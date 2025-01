¿Un golpe decisivo? Ataque de Israel al programa nuclear de Irán en 2025

Cómo Israel podría atacar y destruir el programa nuclear de Irán ha cambiado en los últimos nueve meses, aún más en los últimos.

Antes del 19 de abril, un ataque al programa nuclear de Irán era teóricamente posible mediante un ataque aéreo utilizando las capacidades furtivas de Israel para eliminar los avanzados sistemas de radar antiaéreo S-300 de Irán, seguido de olas de ataques a sitios clave del programa nuclear.

Otro objetivo habría sido deshabilitar la instalación subterránea de Irán en Fordow mediante el lanzamiento de una serie de armas de 5,000 libras o más pequeñas, una tras otra, en el mismo lugar.

En los últimos meses, el primer ministro Benjamin Netanyahu se atribuyó el mérito de la destrucción por parte de la Fuerza Aérea de Israel de los sistemas de radar antiaéreo S-300 de Irán el 19 de abril y el resto el 26 de octubre.

Esto significa que en cualquier momento, Israel podría lanzar un ataque aéreo contra el programa nuclear, que en esencia está indefendido de cualquier manera real contra tales ataques, por ahora.

Dicho de otra manera, lo que hace un año se habría visto como una misión arriesgada, ahora es algo que desde un punto de vista militar ya se ha hecho parcialmente, y el resto sigue siendo muy factible.

Teherán tenía tres formas principales indirectas de intimidar a Israel para que no atacara su programa nuclear. Si Jerusalén se atrevía a llevar a cabo tal ataque, se le prometía un infierno de misiles por parte de Hamás y Hezbollah, y poderosos misiles balísticos inusualmente peligrosos por parte de Irán mismo.

Los dos grupos terroristas, al menos por ahora, están desorganizados y desarticulados, por lo que no pueden ayudar a sus patrocinadores iraníes.

La República Islámica misma ha lanzado 300 misiles balísticos contra Israel en dos salvas separadas el 13-14 de abril y el 1 de octubre, y no logró dañar a los israelíes ni a la fuerza aérea de Israel, a pesar de alcanzar algunas bases aéreas no tripuladas.

Con la ayuda de Estados Unidos y tras su primera prueba real del sistema de defensa con misiles Arrow 2 y 3, Israel logró interceptar la gran mayoría de las amenazas de misiles balísticos de los ayatolás.

Por lo tanto, incluso antes de las elecciones estadounidenses, y la semana pasada, un ataque al programa nuclear de Irán ya no implicaba los mismos riesgos, ni en cuanto a la operación en sí misma, ni en relación con la respuesta pesadillesca que se podría esperar de Teherán.

Durante la campaña electoral de EE. UU., el presidente electo Donald Trump instó públicamente a Israel a atacar los sitios nucleares de Irán. Desde que fue declarado victorioso, al parecer ha seguido apoyando tal ataque, en caso de que Teherán no retroceda en sus avances nucleares de manera seria. Varios informes incluso han sugerido que finalmente proporcionará a Israel la capacidad de bomba penetrante para llevar a cabo el ataque.

A pesar de las repetidas solicitudes de Israel, Trump no lo hizo durante su primer mandato. Incluso si no lo hace en el próximo, su fuerte apoyo a un ataque alivia a Israel de gran parte de las preocupaciones diplomáticas que tenía con respecto a tal operación por parte de la administración Biden.

Se puede confiar en que la nueva administración de Trump brinde a Israel un paraguas defensivo contra misiles balísticos iraníes tras dicho ataque, mientras que, con la administración Biden, su respuesta en tal escenario era una incógnita.

Nueva posibilidad para eliminar los sitios nucleares de Irán

La semana pasada se sugirió otra nueva posibilidad para eliminar los sitios nucleares de Irán. Los funcionarios israelíes, en declaraciones oficiales, han sabiamente permanecido completamente en silencio sobre la posibilidad de hacer con la instalación nuclear de Fordow de Irán lo que hizo la FDI con la instalación subterránea de misiles Masyaf de Irán en Siria.

No se necesita tener acceso a información clasificada para ver los claros paralelos. Si la FDI pudo llevar a 120 fuerzas especiales durante tres horas a Siria para destruir una instalación sensible de Irán, en la parte mejor defendida de Siria tanto desde el aire como en tierra después de Damasco, ¿por qué Israel no podría llevar a cabo una versión adaptada de tal operación en Fordow?

De repente, hay una posibilidad pública de que Israel pueda eliminar las instalaciones nucleares iraníes ya sea mediante ataques aéreos o mediante una operación de Fuerzas Especiales.

La verdad es que incluso utilizar el concepto de la operación de Masyaf no debería ser algo demasiado inaudito.

ISRAEL HA tomado crédito público por matar encubiertamente al antiguo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en el corazón de una instalación altamente segura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán en julio, y por apoderarse de secretos nucleares de Irán de una instalación de alto valor similar en Teherán en 2018, por no mencionar las varias instalaciones nucleares iraníes que Irán acusó al Mossad de haber volado encubiertamente entre 2020 y 2021.

En cierto modo, se podría argumentar que la decisión inesperada de las FDI de publicar todos los detalles de Masyaf fue ser lo más "directo" posible con sus adversarios sobre las diversas formas en que el ejército puede llegar a cualquier sitio estratégico, ya sea bajo tierra o sobre ella.

Todo esto también ocurrió después de que Reuters informara en noviembre que Irán comenzó a construir un "túnel defensivo" en Teherán tras los contraataques israelíes del 26 de octubre.

El último elemento a considerar es el tiempo.

Varios altos funcionarios israelíes, incluido el ex primer ministro Naftali Bennett y el ex ministro de Defensa Avigdor Liberman, pidieron atacar las instalaciones nucleares de Irán tanto en octubre como en el periodo de transición entre las presidencias de Biden y Trump.

Dado que no se produjo tal ataque, parece claro, y las fuentes han confirmado, que Israel prefiere primero ver cómo será el marco temporal preferido por Trump y cómo manejará estratégicamente a Irán.

Todos los eventos desde abril, hasta e incluyendo las revelaciones de la operación de Masyaf de la semana pasada, no dejan lugar a dudas: si Israel quisiera atacar el programa nuclear de Irán, podría hacerlo de múltiples formas.

Cuánto tiempo tiene Irán para retroceder de la confrontación nuclear y evitar un ataque, ya sea un mes, varios meses o un año, probablemente sea la única pregunta que queda.