Mapa bíblico publicado por Ministerio de Exteriores desata conflicto diplomático

Una tormenta diplomática se desató tras una publicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que presentaba un mapa bíblico, siendo muchos en el mundo árabe lo consideraron una amenaza directa a la soberanía de los países árabes.

El mapa, publicado por la cuenta en árabe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, mostraba los límites bíblicos de los Reinos de Israel y Judea, que se extendían según los relatos bíblicos a diferentes áreas al este del río Jordán.

"¿Sabías que el Reino de Israel fue establecido hace 3000 años?" Leyó la primera oración de la publicación, que luego continuaba describiendo los relatos bíblicos de los reyes Saúl, David y Salomón, así como la partición del reino en el Reino del norte de Israel y el Reino del sur de Judea, y su respectiva destrucción y exilio por los imperios asirio y babilónico.

El post concluyó: "Sin embargo, el pueblo judío en la diáspora continuó esperando la revitalización de sus poderes y capacidades y la reconstrucción de su estado, que fue declarado en el Estado de Israel en 1948 para convertirse en la única democracia en Medio Oriente."

هل تعلم ان مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟ أول ملك حكمها لمدة 40 عاما كان الملك شاؤول (1050--1010) ق. م. ثم تلاه الملك داود الذي حكمها 40 عاما تقريبا (1010-970 ) ق.م. وعقبه الملك سليمان الذي حكم ايضا لمدة 40 عاما في الفترة (970-931) ق.م. دام حكم الملوك الثلاثة… pic.twitter.com/xK7jjORdOK — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 6, 2025

'Fabricando historia'

Sin embargo, no todos vieron esto como una simple lección de historia o cultura. El mapa fue presentado en medios de comunicación de todo el Medio Oriente, incluido el canal saudí Al-Arabiya, el medio catarí Al Jazeera y otros, la mayoría de los canales pasando por alto el propósito educativo del mapa y conectándolo con supuestos planes y conspiraciones israelíes.

Este fue el caso con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, que condenó enérgicamente las publicaciones realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

"El ministerio condena en los términos más enérgicos los mapas de la región publicados por cuentas oficiales israelíes en plataformas de redes sociales, afirmando que son históricos para Israel, incluyendo partes de los territorios palestinos ocupados, el Reino Hachemita de Jordania, Líbano y Siria", decía la declaración pública, agregando que la publicación viene "en coincidencia con declaraciones racistas del extremista Ministro de Finanzas israelí que llama a la anexión de Cisjordania y el establecimiento de asentamientos en la Franja de Gaza".

El portavoz oficial del ministerio, Sufian Qudah, subrayó el "rechazo absoluto de este tipo de políticas y declaraciones provocativas que pretenden negar el derecho de los palestinos a establecer su estado independiente y soberano."

Qudah también enfatizó que estas "alegaciones y delirios adoptados y promovidos por extremistas en el gobierno israelí... fomentan la continuación de ciclos de violencia y conflicto, constituyendo una violación flagrante de las normas y leyes internacionales".

También instó al gobierno israelí a "cesar de inmediato estas acciones provocativas, y a detener las declaraciones provocativas hechas por funcionarios israelíes, las cuales no tienen cabida excepto en las mentes de extremistas, y que contribuyen a avivar conflictos y constituyen una amenaza para la paz y seguridad internacionales".

Asimismo, el presidente del Parlamento jordano, Ahmad al-Safadi, consideró que los mapas "expresan una mentalidad criminal y ambiciones maliciosas que no pueden ser ignoradas o toleradas".

Los comentaristas palestinos tampoco permanecieron en silencio, con la Autoridad Palestina rechazando lo que llamó "supuestos mapas de Israel histórico que incluyen tierras árabes".

En una declaración formal, el portavoz de la Autoridad Palestina, Nabil Abu Rudeineh, denunció el "supuesto mapa con un comentario que fabrica una historia israelí que se remonta a miles de años en línea con las afirmaciones hebreas". Añadió que "este comportamiento constituye una flagrante violación de todas las resoluciones de legitimidad internacional y del derecho internacional", afirmando que "estas políticas extremistas israelíes son las que han encendido la región y han llevado a las guerras que estamos presenciando actualmente".

Asimismo, el escritor palestino Yaseen Izeddeen afirmó en su cuenta de X que la publicación de los mapas "no es la primera vez y no será la última, pero es parte de sus creencias que impulsan al gobierno de ocupación". También afirmó que "los actuales gobernantes de Israel declaran que Jordania es parte de la Tierra de Israel, y estas son posiciones antiguas que se remontan a más de cien años", acusando que "Jordania está entre sus aspiraciones, pero la dejan para la próxima etapa" y criticando a los gobernantes de Jordania por no tener "otra opción que escuchar y obedecer a sus amos en Tel Aviv y Washington".

A pesar de esto, no todas las voces eran conspirativas o rechazantes. Luay al-Shareef, un activista por la paz del Golfo, comentó en la publicación original: "Palabras sensatas que son consistentes con la historia, el Corán, la Biblia y la arqueología. Vale la pena señalar que millones de musulmanes llevan el nombre del rey y profeta israelita David, hijo de Yishai, cuya negación del reino histórico plantea un dilema en la fe islámica para aquellos que son fanáticos de la causa palestina".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel aún no ha respondido a la solicitud de comentario de The Jerusalem Post.