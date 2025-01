El 40% de los túneles de Hamas sigue operativo: La batalla continúa

Israel continuó bombardeando Gaza durante el fin de semana, mientras los palestinos informaban la muerte de decenas de personas en la guerra en curso entre la organización terrorista de Hamas y el estado judío.

El ejército israelí anunció que había llevado a cabo ataques aéreos contra más de 100 objetivos, incluidos terroristas de Hamas y sitios de lanzamiento de cohetes.

Durante más de un año, Israel ha llevado a cabo una operación militar masiva contra Hamas en la Franja de Gaza. Sus objetivos declarados son eliminar a Hamas como poder gobernante en el territorio y liberar a todos los rehenes.

En lo que parece ser una intensificación de la lucha y en medio de la guerra, Hamas e Israel están involucrados en conversaciones indirectas con el objetivo de alcanzar un alto el fuego y liberar al menos a algunos de los 100 rehenes israelíes que siguen en manos de Hamas desde el inicio de la guerra.

Miles de israelíes se manifestaron el sábado por la noche para protestar contra el gobierno y presionarlo para llegar a un acuerdo con Hamas.

La presencia militar continuada de Israel en la Franja de Gaza y la negativa del gobierno actual a retirarse del territorio, una condición previa de Hamas para cualquier acuerdo, hasta el momento ha bloqueado la posibilidad de alcanzar un alto el fuego. El director del Mossad David Barnea visto sobre una pared de carteles de rehenes en Tel Aviv (ilustrativo) (credit: FLASH90)

El ejército no solo está presente en Gaza, sino que también continúa combatiendo a distintos niveles de intensidad. El viernes, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) emitieron advertencias de evacuación para áreas en el centro de la Franja de Gaza antes de una operación allí. El IDF también siguió operando en el norte del territorio.

"La zona está compuesta por estructuras que tienen vistas al territorio israelí y sirve como un centro principal de terrorismo que contiene posiciones de disparo de cohetes antitanque, trampas explosivas, túneles, numerosos explosivos y sitios de lanzamiento para atacar el territorio israelí", según un comunicado del ejército.

Además, el ejército continúa controlando los corredores de Philadephi y Netzarim en el sur y centro de Gaza, respectivamente, con el objetivo de bloquear a Hamas para que no pueda rearmarse y reubicarse.

Adoptando una política de incursiones en lugar de operar continuamente en toda Gaza, el ejército se ha encontrado a menudo volviendo a entrar en áreas en las que ya ha operado varias veces.

Defectos de "cortar el césped"

Esta política de "cortar el césped", acuñada por el Prof. Efraim Inbar y el Dr. Eitan Shamir, ha enredado a Israel en su guerra más larga hasta la fecha. Se refiere a una estrategia de operaciones militares puntuales limitadas en el tiempo para sofocar una amenaza temporal, excluyendo una solución política más permanente.

Pero, según Shamir, director del Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat en la Universidad Bar Ilan, las capacidades militares de Hamas no pueden ser derrotadas tan rápidamente como los críticos de la estrategia de las FDI quisieran creer.

"Hamas tuvo más de veinte años para acumular una enorme cantidad de armamento, dispersándolo en muchas áreas, incluyendo su extensa red de túneles subterráneos", dijo Shamir a The Media Line. "Junto con otras organizaciones terroristas, como la Yihad Islámica Palestina (PIJ), tenía aproximadamente 30,000 combatientes. Esto podría llevar dos o tres años deshacerse de ellos". Un túnel del norte de Gaza descubierto y desmantelado por las FDI. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Las fuerzas israelíes continúan encontrando depósitos de armas para enfrentar a terroristas de Hamas y túneles, como testimonio de la continuidad de la presencia de Hamas en el territorio.

"Se estima que el 40% de los túneles aún siguen existiendo, cientos de kilómetros de túneles de los cuales el servicio de inteligencia israelí no tenía conocimiento", dijo Yoni Ben Menachem, experto en asuntos del Medio Oriente del Centro de Seguridad y Asuntos Exteriores de Jerusalén, a The Media Line. "Todavía hay túneles muy largos que Israel no ha logrado localizar, algunos de ellos con rehenes dentro. Esto requiere una operación muy grande y una cantidad masiva de explosivos que Israel actualmente no posee".

Hamas sorprendió a Israel el 7 de octubre de 2023, cuando atacó el sur del país en una violenta acción que causó la muerte de aproximadamente 1200 israelíes y dejó miles de heridos. También tomó aproximadamente 250 personas como rehenes, de las cuales 100 siguen en cautiverio. En respuesta, Israel lanzó una guerra masiva contra Hamas. Según el Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamas, más de 45,000 palestinos han muerto y más de 107,000 resultaron heridos. 390 soldados israelíes han fallecido en la invasión terrestre de Gaza.

La guerra se convirtió rápidamente en una confrontación regional de múltiples frentes. Los grupos terroristas libaneses Hezbollah y los hutíes comenzaron a lanzar ataques contra Israel, obligándolo a responder y desviar recursos críticos a otros frentes. Desde hace un mes, se ha mantenido un frágil y temporal alto el fuego con Hezbollah. Si se mantiene, se espera que las tropas israelíes se retiren del sur del Líbano a finales de enero.

"Israel no tiene suficientes fuerzas en este momento para someter a Hamas tanto militarmente como en su capacidad de gobernar Gaza", dijo Ben Menachem. "Para lograrlo, Israel necesita ocupar toda la Franja de Gaza y anunciar que está imponiendo una administración militar temporal".

Según Ben Menachem, el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu está esperando acontecimientos importantes antes de avanzar en esa dirección.

Uno de ellos es el destino de las negociaciones del alto al fuego y el acuerdo de rehenes, y el otro es el próximo cambio en la administración de EE. UU., con la salida del presidente Joe Biden y la inauguración de Donald Trump el 20 de enero. Netanyahu espera que Trump, quien ha favorecido sus políticas durante su mandato anterior, represente menos un impedimento.

"El gobierno israelí hasta ahora ha evitado discutir sus planes para Gaza después de la guerra debido a la oposición de la administración de Biden a un gobierno militar israelí allí," dijo Ben Menachem.

Netanyahu no ha descartado un gobierno militar en Gaza, aunque ha rechazado peticiones desde dentro de su coalición de reasentar Gaza con asentamientos judíos. Además de establecer la eliminación de Hamas del poder como uno de los objetivos de la guerra, el primer ministro israelí también ha expresado su oposición al retorno de la Autoridad Palestina para gobernar Gaza, considerándola un apoyo al terrorismo.

"La alternativa a las incursiones es el gobierno militar, que permitirá un control completo de Gaza," dijo Shamir. "Prevenir, no completamente, la capacidad de Hamas de levantarse. Pero requerirá muchos recursos porque es esencialmente ocupar Gaza."

Israel se retiró de la Franja de Gaza en 2005, poniendo fin a 38 años de control total del territorio.

"Tomará mucho tiempo, pero la presencia de Israel en Gaza ahora, incluyendo su bloqueo a Gaza a través del control de todas sus entradas, no es la opción perfecta," añadió Shamir. "Pero sí satisface las necesidades. No hay mucho más que Israel pueda hacer, y tomará tiempo."

El líder israelí también está enfrentando llamados para cambiar la política respecto a la distribución de ayuda humanitaria en Gaza.

La ayuda, facilitada principalmente por Israel a través de su control de todos los puntos de entrada a Gaza, ha sido motivo de controversia en Israel desde el inicio de la guerra en octubre del año pasado. También ha sido objeto de escrutinio y crítica internacional. Algunos miembros del gobierno quieren que las FDI distribuyan la ayuda como medio para debilitar el control de Hamas sobre Gaza. En la actualidad, Israel supervisa la entrada de la ayuda pero son organizaciones humanitarias las responsables de su dispersión, un proceso a menudo obstaculizado por la capacidad de Hamas para apoderarse de la ayuda y controlar su distribución.

Los medios israelíes han informado que el jefe del Estado Mayor del ejército, Teniente General Herzi Halevi, planea renunciar en las próximas semanas. Halevi, visto por muchos en el público israelí como parcialmente responsable del error que permitió el ataque sorpresa de Hamas, aparentemente está esperando la conclusión de investigaciones militares internas sobre los eventos que llevaron a la guerra. Se cree que Halevi se ha opuesto al gobierno de Netanyahu en muchos temas, incluida la ayuda humanitaria y la conducta del esfuerzo de guerra en Gaza.

"Hay lugares en Gaza, especialmente en el centro, a los que aún no ha entrado el ejército", dijo Ben Menachem. "La guerra en Gaza se ha manejado de manera improvisada, sin estrategia. Cortar el césped no es eficiente y solo se puede hacer una vez que Hamas haya sido convencido para evitar que se reagrupe y no cuando aún cuenta con un ejército de 20000 terroristas armados."

También se cree que la presencia de rehenes israelíes es una de las razones detrás de la toma de decisiones en la guerra.

"La presencia de rehenes no representa una limitación importante en cómo se libra la guerra", dijo Shamir. "El esfuerzo de las FDI está limitado por el derecho internacional y la profunda inserción de terroristas de Hamas en la población civil de Gaza."

Si las negociaciones de alto el fuego fallan, podría haber un recrudecimiento de los combates por parte de Israel en un intento de aumentar la presión sobre Hamas. Sin embargo, después de quince meses de guerra, la organización terrorista no ha mostrado flexibilidad en su demanda a Israel de retirarse completamente de Gaza y detener toda acción militar en su contra. Esto a pesar del alto precio que han pagado los palestinos y los extensos daños en la Franja de Gaza, que han dejado muchas áreas irreconocibles.

"Los rehenes siguen siendo la única carta de negociación de Hamás", dijo Shamir. "A menos que Israel cumpla con las demandas de Hamás, sólo es posible un acuerdo parcial que alivie parte de la presión sobre Hamás".