Trump dice que Arabia Saudita no está exigiendo un estado palestino

WASHINGTON - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Arabia Saudita no ha hecho demandas de un estado palestino durante su reunión en la Oficina Oval con el primer ministro Benjamin Netanyahu el martes.

Anteriormente, funcionarios israelíes le dijeron al Jerusalem Post que temían que Netanyahu estuviera dispuesto a poner fin a la guerra en Gaza y retrasar la anexión de Cisjordania a favor de avanzar en un acuerdo de normalización con Arabia Saudita.

Los funcionarios, que hablaron con el Post bajo condición de anonimato, temían que Netanyahu usara un retraso en la anexión como un compromiso en un intento por persuadir a Riad de no exigir un camino hacia un estado palestino.

Sin embargo, Trump le dijo a los reporteros que no se han hecho tales demandas.

En su reunión, Trump presionó para reubicar a los habitantes de Gaza, señalando que Jordania y Egipto no le dirían que no al respecto.

Reunión del primer ministro Benjamin Netanyahu con el presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. (credit: Avi Ohayon (GPO))

'Va a suceder'

"No me dirán que no. Quiero trasladar a todos los residentes de Gaza", respondió, "Va a suceder."

Trump afirmó que otros países también podrían acoger a los refugiados de Gaza, diciéndole al Post que los países musulmanes "no me rechazarán". Añadió que hay "aproximadamente 1.8 millones de personas [en Gaza], y todos pueden vivir en algún lugar donde tendrán grandes vidas sin temer por sus vidas todos los días."