para reducir las ambiciones nucleares de Irán. La Fuerza Aérea de Israel ha demostrado que puede apuntar con precisión a los sitios militares y nucleares iraníes sin causar un extenso daño colateral civil y sin necesidad de reabastecimiento de combustible en un país vecino.

Además, la destrucción de las defensas aéreas de Irán ha acabado con la antigua suposición de que Israel solo podría llevar a cabo un golpe sorpresa contra las instalaciones nucleares de Irán antes de que las defensas aéreas residuales de Irán entraran en acción y hicieran que nuevos ataques fueran demasiado peligrosos. Con las defensas aéreas de la República Islámica demolidas, Israel probablemente ahora podría llevar a cabo misiones adicionales en las horas y días posteriores al ataque inicial para volver a visitar sitios insuficientemente dañados en la primera ronda.

Hay una gran desventaja en que Israel monte un ataque independiente contra las instalaciones nucleares de Irán: la instalación de enriquecimiento de uranio en Fordow. El OIEA informa que Irán recientemente aumentó el enriquecimiento en este sitio, lo que solo podría producir rápidamente suficiente uranio altamente enriquecido (HEU) para varias bombas. Fordow es un búnker subterráneo construido bajo una montaña que Israel, que carece de una flota de bombarderos pesados, tendría dificultades para destruir por sí solo.

Sin embargo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) posee un arma no nuclear que puede penetrar y destruir Fordow: el GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), conocido coloquialmente como bomba "bunker buster". El MOP es una munición autoguiada de 30,000 libras, actualmente solo entregable por la aeronave furtiva B-2 Spirit de la USAF.

Un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a las instalaciones nucleares de Irán tiene otra ventaja importante: permitiría dirigirse a muchas más instalaciones nucleares y de misiles e infligiría mucho más daño que una operación unilateral israelí. Hay muchas formas en las que los dos aliados podrían cooperar. Washington, por ejemplo, podría lanzar la MOP contra los grandes sitios nucleares subterráneos de Irán y quizás algunos sitios no nucleares selectos, mientras que Israel podría apuntar a instalaciones de almacenamiento y producción de misiles iraníes, otros objetivos militares varios, y especialmente a las muchas instalaciones nucleares más pequeñas y vulnerables que suministran insumos utilizados en las plantas de enriquecimiento de Fordow y Natanz.

¿Represalia?

Algunos formuladores de políticas de EE. UU. se oponen casi a cualquier uso de la fuerza de EE. UU. en el Medio Oriente por temor a que la "escalada" posterior arrastre a Estados Unidos a otra guerra en el Medio Oriente al nivel de los conflictos de Irak y Afganistán. Sin embargo, la experiencia de Irak/Afganistán nos enseña poco o nada sobre las consecuencias de un ataque a las instalaciones nucleares y militares de Irán. Tal operación no requeriría ni una sola bota estadounidense en el terreno (aunque botas israelíes clandestinas podrían desempeñar un papel).

Nadie está proponiendo que una fuerza expedicionaria de Estados Unidos marche hacia Teherán. Y si la experiencia israelí sobre los cielos de Irán sirve de algo, es probable que los pilotos de la Fuerza Aérea de EE. UU. regresen a casa como héroes, no en ataúdes.

Una segunda objeción, más creíble, es que mientras Irán no puede penetrar significativamente las defensas aéreas de Israel o las de las principales bases militares de Estados Unidos en la región, puede causar estragos en los aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Arabia Saudita. Irán tiene miles de proyectiles de corto alcance que puede lanzar contra objetivos militares y económicos en estos países: Teherán ya ha demostrado su efectividad. En 2019, la República Islámica llevó a cabo un ataque con misiles de crucero y drones contra la instalación de producción de petróleo de Abqaiq en Arabia Saudita, poniendo fuera de servicio la principal planta de procesamiento de petróleo del reino durante varias semanas.

Sin embargo, la amenaza de represalias iraníes contra nuestros aliados árabes no es motivo para detener el juego. Las defensas aéreas de los estados del Golfo son mucho más efectivas hoy que en 2019 cuando Teherán básicamente tomó por sorpresa a Riad. Desde entonces, se ha desarrollado toda una red de defensa aérea regional, que incluye a Israel, Estados Unidos y los principales estados sunitas moderados, y ha demostrado su valía dos veces este año al defender a Israel de los ataques iraníes. Algunos misiles iraníes penetrarán estas defensas, pero la idea de que Teherán pueda reducir rápidamente toda la producción y las instalaciones de procesamiento de petróleo de los estados árabes del Golfo a escombros luego de un ataque de Israel y/o Estados Unidos está exagerada.

En segundo lugar, una promesa seria por parte de Estados Unidos e Israel de debilitar la economía de Irán si este toma represalias de manera importante por la destrucción de sus instalaciones nucleares haría que Teherán se detenga.

Estados Unidos e Israel deberían deliberadamente evitar dañar las instalaciones industriales y de producción de petróleo iraníes mientras envían un mensaje (abierta y/o a través de conductos clandestinos) a Teherán para que coincida con el lanzamiento de las primeras MOP sobre Fordow: "No estamos apuntando a tu economía, pero si tomas represalias contra Israel, Estados Unidos o cualquiera de sus aliados regionales, destruiremos por completo tus instalaciones de producción y exportación de petróleo y gas".

Solo una instalación importante, el terminal de la Isla Kharg, maneja casi el 90% de las exportaciones de gas y petróleo de Irán, las cuales representan el 40% de las ganancias por exportaciones del país; Israel podría fácilmente demoler la Isla Kharg. La perspectiva de perder la joya de su corona económica debe hacer que Teherán se detenga antes de tomar represalias de manera más que meramente simbólica. Aún más intimidante sería una promesa israelí/estadounidense de ir tras toda la infraestructura petrolera del país, además de otros importantes sitios industriales.

Hay un inconveniente al destruir la Isla Kharg y otros objetivos similares: los precios mundiales del petróleo y el gas se dispararían inmediatamente. Pero esto no es razón para convertir la amenaza en palabras vacías. Arabia Saudita tiene una amplia capacidad excedente de petróleo que puede llevar rápidamente a la producción, minimizando el impacto en los precios mundiales del petróleo de la reducción de la producción y exportación de petróleo iraní.

¿Un bono inesperado?

El debilitamiento de Hezbolá en Líbano y la desaparición del régimen de Assad en Siria ilustran los peligros de predecir los acontecimientos en Oriente Medio.

No sabemos cómo reaccionarían los iraníes ante un ataque concertado a las instalaciones nucleares y militares de su país. Un revés así podría llevar a Khamenei y sus fuerzas de seguridad a reprimir intensamente, para evitar que la población iraní se rebele. A juzgar por la represión reciente del régimen de las protestas populares, este mantiene la lealtad de sus fuerzas de seguridad más capaces y sedientas de sangre. Si la vergüenza internacional y doméstica causada por un desastre nuclear agitaría esta lealtad es una incógnita. Existe al menos la posibilidad de que una demostración abierta de las múltiples debilidades del régimen pueda romper el estancamiento que ha impedido hasta ahora que la oposición iraní amenace el gobierno islámico.

Al menos, tal golpe probablemente debilitaría al régimen y lo obligaría a destinar más y más mano de obra y recursos para evitar que la olla política iraní hierva.

Un momento perecedero

Estamos en una encrucijada en la lucha de 30 años para evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

La República Islámica nunca ha estado más débil, tanto en el país como en el extranjero. Su eje de resistencia está en ruinas, y el poco apoyo popular interno que retienen los mulás se está desvaneciendo. El único lugar donde Teherán no está retrocediendo es en las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz y Fordow, donde el peligro de una fuga nuclear es mayor que nunca. Mientras tanto, tanto las capacidades militares de Israel como de Estados Unidos nunca han sido más fuertes, lo que resulta en una alta probabilidad de una acción cinética exitosa contra el programa nuclear de Irán.

Estas circunstancias no durarán para siempre. Rusia podría ayudar a la República Islámica a defenderse suministrándole el más formidable sistema de defensa aérea S-400. Teherán podría atraer a Washington a una serie interminable de negociaciones de las cuales se aprovecharía para acercarse cada vez más a una fuga, o negociar un acuerdo solo marginalmente menos favorable para el régimen que lo que fue el JCPOA.

En caso de que esto último ocurra, Occidente una vez más solo habrá pateado la lata nuclear iraní por el camino, con la desolada esperanza de que explote bajo la responsabilidad de otra persona.

El escritor es un veterano de 30 años de la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. (CIA), donde se especializó en el Medio Oriente, de donde se retiró en 2012 como miembro del Servicio Analítico Superior. Desde 2012 hasta su salida en 2024, fue el experto interno principal en Medio Oriente para el Comité de Asuntos Públicos de Israel en América (AIPAC).

Las opiniones expresadas aquí son exclusivamente suyas y no representan las de la CIA o AIPAC.