Después de la caída del régimen de Assad, ¿volverán los refugiados sirios?

La repentina caída del régimen de Assad en Siria a principios de diciembre ha planteado una pregunta importante: ¿Pueden los seis millones de personas que se convirtieron en refugiados durante la guerra civil de 14 años volver a casa?

Funcionarios en Turquía, Austria, Dinamarca y Bulgaria han comenzado a discutir públicamente planes para repatriar a los refugiados sirios en esos países. Otros, incluyendo Francia, Alemania, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, Suecia y Grecia, han congelado las solicitudes de asilo de Siria.

Aunque el panorama político ha cambiado drásticamente, muchos factores juegan en contra de un retorno masivo de refugiados a Siria.

Nuestro estudio de 2021 sobre refugiados para RAND descubrió que la mayoría nunca regresa a sus países de origen. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, solo alrededor del 30% de los desplazados por conflictos regresaron a casa, incluso una década después de que el conflicto hubiera terminado.

Para estar seguros, las personas están en movimiento en y alrededor de Siria. Desde el inicio del avance rebelde, alrededor de 125,000 refugiados han regresado, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Pero 100,000 han huido, temerosos del nuevo régimen. Un millón más de sirios fueron desplazados internamente por los combates en noviembre y diciembre. Al mismo tiempo, los ataques militares israelíes contra Hezbolá empujaron a medio millón de personas a cruzar la frontera hacia Siria desde el sur del Líbano.

Derrocar a Bashar Assad no significa que Siria esté en paz. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados defiende el principio de no devolución, que establece que los refugiados no pueden ser devueltos contra su voluntad a una zona de guerra. A pesar de la retórica populista, los países anfitriones que deporten a refugiados sirios estarían violando el derecho internacional. Una vista muestra un cartel dañado del presidente de Siria, Bashar al-Assad, en Alepo, después de que el ejército sirio dijera que decenas de sus soldados habían muerto en un gran ataque de los rebeldes que arrasaron la ciudad, en Siria 30 de noviembre 2024. (credit: REUTERS/MAHMOUD HASSANO/FILE PHOTO)

En cuanto a los refugiados que regresan voluntariamente, nuestro estudio encontró que una combinación de cuatro factores moldea sus decisiones: las condiciones en sus países de origen, las condiciones en sus países anfitriones, las preferencias individuales y la participación internacional. En este momento, estos factores no suman un número significativo de sirios que optan por regresar.

Las condiciones dentro de Siria siguen siendo inestables. El grupo que derrocó al régimen, Hayat Tahrir al Sham, sigue siendo considerado una organización terrorista por los Estados Unidos y otros países occidentales. Aunque algunas sanciones de los Estados Unidos se han relajado en las últimas semanas, el flujo de ayuda humanitaria desesperadamente necesitada hacia Siria todavía está restringido. Mientras el grupo ya gobernaba una sección del país, ahora supervisa una porción mucho más grande de territorio, así como una multitud de comunidades étnicas y religiosas, muchas de las cuales desconfían y temen sus intenciones.

Las amenazas militares externas añaden a la inestabilidad general. Después de que Hayat Tahrir al-Sham tomara el control en diciembre, Turquía, desde hace mucho desconfiada de las fuerzas lideradas por los kurdos que controlan el noreste de Siria, acumuló tropas en la frontera y amenazó con invadir. Israel lanzó 480 ataques aéreos selectivos contra la infraestructura militar y otros objetivos en Siria. Y Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos preventivos para disuadir la reconstitución de las capacidades del Estado Islámico y Al Qaeda.

Muchos refugiados sirios no tendrán un hogar o trabajo al cual regresar. La infraestructura de Siria está tan deteriorada que los servicios básicos son lamentablemente insuficientes para aquellos que están allí ahora, mucho menos para una gran afluencia de refugiados que regresen.

Una década y media de guerra ha dañado el 23% del total de viviendas, especialmente donde la lucha fue más intensa, y por lo tanto, donde vivían muchos de los refugiados. El sistema educativo está en ruinas, con 2.4 millones de niños sin asistir a clases y una infraestructura escolar gravemente dañada. Solo un poco más de la mitad de los hospitales de Siria funcionan plenamente. Y además de los refugiados fuera del país, más de 7 millones de sirios están desplazados internamente. Los refugiados considerarán estas condiciones al sopesar una decisión de regresar.

Las circunstancias en los países anfitriones varían significativamente. Algunos han llegado a depender de la fuerza laboral siria, y muchos sirios están bien integrados en sus nuevas comunidades. En Turquía, Alemania, Jordania y Egipto, los refugiados sirios tienen empleos en industrias clave. La repentina partida de trabajadores sirios en Alemania, por ejemplo, empeoraría las escaseces laborales existentes en las industrias de hostelería, salud y construcción. Por otro lado, los combates en el sur del Líbano podrían proporcionar un incentivo convincente para que los refugiados sirios allí regresen a casa.

Factores individuales como la edad, el género y el estatus socioeconómico también influyen en las decisiones de retorno. Muchos refugiados sirios no quieren regresar al lugar de experiencias traumáticas. Y aproximadamente la mitad son niños que pueden haber pasado la mayor parte de sus vidas en otro lugar. Las oportunidades educativas y laborales serán bastante limitadas para los jóvenes en Siria.

Un enfoque de 'esperar y ver'

Nuestro estudio encontró que el retorno de los refugiados es más sostenible cuando la comunidad internacional está promoviendo activamente la estabilización, la reconciliación y la reconstrucción. Pero los principales actores internacionales están adoptando un enfoque de 'esperar y ver' con Hayat Tahrir al-Sham y Siria, continuando restringiendo la ayuda, la inversión y el comercio por el momento. Las Naciones Unidas han dicho que los retornos a gran escala serían prematuros ahora, incluso cuando se preparan para una afluencia de 1 millón (de un estimado de 6 millones) de refugiados en los próximos seis meses.

Dadas las dificultades que enfrenta Siria y las reglas del derecho internacional, los refugiados que regresarán en un futuro cercano son aquellos que lo hagan de forma voluntaria. La comunidad internacional debería dejar de lado las discusiones sobre la repatriación y priorizar la estabilización de Siria para aquellos que ya están allí.

Shelly Culbertson es una investigadora senior de políticas en Rand y profesora de análisis de políticas en la Escuela de Posgrado Pardee Rand. Louay Constant es un investigador senior de políticas adjunto en Rand.