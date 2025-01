Líder de Hezbolá: "Nuestra paciencia puede agotarse antes del final del cese al fuego"

El Secretario General de Hezbolá, Naim Qassem, amenazó a Israel con respecto al acuerdo de cese al fuego de 60 días con Líbano, diciendo que "nuestra paciencia puede agotarse antes del final", según lo citó el medio de comunicación Al-Manar de Hezbolá el sábado por la noche.

El informe también citó al líder de Hezbolá diciendo que "la resistencia es una elección cultural, religiosa, política y yihadista" y que no hacerlo es "someterse al enemigo en lo que él quiera hacer".

"Hemos elegido la resistencia como una elección basada en la fe. Es nuestra elección liberar la tierra, proteger la soberanía, apoyar a Palestina", continuó, citando "el derecho a enfrentar la ocupación israelí expansionista".

"La dirección de la resistencia son quienes deciden cuándo resistir, cómo resistir, el método de resistencia y las armas que utilizan".

"No hay un plazo que especifique el desempeño de la resistencia, ni en el acuerdo ni después del final del período de 60 días en el acuerdo. Dijimos que estábamos dando una oportunidad para prevenir las violaciones israelíes, implementar el acuerdo y ser pacientes. Esto no significa que seremos pacientes durante 60 días, ni significa que seremos pacientes por menos o más de 60 días". El jeque Naim Qassem asiste a un servicio en memoria de Taleb Abdallah, un alto comandante de campo del grupo que murió el 11 de junio junto a otros tres combatientes de Hezbolá en un ataque israelí contra la aldea de Jouaiyya, en el sur de Líbano, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

El líder terrorista continuó, diciéndole al público en general: "Espero que no se cansen demasiado con análisis políticos o declaraciones sobre lo que hará Hezbolá cuando pasen los 60 días. Cuando decidamos hacer algo, lo verán directamente".

Qassem luego hizo referencia a la guerra del Líbano de 1982 y cómo Israel "llegó a Beirut en días".

Continuamos resistiendo como una resistencia islámica y una resistencia nacional y todos los luchadores de la resistencia honorable desde 1982 hasta 2000 hasta que liberamos esta tierra. Fue liberada en 18 años con la bendición de la resistencia".

Comparó las operaciones militares de Israel llegando a Beirut en ese entonces con las operaciones de las FDI del año pasado en el Líbano, afirmando incorrectamente que las FDI no pudieron llegar al sur del río Litani ni a Beirut.

Las FDI alcanzaron el río por primera vez en dos décadas el 26 de noviembre.

"Cuando te enfrentas a un ejército que viene con cinco divisiones, compuesto por 72,000 soldados y oficiales, con el objetivo de penetrar las fronteras y llegar al río o más allá y no puede hacerlo, ¿eso no significa que la resistencia es fuerte, disuasoria, efectiva y perturba los objetivos del enemigo?" preguntó.

'Capacidades militares significativas'

Qassem afirmó que en el momento del anuncio del alto el fuego a finales de noviembre, Hezbolá aún tenía capacidades militares significativas. También afirmó que Israel se vio obligado a solicitar un alto el fuego debido a las "importantes capacidades" de Hezbolá.

"Estos combatientes de la resistencia poseen una voluntad firme y una determinación al martirio que rechaza la ocupación. Nos enfrentamos a una agresión sin precedentes. Nos mantuvimos firmes como resistencia, nuestro pueblo se mantuvo firme y Líbano se mantuvo firme. Juntos, rompimos la columna vertebral de sus esfuerzos por acabar con el proyecto de resistencia. Rompimos la columna vertebral de Israel. No pudieron lograr su objetivo."

"Es cierto que los sacrificios fueron grandes, pero la forma de mantener la honra es hacer esos grandes sacrificios", agregó Qassem. "Si no se hacen estos grandes sacrificios, ¿cuál es el resultado? ¿Que se detiene? ¿Que no resistimos? ¿Que Israel entra, ocupa y llega a Beirut? No, somos honorables. La resistencia continuará".