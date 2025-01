Trump propone reubicar gazatíes en Jordania y Egipto

Gadi Shamni, ex comandante del Comando Central de las FDI, criticó la propuesta del presidente de EE. UU. Donald Trump para que Jordania y Egipto acepten a los residentes de Gaza para permitir la reconstrucción de la Franja, calificándola de "poco práctica", en una entrevista con 103FM el domingo.

"Digamos que los jordanos y egipcios aceptan recibir a cientos de miles. ¿Quiénes dejarán Gaza? Aquellos que se vayan serán personas con más recursos y mayor estabilidad económica. Los que se queden serán los problemáticos, los pobres, aquellos que, por 50 shekels al mes, recurrirán al terrorismo. Así que toda esta idea de 'migración de población', creo que es impracticable", dijo Shamni.

Se extendió sobre las implicaciones más amplias, diciendo: "Los jordanos han estado sufriendo durante años porque ya acogen a millones de refugiados sirios. Estratégicamente, mover refugiados de Gaza a Jordania crearía aún más inestabilidad para un país cuya estabilidad es crucial para Israel. Es vital para Israel tener un Reino Hachemita estable. No estoy seguro de que tal movimiento tenga sentido desde una perspectiva estratégica. Debilitaría tanto a Jordania como a Egipto, creando riesgos que son tanto peligrosos como imprudentes".

Shamni también resaltó la falta de apoyo regional para tales propuestas. "En realidad no es factible. Los palestinos, por cierto, no son queridos por nadie, los jordanos no los quieren, los egipcios no los quieren. Nadie los quiere. Quieren que se resuelva el problema, y por lo que les concierne, mantener el tema en manos de Israel es el escenario preferido. Dado que Trump es un presidente nuevo e intimida a los países de la región, es posible que titubeen un poco. Pero en general, no creo que esto conduzca a una solución correcta o mejor".

Las FDI llevan a cabo una operación de 72 horas en Yenín, Cisjordania, el 24 de enero de 2025. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

'Gazanización' de Cisjordania

Refiriéndose a Cisjordania, Shamni señaló tendencias preocupantes: "Durante más de dos años, ha habido una realidad de recuperación. Desde el inicio de la guerra, cuando cerramos justificadamente los cruces de trabajadores, la dificultad en la zona solo ha aumentado. Estamos viendo un aumento en el nivel de terrorismo, y empeora. En última instancia, hay una especie de 'Gazanización' de Cisjordania. En mi opinión, lo que se debe hacer es equilibrar las cosas. Debemos combatir el terrorismo al tiempo que adoptamos una política de equilibrio, en otras palabras, comenzar a permitir la salida de trabajadores".

Shamni criticó el liderazgo actual de la Autoridad Palestina (AP), afirmando: "Mientras Abu Mazen [Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas] dirija el sistema palestino, las posibilidades de crear cualquier dinámica que conduzca a algo positivo son escasas. La simple razón es que está atrapado en la mentalidad de 1948 y no puede desprenderse de ella. Pero Abu Mazen no permanecerá en su posición para siempre. Entre el liderazgo más joven, hay personas que piensan de manera diferente."

Optimismo para la cooperación futura

Concluyó con un optimismo cauteloso sobre la futura cooperación potencial: "Cuando se observa a aquellos que lideran el aparato de seguridad palestino hoy, son individuos que han cooperado con nosotros durante años. Son percibidos como colaboradores y traidores en su sociedad. Lo hacen porque entienden que no hay otra manera. Son más realistas, su marco de referencia no es 1948. Nacieron en una realidad diferente y, por lo tanto, piensan de manera diferente. Si afirmamos, 'no hay nadie con quien hablar,' estamos asegurando que seguiremos luchando indefinidamente."