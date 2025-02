Irán está produciendo armas nucleares en secreto, advierte EE.UU.

Una reciente evaluación de inteligencia ha llevado a los funcionarios estadounidenses a creer que un equipo encubierto de científicos iraníes está explorando una ruta más rápida, aunque menos avanzada, para desarrollar un arma nuclear, informó The New York Times el lunes.

La inteligencia, recopilada supuestamente en los últimos meses de la administración Biden y compartida con la administración Trump durante la transición, sugiere que Irán podría estar buscando un atajo para convertir su creciente reserva de uranio enriquecido en un arma funcional en meses en lugar de un año o más, según el informe.

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses mantienen que el líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, no ha tomado una decisión final de buscar una bomba nuclear, según The New York Times.

La evaluación de inteligencia llega en un momento en que la influencia regional de Irán supuestamente está en su punto más débil en años, señaló el informe.

Los funcionarios estadounidenses e israelíes creen que las fuerzas clave de los representantes de Irán, Hamas y Hezbolá, han sufrido importantes contratiempos, mientras que el presidente sirio Bashar al-Assad ha huido a Moscú, limitando la capacidad de Irán para mover armas a través de Siria. Explosiones vistas cerca de Teherán, en medio de un ataque israelí contra Irán, 26 de octubre de 2024 (credit: SOCIAL MEDIA/VIA SECTION 27A OF THE COPYRIGHT ACT)

Además, un ataque israelí en octubre apuntó a los sistemas de defensa de misiles de Irán y a partes no oficiales de su infraestructura nuclear, impactando aún más las capacidades militares del país.

Algunos funcionarios estadounidenses creen ahora que Irán podría ver la capacidad nuclear como un necesario elemento disuasorio contra posibles acciones militares de EE. UU. o Israel, señala el informe.

Aunque Irán ha acumulado suficiente uranio enriquecido para construir varias armas nucleares, desarrollar una ojiva funcional sigue siendo un proceso complejo que requeriría tiempo y recursos adicionales.

Implicaciones diplomáticas y la reunión de Netanyahu-Trump

Se espera que el tema sea central en la reunión del martes entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump.

Mientras tanto, el recién elegido presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha señalado un interés en negociaciones con Washington. Sin embargo, expertos citados por The New York Times sugieren que Pezeshkian y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán pueden tener un conocimiento limitado de las actividades nucleares del país, ya que gran parte del programa es supervisado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

¿Enfoque de EE. UU.: Diplomacia o acción militar?

A pesar de las preocupaciones sobre los avances nucleares de Irán, Trump ha indicado previamente una preferencia por la diplomacia, afirmando, "Con suerte, eso se puede resolver sin tener que preocuparse por ello. Sería realmente agradable si se pudiera resolver sin tener que dar ese paso adicional".

Si bien la evaluación de inteligencia sugiere que Irán tiene la capacidad técnica para construir un dispositivo nuclear primitivo, tal arma no sería lo suficientemente sofisticada para ser desplegada a través de misiles, lo que la convierte más en un disuasivo estratégico que en una amenaza ofensiva inmediata, afirmó el informe.

Irán ha negado durante mucho tiempo que esté buscando armas nucleares, manteniendo que su programa nuclear es únicamente con fines civiles. Sin embargo, inteligencia pasada, como la operación de Israel en 2018 que descubrió documentos nucleares iraníes, ha arrojado serias dudas sobre estas afirmaciones.