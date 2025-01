GazaEsVictoriosa: Khamenei celebra el alto el fuego como un triunfo de Hamas

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó el jueves que Hamas resultó victorioso en la guerra contra Israel, citando el alto el fuego anunciado el miércoles.

"Se escribirá en los libros que hubo una turba que una vez mató a miles de niños y mujeres en Gaza. ¡Todos se darán cuenta de que fue la paciencia del pueblo y la firmeza de la Resistencia Palestina y la Resistencia Frontal lo que obligó al régimen sionista a retroceder!", escribió Khamenei en inglés y hebreo en X/Twitter. "#GazaEsVictoriosa"

It will be written in books that there was a mob who once killed thousands of children & women in Gaza! Everyone will realize it was the patience of the people & steadfastness of Palestinian Resistance & Resistance Front that forced Zionist regime to retreat.#GazaIsVictorious