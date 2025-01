Oficiales libaneses filtraron información a Hezbolá desde US-UNIFIL

Un jefe del ejército libanés filtró secretos militares al grupo terrorista respaldado por Irán, Hezbolá, durante el período de alto el fuego con Israel, informó el diario británico The Times el domingo, citando fuentes de inteligencia.

Según una fuente, el jefe de inteligencia militar del sur del Líbano, Suhil Bahij Gharb, supuestamente entregó información clasificada y sensible a Hezbolá mientras se encontraba en una sala operada por Estados Unidos, Francia y la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL). A pesar de su supuesta disposición para proporcionar información al grupo terrorista, la fuente afirmó que Gharb había sido asignado como responsable de mantenimiento de la paz.

Gharb, según un informe visto por The Times, es solo uno de los docenas de oficiales militares que presuntamente han filtrado información a Hezbolá. Su presencia en la sala de seguridad fue supuestamente impulsada por el comandante senior de Hezbolá, Wafiq Safa, quien insistió en su presencia.

La información otorgada a Hezbolá al parecer les ha dado un aviso previo de las búsquedas israelíes, permitiendo a los terroristas reubicar personal y armas.

El documento de inteligencia declaró: “Hezbolá utiliza información interna y sensible sobre el ejército libanés para ocultar sus acciones de las entidades internacionales a cargo de la seguridad regional”. Miembros de Hezbolá del Líbano sostienen banderas del partido mientras escuchan a su líder Sayyed Hassan Nasrallah dirigirse a sus partidarios a través de una pantalla durante un mitin para conmemorar el aniversario de la derrota de militantes cerca de la frontera sirio-libanesa, en la aldea (credit: REUTERS/AZIZ TAHER)

“El hecho de que la cúpula militar mantenga estrechos lazos con Estados Unidos no impide la cooperación entre oficiales del ejército, incluso a nivel individual, con Hezbolá”, dijo Hilal Khashan, profesor de ciencias políticas en la Universidad Americana de Beirut, al periódico británico. “La supervivencia de Hezbolá no depende de mantener una presencia militar en el sur, sino de preservar los logros acumulados en el sistema político libanés durante las últimas tres décadas. Los operativos de Hezbolá en el sur del Litani son residentes locales chiítas y no creo que Israel pueda obligarlos a reubicarse en el norte del Litani”.

Tanto la UNIFIL como el ejército libanés tienen la tarea de garantizar que Hezbolá no cruce hacia territorios del sur de Líbano, específicamente al sur del río Litani, que está relativamente cerca de la frontera de Israel.

Hezbolá lanzó numerosos ataques contra Israel desde el 8 de octubre de 2023, un día después de que su grupo terrorista asociado respaldado por Irán atacara el sur de Israel y masacrara a unas 1200 personas. Documentos encontrados por las FDI que operan en Líbano sugirieron que Hezbolá había estado planeando un ataque similar, incluso identificando objetivos específicos en el Estado judío.

El grupo terrorista e Israel acordaron un alto el fuego temporal, poniendo fin a más de un año de conflicto. Según informes, los expertos están preocupados de que la nueva información, sumada a las violaciones del acuerdo por parte de Hezbolá, conduzca a una continuación de las hostilidades.