Trump: "Mejor un acuerdo con Irán que bombardearlo hasta el infierno"

Estados Unidos preferiría firmar un acuerdo con Irán que lo convierta en un país no nuclear en lugar de atacar a la República Islámica, declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista exclusiva con el New York Post el sábado.

"Me gustaría que se hiciera un acuerdo con Irán sobre no nuclear. Prefiero eso a bombardearlo hasta el infierno", citaron al presidente diciendo.

"No quieren morir. Nadie quiere morir", agregó.

Respecto a posibles negociaciones entre las dos partes, Trump afirmó: “En cierto modo, no me gusta decirles lo que les voy a decir. Sabes, no es agradable”.

“Podría decirles lo que tengo que decirles, y espero que decidan que no van a hacer lo que están pensando hacer actualmente. Y creo que estarán realmente felices", agregó.

En la entrevista, Trump reiteró una postura similar a la que expresó la semana pasada en una publicación en Truth Social. Instalación nuclear iraní (credit: gettyimages)

"Quiero que Irán sea un país grande y exitoso, pero que no pueda tener armas nucleares", escribió el miércoles.

"Preferiría mucho más un Acuerdo de Paz Nuclear Verificado, que permitiría a Irán crecer y prosperar pacíficamente", señaló Trump.

El Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, dijo tras los comentarios de Trump la semana pasada que los temores sobre el desarrollo de armas nucleares de su país podrían resolverse ya que Irán se oponía a las armas de destrucción masiva.

Un alto funcionario iraní dijo a Reuters el miércoles que Irán está listo para dar a Estados Unidos la oportunidad de resolver disputas.

'Presión máxima'

En una entrevista con The Jerusalem Post el miércoles, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu elogió la política de "presión máxima" de Trump sobre Irán, señalando que el deseo del presidente de Estados Unidos de lograr un acuerdo con Irán era "el eje de todo lo que estamos hablando".

El jueves, Araghchi afirmó que la "presión máxima" de Estados Unidos contra Irán solo sería respondida con "resistencia máxima" en un mensaje en Twitter.

Amichai Stein y Reuters contribuyeron a este reporte.