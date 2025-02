ISIS en Siria: ¿Cómo manejará EE.UU. a los terroristas detenidos? - Análisis

Ante informes de que Estados Unidos podría considerar retirarse del este de Siria, está claro que uno de los desafíos inminentes será la presencia continua de un gran número de detenidos de ISIS en el este de Siria.

Cuando ISIS fue derrotado en Siria en 2019, un gran número de miembros de ISIS se rindieron. Estos incluyen hombres de ISIS y sus familias. No hubo una solución fácil para estos detenidos que cayeron en manos de las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Estados Unidos.

Ahora, existe una oportunidad para que Estados Unidos haga lo correcto y se asegure de garantizar la seguridad de los detenidos mientras trabaja con las SDF y las nuevas autoridades en Damasco hacia una solución positiva.

El desafío hoy es dejar de postergar la situación. Las SDF respaldadas por Estados Unidos son una fuerza armada que fue respaldada para luchar contra ISIS.

Sin embargo, no cuenta con el apoyo suficiente para poder hacer frente a los combatientes del ISIS. También es un actor "no estatal", lo que significa que no puede repatriar a los miembros del ISIS que cayeron en sus manos. Los Estados Unidos y la coalición anti-ISIS no han querido que estos miles de hombres y mujeres sean liberados porque podrían representar una amenaza. Por lo tanto, ha habido un limbo en el este de Siria durante casi seis años.

Miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) dirigidas por kurdos después de que la alianza respaldada por Estados Unidos y liderada por combatientes kurdos sirios capturara Deir el-Zor, en Siria el 7 de diciembre de 2024 (credit: REUTERS/Orhan Qereman)

El papel de Estados Unidos en el este de Siria podría no durar

Hoy en día, está claro que el papel de Estados Unidos en el este de Siria podría no durar para siempre. También hay un nuevo gobierno en Damasco. Como autoridad gobernante, es el gobierno de Damasco dirigido por Ahmed Shara’a el que podría ser responsable de estos miembros del ISIS en algún momento. Esto es especialmente probable si hay un acuerdo entre Damasco y el HTS, o si Estados Unidos se retira de manera caótica.

Es hora de enfrentar la realidad. Los detenidos en el este de Siria y los habitantes de campamentos como Al-Hol necesitan una solución para su futuro. Según diferentes conjuntos de datos, hay entre 50,000-60,000 personas en Al-Hol y en un campamento más pequeño llamado Roj. Estos incluyen casi 10,000 hombres vinculados al ISIS.

Hay hasta 3,000 personas vinculadas a ISIS en el campamento de Roj. Las personas en estos campamentos también tienen una gran cantidad de nacionalidades, lo que refleja el hecho de que personas de todo el mundo se unieron a ISIS. Puede haber alrededor de 6,000 personas con conexiones con Occidente, y alrededor de 15,000 sirios y 17,000 iraquíes.

Según un informe presentado al Congreso, en 2021 hubo 90 incidentes de violencia en el campamento de al-Hol. Esto ilustra la amenaza continua que representan los miembros de ISIS.

Entre las mujeres partidarias de ISIS, también existen numerosos actos de violencia contra otras mujeres y contra niños, con el objetivo de radicalizar a la próxima generación. Se cree que las miles de personas en Al-Hol provienen de hasta cincuenta y cinco países.

Muchos de estos países se han negado a repatriar a sus ciudadanos. Se creía que en 2021, 28,000 niños en Al-Hol estaban en riesgo de ser radicalizados por sus madres partidarias de ISIS. En ese momento también se señalaba que las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Estados Unidos "operan 28 prisiones que albergan aproximadamente 12,000 combatientes y partidarios de ISIS capturados".

Se necesita una solución

Los grupos de derechos humanos han argumentado durante mucho tiempo que estos campos necesitan una solución. Human Rights Watch informó en 2023 que "casi el 80 por ciento de los niños tienen menos de 12 años, y son demasiado jóvenes para haber desempeñado un papel activo en ISIS, sin embargo, muchos gobiernos se niegan a llevar de regreso a estos jóvenes nacionales, citando preocupaciones de seguridad nacional o temiendo represalias públicas".

En junio de 2024, CNN señaló que "También entre los casi 4,000 detenidos varones del ISIS que las Fuerzas Democráticas Sirias dicen que se encuentran allí, se estima que hay 600 niños y jóvenes detenidos como niños, según Amnistía Internacional... Muchos fueron llevados a Siria, sin culpa propia, por sus padres para vivir bajo el dominio del ISIS. Ahora, están llegando a la edad adulta en prisión.

Muchos no tienen idea de por qué están siendo detenidos, o qué les sucederá". UNICEF ha pedido la reintegración y repatriación de los niños. Save the Children ha hecho lo mismo.

El problema es que la Coalición anti-ISIS nunca ha tomado medidas para intentar ganar la paz en este sentido. La campaña anti-ISIS en Siria fue diseñada de manera específica por el Comando Central de los Estados Unidos para ser un enfoque "por, con y a través de".

Esto significa trabajar con las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) como una misión puramente militar. No se ve el enfoque integral del gobierno que el teórico militar Clausewitz hubiera pedido en una campaña como esta. Mientras tanto, a nivel del Departamento de Estado y de la cancillería, la operación en el este de Siria se ve como temporal, táctica y transaccional.

El punto es que nadie quiere asumir la responsabilidad de todos estos detenidos del ISIS y sus familias. A pesar de que unos 70 países se unieron a la coalición, no quieren lidiar con la gente en Al-Hol, Roj y otras instalaciones.

Es esencial que se haga algo. Estados Unidos tiene influencia aquí.

Por ejemplo, si Estados Unidos se retira de Siria, podría priorizar la seguridad en estas instalaciones y usar esto como palanca para discusiones con el gobierno en Damasco. Estados Unidos podría apoyar un acuerdo entre las SDF y Damasco que también asegure a los detenidos. Damasco carece de fuerzas de seguridad y necesita fortalecer su capacidad en este sentido.

Estados Unidos podría ayudar en este esfuerzo y ver a Al-Hol y otros centros de detención como una forma de facilitar la transición en el este de Siria para que todas las partes interesadas, incluidos los socios kurdos, reciban un trato justo.

Este sería el mejor resultado posible en el este de Siria, en lugar del caos de marcharse y dejar estas instalaciones en un estado de caos e incertidumbre.