La bomba de Trump: EE.UU. tomará la Franja de Gaza y la convertirá en la ‘Riviera’ de Medio Oriente

EE. UU. asumirá el control de la Franja de Gaza en un futuro previsible, anunció el presidente Donald Trump el martes por la noche durante una impactante conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Benjamin Netanyahu, tras su reunión de una hora en la Oficina Oval.

Dijo que al hacerse cargo de Gaza, EE. UU. creará un desarrollo económico que proporcionará un "número ilimitado de empleos y viviendas para la gente de la zona".

Trump dijo que ve la toma de control de Gaza como una forma de llevar estabilidad no solo a los vecinos de Israel, sino potencialmente a todo Oriente Medio.

Según Trump, todos con quienes ha hablado "aman la idea de que los Estados Unidos" sean propietarios de Gaza, desarrollen la tierra y creen miles de empleos.

Trump dijo que ha "estudiado esto muy de cerca" y lo ha visto desde todos los ángulos.

"Vamos a desarrollarlo, crear miles y miles de empleos, y será algo de lo que todo Oriente Medio pueda estar muy orgulloso", dijo Trump sobre Gaza.

"Pero todo el mundo siente que continuar con el mismo proceso ha seguido durante mucho tiempo, una y otra vez, y luego comienza, y luego comienza el asesinato, y todos los demás problemas comienzan, y se termina en el mismo lugar. Y no queremos ver que eso suceda".

Trump llamó a la Franja de Gaza un símbolo de "muerte y destrucción" y "tan malo" para la gente que esté cerca de ella, "y especialmente para aquellos que viven allí".

"Ha sido un lugar maldito durante mucho tiempo", dijo él sobre la franja. "Estar en su presencia simplemente no ha sido bueno, y no debería pasar por un proceso de reconstrucción y ocupación por las mismas personas que realmente han estado allí luchando por ello y viviendo allí y muriendo allí y viviendo una existencia miserable allí".

En cambio, Trump dijo que los gazatíes deberían ir a otros "países de interés con corazones humanitarios" pagados por países vecinos ricos.

Según Trump, los habitantes de Gaza podrán ir a numerosos sitios o a un sitio grande, pero podrán vivir en "comodidad y paz".

"Nos aseguraremos de que se haga algo realmente espectacular. Van a tener paz", dijo Trump. "No van a ser tiroteados y asesinados y destruidos como esta civilización de gente maravillosa ha tenido que soportar".

Trump dijo que "la gente del mundo" vivirá en Gaza una vez que sea reconstruida y la franja se convertirá en un lugar "internacional, increíble".

Dijo que representantes de todo el mundo "estarán allí y vivirán allí".

"También los palestinos", dijo. "Los palestinos vivirán allí. Mucha gente vivirá allí. Pero han intentado lo otro, y lo han intentado durante décadas y décadas y décadas. No va a funcionar. No funcionó, nunca funcionará. Y hay que aprender de la historia, la historia es, ya sabes, simplemente no puedes dejar que se repita constantemente. Tenemos la oportunidad de hacer algo que podría ser fenomenal".

Sobre el acuerdo de alto el fuego, Trump dijo que "espera que se mantenga"

Mientras que la administración de Biden elogió públicamente el apoyo de la administración de Trump en el trabajo para asegurar el alto el fuego y el acuerdo de rehenes, Trump dijo que su Casa Blanca no fue "ayudada mucho por la administración de Biden".

"Pero hemos logrado sacar a bastantes rehenes. Vamos a sacar más, pero estamos tratando con personas muy complejas, y veremos si se mantiene", dijo. "Ciertamente queremos que salgan más".

Netanyahu elogió la "voluntad de Trump de romper con el pensamiento convencional" y su disposición para ayudar a Israel a lograr sus objetivos.

"[Trump] ve un futuro diferente para esa porción de tierra que ha sido el foco de tanto terrorismo, tantos ataques contra nosotros, tantas pruebas y tribulaciones. Él tiene una idea diferente, y creo que vale la pena prestar atención a esto. Estamos hablando al respecto. Él lo está explorando con su gente, con su personal", dijo Netanyahu.

"Creo que es algo que podría cambiar la historia, y realmente vale la pena seguir esta vía".

Relaciones entre Israel y Arabia Saudita

Tanto Trump como Netanyahu aún expresaron confianza en la normalización de las relaciones con Arabia Saudita.

Trump dijo que Arabia Saudita va a ser "muy útil, y han sido muy útiles".

Netanyahu agregó que cree que la paz entre Israel y Arabia Saudita no solo es factible, sino que va a suceder.

La normalización habría sucedido si el primer mandato de Trump hubiera durado seis meses más, añadió.