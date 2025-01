Reservistas israelíes sufren acoso y filtración de datos en el extranjero

Un nuevo fenómeno en línea se ha manifestado últimamente: cuentas anti-Israel buscan en la web a ex soldados de las FDI y cuando los encuentran, estos hackers los doxxean basándose en las imágenes y relatos que los soldados han subido a las redes sociales.

Los hackers se centran principalmente en ex soldados que subieron fotos públicas en uniforme de su servicio militar, especialmente aquellos que sirvieron en la Franja de Gaza, exponiendo su paradero y compartiendo su información privada, quizás con la esperanza de que activistas anti-Israel puedan encontrarlos.

Una publicación de este tipo mostraba cuatro fotos de un ex soldado de las FDI, que decía: "Después de XXXXX de la Brigada Givati en el ejército de ocupación israelí completó su participación en el genocidio en Gaza, donde publicó fotos de disparar a civiles palestinos y fotos de él mismo vistiendo lencería femenina, viajó a Europa, que abre sus puertas a asesinos y criminales de guerra. Ahora está disfrutando de sus vacaciones en la isla española de Ibiza. Esperamos que él y otros como él sean procesados legalmente".

Otro usuario subió fotos de un soldado, añadiendo: "XXXXX, un soldado de las Fuerzas de Ocupación de Israel, participando en el genocidio, subió una foto de sí mismo dentro de las casas palestinas que ocuparon. Compartió una foto de sí mismo molestando a un maniquí y manipulando su ropa interior. ¡Llegó a Roma hace una hora para pasar sus vacaciones en Europa!"

Captura de pantalla de una publicación en las redes sociales contra soldados israelíes (credit: Screenshot/via X/@AlMoshtabik)

Un tercer ejemplo dice: "XXXXX, un soldado en el ejército de ocupación israelí, participó en el genocidio y publicó fotos de sí mismo dentro de las casas de los palestinos que ocuparon. ¡También compartió fotos de sí mismo acosando a un maniquí y jugando con lencería! ¡Llegó a Roma hace una hora para pasar sus vacaciones en Europa!" Cuatro horas después, el usuario original subió otra foto, supuestamente del mismo soldado, mostrando una calle de Berlín con una etiqueta de ubicación, añadiendo: "Actualización: Ahora está en Alemania".

Captura de pantalla de un mensaje dirigido a soldados israelíes (credit: Screenshot/via X/@AlMoshtabik)

Según la política de X, "Compartir la información privada de alguien en línea sin su permiso, a veces llamado 'doxxing', es una violación de su privacidad y puede suponer riesgos graves para la seguridad de los afectados". La plataforma también considera que compartir información privada sin permiso, incluida la información de ubicación física, es una conducta inaceptable, y de hecho, varios mensajes de este tipo fueron eliminados por X.

El propietario Elon Musk ha abordado el problema de doxxing en el pasado, tuiteando en diciembre de 2022: "Cualquier cuenta que haga doxxing con información de ubicación en tiempo real de cualquier persona será suspendida, ya que es una violación de la seguridad física. Esto incluye publicar enlaces a sitios con información de ubicación en tiempo real".

Sin embargo, Musk también dijo que "publicar ubicaciones a las que alguien viajó en un periodo ligeramente retrasado no es un problema de seguridad, por lo que está bien".

Asimismo, la misma política citada anteriormente establece de manera ambigua que "compartir información que esté disponible públicamente en otro lugar de manera no abusiva" está permitido, lo cual puede ayudar a los doxxers a evitar la eliminación de publicaciones.

Consejos de un profesional

Ella Kenan, fundadora de la iniciativa BrightMind para influir en las redes sociales pro-Israel y una popular bloguera de viajes que identificó estas cuentas nefastas, ya ha recibido varias solicitudes de ayuda de ex soldados que han sido doxxeados por estos hackers.

Al abordar este fenómeno, Kenan comentó: "Los soldados suben fotos de sí mismos desde Gaza. No es ilegal ni nada", es solo que revelan que estuvieron en Gaza en cuentas completamente abiertas en las redes, "y luego suben una ubicación exacta en tiempo real durante sus vacaciones en el extranjero".

Lo que sucede, explicó Kenan, es que "los actores anti-Israel que viven en Europa y América del Norte los están buscando activamente y tratando de descubrir dónde están", por lo que la seguridad de estos soldados a causa de sus propias elecciones se ve comprometida, lo cual es una preocupación real.

"Independientemente de los aspectos legales, es importante desarrollar lo que yo llamo 'alfabetización en línea'. Se debe estar atento y consciente de esta arena de batalla que existe en el mundo virtual y en línea en las redes. Están buscando activamente a los israelíes, buscando activamente a nuestros soldados para hacerles daño", insistió Kenan.

"Algunas de estas cuentas también difunden mentiras completas", continuó. "Por ejemplo, una cuenta anti-Israel tomó una foto de un soldado y difundió rumores falsos como si hubiera matado a un anciano. Esto fue hecho por una página de cuenta con 500,000 seguidores. Afortunadamente, con una acción enfocada, logramos que la eliminaran, pero la imagen ya se había vuelto viral antes de eso."

Muchos ex soldados se acercan a Kenan para pedirle ayuda. "Trato de calmarlos y les digo que intentaré movilizar a nuestros voluntarios para eliminar el contenido, asumiendo que viola códigos de conducta, como en casos de acoso intencional o invasión de la privacidad".

"Es sumamente importante asegurar tus cuentas. No subas contenido en tiempo real, solo unos días después cuando ya estés en otro lugar. Además, no hagas públicos tus planes específicos. No subas fotos de escenas de combate (aunque creas por alguna razón que podría 'impresionar a las chicas'), y no escribas nada que pueda interpretarse de una manera que te ponga en peligro. La disciplina digital es también una disciplina que debe ser observada durante una guerra", concluyó.

Puedes contactar a Kenan en EllaKenan.Brightmind en Instagram; EllaTravelsLove en X. El grupo de voluntarios de BrightMind en Telegram se puede encontrar aquí: https://t.me/+RlLT5HJVxTs1MjU0.