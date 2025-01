Irán revela imágenes de su base naval subterránea en nueva exhibición

Imágenes que supuestamente muestran una base naval subterránea secreta iraní fueron publicadas por la televisión estatal de Teherán el sábado, siendo el segundo video que la República Islámica ha publicado de su arsenal antes de la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Según informes, las imágenes fueron tomadas en el sitio ubicado a unos 500 metros bajo una ubicación no revelada en el Golfo. Teherán afirmó que las lanchas rápidas filmadas eran de la clase Taregh, una nueva generación de lanchas rápidas evasoras de radar capaces de lanzar misiles de crucero.

WATCH: Iran's IRGC Navy unveils underground base housing combat boats specialized in targeting US warshipsFollow us on Telegram: https://t.co/B3zXG74hnU pic.twitter.com/s2B79v8jmr