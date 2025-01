Advertencia: Iraníes planean secuestrar turistas israelíes en el exterior

El Consejo de Seguridad Nacional (NSC) emitió una advertencia el martes sobre los crecientes intentos iraníes de atraer a ciudadanos israelíes al extranjero bajo falsas pretensiones, con la intención de dañarlos o secuestrarlos.

El anuncio siguió a un intento frustrado por parte de operativos iraníes de atraer a un empresario israelí a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) como parte de un elaborado plan para atacarlo.

Según la inteligencia del NSC, los operativos contactaron al empresario a través de la aplicación Telegram, haciéndose pasar por representantes de la división en lengua persa del medio de comunicación saudí Al Arabiya Farsi. La comunicación, que duró varios días, tuvo como objetivo convencerlo de viajar a Dubai para una reunión. Los operativos también enviaron enlaces y archivos diseñados para infiltrar el teléfono del empresario y recopilar datos sensibles.

La vigilancia del empresario evitó un incidente grave", dijo el Consejo de Seguridad Nacional. Su pronta denuncia llevó a una investigación que confirmó que el estilo de comunicación y las solicitudes, como una entrevista sobre el régimen iraní, se alineaban con las tácticas conocidas utilizadas por los operativos terroristas iraníes.

El NSC hizo hincapié en que el incidente destaca la amenaza persistente que representan los esfuerzos iraníes para atacar a ciudadanos israelíes en el extranjero y la importancia de tener precaución al relacionarse con contactos desconocidos en línea.

Capturas de pantalla de mensajes falsos enviados a un empresario israelí. (credit: Courtesy, SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

Peligros de la comunicación en línea

El NSC destacó los riesgos asociados con compartir información personal, como ubicaciones en tiempo real, números de teléfono o planes de viaje, en plataformas de redes sociales. Estos detalles pueden ser utilizados por actores hostiles para recopilar inteligencia y diseñar esquemas para atraer a sus objetivos.

El consejo instó a los israelíes a verificar las identidades de los contactos desconocidos, especialmente en contextos profesionales o académicos. "Siempre que sea posible, confirme la legitimidad a través de videollamadas o comunicación en múltiples plataformas", aconsejó el NSC.

Un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional sobre el intento iraní le dijo al Jerusalem Post: Aparte de este caso, ha habido otros intentos por parte de los iraníes de atraer a los israelíes a destinos específicos para hacerles daño, y estimamos con cautela que hay intentos adicionales que están ocurriendo en este momento.

El funcionario añadió: Este es un patrón que ha estado cobrando fuerza recientemente. Existe creatividad por parte de los iraníes aquí; intentan tentar a los israelíes a través de acuerdos comerciales o conferencias, reuniones académicas y cooperación, y el objetivo es llevar a esos israelíes a terceros países donde los iraníes ya han establecido lo necesario para una operación que dañe a ese israelí.

El Consejo de Seguridad Nacional advierte que "la luz roja debe encenderse cuando se contacta con personas que no suenan profesionales o no están familiarizadas con su campo. Además, la correspondencia solo se realiza por correo electrónico o Telegram, y no a través de otras aplicaciones con voz o video, y además de eso: un intervalo entre una respuesta y la siguiente".

Reportando actividad sospechosa

El Consejo de Seguridad Nacional instó al público a reportar cualquier contacto de fuentes extranjeras desconocidas que parezca sospechoso. Aquellos que encuentren posibles amenazas mientras están en el extranjero deben notificar inmediatamente a las autoridades locales del país que están visitando y reportar el incidente al Centro de Asesoramiento de Viajes del NSC, disponible las 24 horas del día, al +972-2-666-7444.

Para preocupaciones no relacionadas con el terrorismo, como delitos, antisemitismo o asistencia consular, los israelíes pueden contactar la línea directa 24/7 del Ministerio de Relaciones Exteriores al +972-2-530-3155.

Para obtener más pautas de seguridad, visita la página de advertencias de viaje del Consejo de Seguridad Nacional en la página de advertencias de viaje gov.il.