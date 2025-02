Hamás sigue controlando Gaza y ve la liberación de rehenes como triunfo

El Dr. Michael Milstein, ex jefe del área palestina en la Dirección de Inteligencia Militar de las FDI, le dijo a KAN que Hamas "nunca perdió realmente el control de la Franja de Gaza" en una entrevista el viernes.

"Esto es lo que querían", añadió. "De una manera distorsionada, desde su perspectiva, están presentando su humanidad a la comunidad internacional", añadió, refiriéndose a su proceso público de liberación de rehenes. Aclaró que la organización terrorista ve sus eventos de liberación de rehenes como una ilustración de la victoria. "Este es nuestro enemigo. Lo que nos parece una locura, desde su punto de vista, es aceptable", dijo.

Milstein hizo esta declaración en reacción a la liberación de Arbel Yehoud y Gadi Moses cuando fueron trasladados a la Cruz Roja en Khan Yunis. Estaban rodeados por miembros de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, junto con multitudes de civiles gazatíes durante su liberación.

Durante la liberación de los rehenes, Hamas, que suele vestirse como civiles durante el combate, llevaban sus uniformes y desfilaron por las calles en un show de fuerza. Terroristas de Hamás en Jan Yunis, en el sur de Gaza, antes de la liberación de los rehenes. 30 de enero de 2025. (credit: REUTERS/Hatem Khaled)

Milstein también advirtió que en Cisjordania, "Hamas se está fortaleciendo mientras que la Autoridad Palestina se está debilitando. Hay personas allí que están motivadas para hacernos daño". También dijo que es "inútil" siquiera considerar que la Autoridad Palestina se traslade a la Franja de Gaza.

"Está más allá de sus capacidades. En Jenin, no pudo restablecer el orden", dijo, pero también señaló su creencia de que actualmente "no hay mejores alternativas" que la Autoridad Palestina.

La posición de Trump en este predicamento

El ex oficial de inteligencia de las FDI también dijo a KAN que Israel "debería ser inteligente" y no respaldar la idea del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar a los residentes de la Franja de Gaza a otros países árabes, diciendo que sería imprudente para Israel "poner presión pública en el mundo árabe", agregando que "no conoce a nadie en Jordania, Egipto o entre los palestinos" que estaría de acuerdo con el plan de Trump.

También advirtió que la relación de Israel con el mundo árabe podría verse afectada negativamente debido al apoyo de los israelíes al Presidente de los Estados Unidos.

Hamás sigue siendo una amenaza y un problema

A principios de este mes, antes de que entrara en vigor el alto el fuego, Yoni Ben Menachem, un experto en asuntos del Medio Oriente del Centro de Seguridad y Asuntos Exteriores de Jerusalén, dijo a The Media Line que aproximadamente el 40% de los túneles construidos por Hamás aún permanecen intactos en el enclave palestino.

Para que Israel pueda localizar y destruir los túneles restantes "se requiere una operación muy grande y una gran cantidad de explosivos que Israel actualmente no posee", agregó Menachem. También dijo a The Media Line tres semanas después, cuando el alto el fuego y el acuerdo de rehenes ya habían entrado en vigor, que "Hamás está reconstruyéndose, y es posible que intente mantener el control de Gaza. Con el alto el fuego, Hamás puede hacer lo que quiera, y ha sobrevivido militarmente".

En el mismo informe, el vicerrector de la Universidad de Tel Aviv y experto en estudios del Medio Oriente, el profesor Eyal Zisser, dijo: "Si Hamás continúa existiendo, lograr la paz será muy difícil. Pero la verdadera pregunta no es si Hamás sobrevivirá, sino si hay una alternativa a Hamás".

Keren Setton/The Media Line y Nathan Klabin/The Media Line contribuyeron a este informe.