¿Por qué las milicias iraníes en Irak son las más leales de Teherán?

En los últimos meses, nadie podría haber imaginado que Hezbolá en Líbano, la joya de la corona del Anillo de Fuego iraní, con más de 200,000 proyectiles apuntando a Israel, se habría degradado tanto. Operaciones al estilo de James Bond que involucraron explosiones de bíperes y walkie-talkies presentadas en el programa de noticias estadounidense 60 Minutos, seguidas por los devastadores ataques de Israel contra la infraestructura militar de Hezbolá, cambiaron la cara de Oriente Medio.

Nadie predijo que los rebeldes sirios respaldados por Turquía (HTS) usarían la debilidad de Hezbolá para iniciar una marcha hacia el sur desde su bastión en el noroeste de Siria, conquistando el estado en cuestión de días, al tiempo que exponían al ejército sirio respaldado por Rusia e Irán como un simple tigre de papel. HTS percibió correctamente que los combatientes de Hezbolá y la fuerza aérea rusa no iban a acudir en ayuda del presidente sirio Bashar al Assad como lo hicieron hace 10 años.

Añadir a esta destrucción de la infraestructura militar de Hamás en unidades guerrilleras, y el anillo de fuego iraní que rodea a Israel ya no parece tan formidable. Los medios estadounidenses ahora están centrados en los hutíes en Yemen como el último eslabón restante en la cadena de fuego contra Israel, cuyos misiles avanzados han sorprendido a Occidente.

El líder de facto sirio Ahmed al-Sharaa, también conocido como Abu Mohammed al-Julani, en Damasco el 23 de diciembre de 2024. (credit: AMMAR AWAD/REUTERS)

Las peligrosas e ignoradas milicias iraníes en Iraq

Sin embargo, esto ignora un proxy de Irán mucho más grande, peligroso y consecuente en Iraq que no está acaparando titulares en este momento. Con el enfoque en Yemen y los hutíes destacados como el último proxy iraní restante, en realidad son las milicias iraníes controladas por Irán (Fuerzas de Movilización Popular, FMP o FMP) en Iraq las que pueden ser el proxy iraní más difícil de degradar. Esto no es para minimizar el daño que el proxy hutí iraní ha causado al envío en el Mar Rojo, aterrorizando a los ciudadanos de Israel central y socavando el prestigio estadounidense al escapar desafiante de esto.

Aunque las FMPs fueron instrumentales al colaborar con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI) en Siria, hoy están esperando su momento después de la caída de Assad, esperando el próximo movimiento de Irán contra Israel y Estados Unidos. En el futuro, podrían convertirse en la vanguardia primaria de Irán cuando la paciente República Islámica de Irán decida nuevamente extender su alcance en el Levante. La paciencia estratégica yihadista explota la impaciencia occidental, que, después de solo unas semanas, está lista para dar el beneficio de la duda al líder yihadista sirio Abu Mohammad al-Julani para liderar un régimen tolerante y moderado.

Las milicias iraquíes controladas por Irán no solo representan una amenaza para Israel, sino también para los Estados Unidos. Michael Knight del Instituto Washington dijo: "En medio de importantes contratiempos para el llamado eje de resistencia de Irán, uno de los líderes del Movimiento Islámico Ahd Allah en Iraq ha llamado a apuntar contra todos los activos de EE.UU., incluidas embajadas. Su organización recibe financiamiento directo del Líder Supremo Ali Khamenei... uno de los personajes más significativos dentro de los círculos de muqawama (resistencia) en Iraq".

Para contexto histórico, a partir del surgimiento del ISIS en 2014, Irán aprovechó la oportunidad de un Iraq debilitado por la invasión de los yihadistas sunitas del ISIS para incrementar el número de milicias controladas por Irán bajo el mando de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) dentro de Iraq.

Lo que comenzó como una lucha desesperada contra el ISIS tras la caída de Mosul y el llamado de los iraquíes a defender la nación por parte del líder espiritual iraquí Ayatolá Sistani, fue explotado por Irán, culminando en 2018 cuando las PMFs iraníes fueron integradas en las fuerzas armadas iraquíes pero permanecieron bajo la autoridad del IRGC y su Líder Supremo. Los recursos financieros del gobierno iraquí que se suponía iban a las fuerzas controladas por Irak bajo el control del gobierno iraquí ahora estaban yendo a las PMFs iraníes, la situación de proxy iraní definitiva en un anillo secundario de fuego iraní alrededor de Israel. Hoy en día, las PMFs y sus brazos políticos incluso influencian a la Corte Suprema iraquí, exponiendo su infiltración en Iraq que va más allá de las dimensiones militares.

Irónicamente, Irán chiíta y Estados Unidos estaban del mismo lado contra el ISIS sunita. Para algunos funcionarios de política exterior de la era de Obama mal orientados que siempre buscaban rehabilitar a Irán y debilitar la relación entre EE. UU. e Israel, pensaron que la amenaza común del ISIS sería una oportunidad para el acercamiento con el Líder Supremo. Khamenei todavía se ríe de la ingenuidad.

Irán ha estado interfiriendo en Irak desde la invasión de EE. UU. en 2003, trabajando con milicias chiítas. Con la retirada de EE. UU. durante la administración de Obama en 2011, tres años antes del surgimiento del ISIS, Irán aceleró el proceso de infiltración e influencia en las milicias iraquíes, lo que luego aumentó significativamente con el surgimiento del Estado Islámico, que controlaba amplias extensiones de territorio iraquí y sirio.

Según el Centro de Lucha contra el Terrorismo en West Point, "Las milicias pro-iraníes en Irak... (aumentaron de)... 4,000 personas en 2010 a más de 60,000 en 2014 cuando se conectaron con financiamiento gubernamental... Ahora existen una gama más amplia de Grupos Especiales que cuando el ejército de EE. UU. abandonó Irak en 2011, subrayando la diversificación de los actores con los que la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF) trabaja en el Irak actual".

Ranj Alaadin, miembro del Consejo de Asuntos Globales de Medio Oriente de Brookings, escribió en 2024: "La Fuerza de Movilización Popular (PMF) está en camino de convertirse en la principal potencia política e institucional de Iraq, con su poder económico también en expansión. La organización paraguas de milicias, liderada por facciones alineadas con Irán, ha aumentado notablemente su influencia sobre el estado y el gobierno iraquí... La PMF compite con sus rivales por contratos estatales, desvía los ingresos aduaneros que generan $10 mil millones al año y controla la tributación ilegal que produce $300,000 al día... La PMF también supervisa un vasto imperio de propiedades y red económica".

Paralelamente a estas acciones que socavaron los intereses de Estados Unidos, la administración de Biden inexplicablemente optó por ignorar casi todos los casi 200 ataques de las fuerzas de la PMF dirigidos contra soldados estadounidenses en Iraq, Siria y Jordania desde el ataque de Hamas el 7 de octubre. El objetivo iraní era transparente: sacar a Estados Unidos de la región y controlar Iraq como una nación proxy. La falta de una respuesta estadounidense consecuente fue interpretada como una debilidad y una invitación a más ataques. La doctrina de Biden, que dice que no debe haber escalada a cualquier costo, reveló una completa falta de comprensión de cómo opera la región.

Discutí los ataques dirigidos por Irán que ocurrieron antes del 7 de octubre de 2023 contra las tropas estadounidenses sin una respuesta significativa de Estados Unidos en mayo de 2023 en Doha con el embajador de Estados Unidos en Qatar. El embajador Davis me dijo que todos en la región, incluido Irán, saben que somos la fuerza más potente. Respondí que podrían saber que tenemos el ejército más fuerte de la región con la capacidad de golpear con consecuencias profundas, pero también ven que la administración tiene miedo de responder, preocupada de que pueda escalarse a una guerra regional. Lamentablemente, las lesiones cerebrales traumáticas sufridas por nuestras tropas no son inconsecuentes, con graves secuelas a largo plazo para los soldados heridos mientras aumentan las posibilidades de que más de nuestros soldados sean atacados en el futuro.

En diciembre, debatí en la televisión iraquí con un profesor de la Universidad de Bagdad, que lidera un grupo de expertos iraquí y es asesor del gobierno iraquí. Dije que Iraq necesita darse cuenta de que Irán los está utilizando para intereses iraníes, no iraquíes. Argumenté que dado que Irán está debilitado por la pérdida de sus aliados libaneses, sirios y gazatíes, ahora hay una ventana de oportunidad para que Iraq comience a liberarse de la República Islámica y establecer un nuevo rumbo hacia la liberación de Iraq.

El futuro de Iraq debería estar alineado con Estados Unidos y los estados del Golfo, si no es por otra razón que la ayuda financiera que Iraq puede recibir es mucho mayor que la que un Irán en bancarrota puede proporcionar. Irán e Iraq son ambos chiítas, pero Iraq y los estados del Golfo son árabes. El liderazgo persa iraní desprecia a sus vecinos árabes, considerando su civilización persa histórica como superior.

Hay informes de que Estados Unidos finalmente está presionando a Iraq para liberarse de la influencia iraní. Esto será muy difícil, pero es posible. Las milicias iraníes son solo un problema. Las milicias se convirtieron en partidos políticos que tienen influencia en el gobierno iraquí. Según Al Jazeera, en diciembre de 2023 la coalición alineada con Irán ganó 101 de los 285 escaños en las elecciones provinciales y "se fortalece de cara a las elecciones parlamentarias de 2025".

Irán preferiría incitar a la minoría suní árabe iraquí contra la mayoría chiíta iraquí y crear otra guerra civil que aceptar ser expulsado de Iraq, que consideran un peón esencial para recuperar la hegemonía persa en Medio Oriente.

¿Qué debería hacer Estados Unidos para ayudar a Iraq a liberarse?

La acción más crucial sería un ataque de Estados Unidos e Israel para destruir el programa nuclear iraní. Eso está a un grado de separación de empoderar a los iraquíes para volverse independientes.

Incluso si Iraq afloja el control iraní, aún tendrá que lidiar con su política interna. Iraq es una nación artificial creada por potencias coloniales hace más de 100 años después de la Primera Guerra Mundial. Tendrá que descubrir cómo la mayoría chiíta puede compartir el país con los kurdos en el norte y los árabes suníes iraquíes, principalmente en el centro de Iraq. Al igual que Siria, Iraq fue gobernado por un régimen baazista que persiguió a la mayoría de la población suní y a la minoría kurda hasta que Estados Unidos derrocó el régimen tiránico de Saddam Hussein.

Según Michael Knight, uno de los pocos éxitos de Estados Unidos en Iraq es la CTS, una fuerza contraterrorista de 14,000 soldados que ahora están siendo infiltrados por las PMF controladas por Irán. "La CTS es uno de los esfuerzos más rentables que Estados Unidos ha apoyado en Iraq". A pesar de la corrupción en la CTS, es una de las últimas fuerzas iraquíes significativas sobre las que Estados Unidos tiene influencia, pero la NDAA de 2024 aprobada por el Congreso podría poner fin a su financiamiento. Debemos tener en cuenta que si tienes la mitad de un pan en Iraq, es lo mejor que puedes esperar.

Supongamos que Iraq no puede liberarse de Irán. En ese caso, la nación no prosperará, y peor aún, las condiciones para otra devastadora guerra civil están a la espera de ser encendidas por actores externos, en particular el régimen islámico. Y para agregar a los desafíos que enfrenta Iraq, Turquía opera desde territorio iraquí para luchar contra las milicias kurdas PKK turcas. Los kurdos iraquíes se han distanciado de la PKK, pero esto no ha detenido la intromisión turca en Iraq.

El Kurdistán en el norte de Iraq es una base esencial para los intereses militares de EE. UU., limitando con Irán, Turquía y Rusia. Irán, Turquía y las PMF, así como los árabes iraquíes, tienen sus ojos puestos en el Kurdistán y sus recursos petroleros. Las fuerzas estadounidenses deberían permanecer en el Kurdistán, prestando particular atención a proteger al Kurdistán de más ataques de misiles dirigidos por Irán.

¿Qué deberían hacer los EE. UU. y los vecinos árabes de Iraq? Aprovechar la debilidad actual de Irán con la degradación de su sistema de proxy como una oportunidad para crear un paquete de apoyo financiero para Iraq a cambio de expulsar a los iraníes. Esto requerirá liderazgo de la administración Trump, que ve la región como algo de lo que huir; y según Trump, no es nuestro problema. Eso sería un error, ya que Oriente Medio siempre llama, y los EE. UU. deberían ejercer su influencia ahora que Irán está debilitado antes de que recupere su posición.

Eric R. Mandel es el director de MEPIN, la Red de Información Política de Medio Oriente. Puedes seguirlo en Instagram @drericmandel.