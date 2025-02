Donald Trump dice que está comprometido a 'comprar y poseer' Gaza al terminar la guerra

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que está comprometido a "comprar y poseer Gaza", pero podría ceder secciones de la tierra a otros estados en Oriente Medio para ayudar en el esfuerzo de reconstrucción.

Trump hizo sus comentarios a los reporteros a bordo del Air Force One mientras volaba hacia el Super Bowl en Nueva Orleans.

"Estamos comprometidos a poseerlo, tomarlo y asegurarnos de que Hamas no regrese, no hay nada a lo que regresar", dijo.

Trump añadió que el "lugar es un sitio de demolición".

"Haremos de Gaza un buen sitio para futuros desarrollos; nos ocuparemos de los palestinos y nos aseguraremos de que no sean asesinados", agregó.

Además, dijo que creía que las naciones del Medio Oriente estarían dispuestas a acoger a palestinos después de reunirse con ellos. Trump dijo que estaría analizando casos individuales para permitir que refugiados palestinos ingresen a los Estados Unidos.

