Ministro de Exteriores de Israel felicita a Joseph Aoun por su elección: "Futuro mejor para Líbano"

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, acogió con calidez la elección de Joseph Aoun como presidente de Líbano en un mensaje de Twitter el jueves.

"Felicito a Líbano por elegir un nuevo presidente después de una prolongada crisis política", dijo Sa'ar en el mensaje.

I congratulate Lebanon upon the election of a new President, following a lengthy political crisis. I hope that this choice will contribute towards stability, a better future for Lebanon and its people and to good neighborly relations.