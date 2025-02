El dilema de Hamás: ¿Rendirse o no tener nada que perder? - análisis

La guerra que ha envuelto al Medio Oriente en los últimos quince meses ha alcanzado un punto crítico. Los recientes acontecimientos en la región y en los Estados Unidos podrían conducir a un cambio de dirección, potencialmente alterando aún más el paisaje de una de las áreas más volátiles del mundo.

A pesar de que actualmente se mantiene un alto al fuego entre Israel y Hamás en Gaza y entre Israel y Hezbolá en Líbano, los frágiles acuerdos penden de un hilo ya que Israel aún no ha concluido sus esfuerzos contra los dos grupos terroristas. Mientras tanto, Israel está llevando a cabo una operación militar a gran escala en Cisjordania contra Hamás y otros grupos terroristas. En Siria, Israel está monitoreando los acontecimientos tras el colapso del régimen de Assad a finales del año pasado, manteniendo una polémica presencia militar en territorio sirio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, regresó a Israel el domingo después de reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington la semana pasada. Durante la visita de Netanyahu, Trump sorprendió al mundo al ofrecer desalojar a casi dos millones de palestinos de Gaza para que los Estados Unidos se hagan cargo del territorio devastado por la guerra.

"Trump está tratando de presionar a los actores locales para que encuentren ideas para resolver esto de una forma u otra", dijo el profesor Jonathan Rynhold, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Bar-Ilan, a The Media Line. "Lo que Trump está amenazando a Hamas y a los estados árabes es que si Hamas no acepta algo que él considere razonable, le dará luz verde a Israel para acabar con Hamas".

Tres rehenes israelíes que estaban en poder de Hamas desde el inicio del 7 de octubre de 2023 fueron liberados el sábado como parte del acuerdo de alto el fuego actual. Las imágenes de tres hombres demacrados generaron sentimientos encontrados en Israel. Por un lado, su frágil estado resaltó la urgencia de liberar a los otros 76 rehenes restantes. Por otro lado, su apariencia esquelética y testimonio de las condiciones subhumanas en las que estaban detenidos suscitaron ira entre los israelíes y fortalecieron su determinación de erradicar a Hamas. Estos sentimientos son la epítome de los dos objetivos conflictivos que Netanyahu estableció al comienzo de la guerra: la liberación de todos los rehenes y la eliminación de Hamas del poder en la Franja de Gaza.

Los rehenes liberados Or Levy (izquierda), Eli (Eliyahu) Sharabi (centro) y Ohad Ben Ami (derecha), antes (arriba) y después (abajo) del cautiverio de Hamás, 8 de febrero de 2025. (credit: Canva, GPO, Hostages and Missing Families Forum, REUTERS/Hatem Khaled)

"El paradójico es que la guerra que pende sobre Hamas y la amenaza de que puedan ser aniquilados los hace rendirse. Pero, igualmente, si piensan que Israel llevará a cabo su amenaza, entonces no tienen nada que perder", dijo Rynhold. "Israel está comenzando a establecer sus condiciones, que son que Hamas abandone Gaza y no gobierne allí. Israel no conseguirá todo lo que quiere."

El gabinete de guerra israelí tiene previsto reunirse a finales de esta semana para discutir la posible segunda etapa del alto el fuego con Hamas. Esta etapa podría poner fin a la guerra en Gaza y es políticamente controvertida.

"Israel exige el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza, la liberación de todos los rehenes y las condiciones para la rehabilitación de la Franja de Gaza", dijo Yoni Ben Menachem, experto en asuntos del Medio Oriente del Centro Jerusalem para la Seguridad y Asuntos Exteriores, a The Media Line. "Esta estrategia debe formularse en el gabinete antes de que comiencen las negociaciones."

El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que dejó atónito a Israel, fue el primer disparo de una guerra regional que aún no ha concluido. Aproximadamente 1,200 israelíes murieron en un día, miles resultaron heridos, y Hamas tomó 250 personas como rehenes. Más de 100 de ellos fueron liberados en un alto el fuego temporal un mes después. Durante la guerra, algunos cuerpos de rehenes han sido recuperados, y pocos han sido rescatados con vida. Setenta y seis israelíes aún están en cautiverio, ya que 21 de ellos fueron liberados como parte del acuerdo reciente. Se cree que muchos de los rehenes restantes están muertos.

Estadísticas en disputa

Según el Ministerio de Salud en el territorio controlado por Hamas, más de 47,000 palestinos han sido asesinados. El número de muertos no distingue entre terroristas y civiles. Israel sostiene que muchos de los muertos son terroristas. Las cifras de la ONU sugieren que casi el 90% de la población ha sido desplazada varias veces debido a maniobras militares israelíes. Vecindarios enteros y otros edificios han sido reducidos a escombros por continuos ataques aéreos.

Como parte del acuerdo, Israel ha retirado casi por completo sus fuerzas de la Franja de Gaza. Permanece en el corredor de Filadelfia a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto y se espera que lo haga al menos durante la primera parte del alto el fuego. El corredor ha servido como principal vía vital de Hamas en su intento de armarse en las últimas dos décadas desde que Israel se retiró de Gaza. La segunda fase de un alto el fuego podría ver también una retirada de Filadelfia, marcando el fin de la presencia israelí en la Franja de Gaza.

"Las demandas de Israel probablemente serán recibidas con la negativa de Hamas, esencialmente atropellando las negociaciones," dijo Ben Menachem. "Lo que probablemente veremos es la extensión de la primera fase del alto el fuego durante la cual los rehenes israelíes continuarán siendo liberados de a poco a cambio de prisioneros palestinos."

"Esto se hará para evitar una crisis y la reanudación de la guerra", añadió Ben Menachem, diciendo que este es un resultado deseado también por el presidente estadounidense. "Sin embargo, esto no significa el fin de la guerra".

"Israel quiere ver más rehenes liberados sin tener que acordar el fin de la guerra", dijo Rynhold.

Según Ben Menachem, para que Trump implemente su plan de una toma de control de Gaza por parte de Estados Unidos sin la presencia de tropas estadounidenses en el terreno, Israel tendrá que involucrarse en intensos combates después de la liberación de la mayoría de los rehenes.

"Esto significa que hay una guerra más grande en el horizonte", dijo. "Pero Israel no puede hacer ningún movimiento sin coordinación con Trump, y Netanyahu no se atreverá a llegar a un enfrentamiento con él".

El domingo, el Ministro de Finanzas de Israel y líder del partido ultra-nacionalista religioso de extrema derecha, Bezalel Smotrich, repitió su objeción a la segunda fase de un alto el fuego con Hamas.

"No habrá ningún acuerdo que mantenga a Hamas en el poder y le permita planear el 7 de octubre del próximo año. Absolutamente no", escribió Smotrich en su cuenta de X en respuesta a la liberación de los tres rehenes israelíes el sábado. "Hamas y todos y todo lo relacionado con él en la Franja de Gaza y fuera de ella deben ser destruidos y eliminados de la faz de la tierra para que no haya una sola persona en la tierra que piense en secuestrar judíos y tratarlos de esta manera nuevamente".

La objeción de Smotrich y su partido al fin de la guerra en Gaza podría señalar problemas políticos para Netanyahu, quien depende de ellos para estabilizar su coalición. El plan de Trump para Gaza fue bien recibido por la derecha israelí porque se alinea con su ideología.

La comunidad internacional ha condenado ampliamente la propuesta como una forma de limpieza étnica.

"Trump ha creado una forma de hacer que el gobierno israelí acepte más compromisos en el alto el fuego porque pueden ver a futuro que podrían obtener más de lo que nunca pensaron que podrían", dijo Rynhold. "Así que, Netanyahu tiene que seguir a Trump, quien quiere poner fin al conflicto. Está presionando más a Netanyahu para que acepte los términos de alto el fuego que Trump quiera, y le ha facilitado a Netanyahu aceptar".

A finales de este mes, se espera que el Rey Abdullah de Jordania y el Presidente Abdel-Fattah El Sisi de Egipto visiten la Casa Blanca para discutir los planes de Trump para Gaza y otros desarrollos regionales.

Mientras tanto, el ejército israelí continúa operando en Cisjordania contra un aumento de la violencia en la zona y para evitar un ataque similar al realizado por Hamas desde Gaza hacia el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

"Esta es una gran amenaza contra Israel y un desafío significativo para él," dijo Ben Menachem.

Los elementos de extrema derecha del gobierno israelí están ansiosos por declarar la soberanía sobre los territorios, los cuales son vistos por gran parte de la comunidad internacional como parte de un futuro estado palestino. Mientras recibía a Netanyahu en la Casa Blanca, Trump insinuó un acuerdo estadounidense hacia la soberanía israelí, en otro movimiento que podría apaciguar a los socios políticos de Netanyahu para llegar a un compromiso sobre Gaza.

"Netanyahu no quiere que explote, mientras que su coalición de extrema derecha sí quiere que lo haga," dijo Rynhold.

La extensión del alto el fuego de Israel con Hezbollah termina la próxima semana. Para entonces, las tropas israelíes deben retirarse del sur del Líbano y ver el despliegue completo del ejército libanés en su lugar. Mientras tanto, el ejército israelí continúa realizando ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah, y no está claro si completará su retiro, citando una amenaza continua para su población en el norte del país.

"Esto también tendrá que coordinarse con la administración Trump", dijo Ben Menachem. "Israel quiere permanecer en ciertas ubicaciones estratégicas, y con el respaldo estadounidense, esto será posible".

Se informa que el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitará Israel y varios estados árabes la próxima semana. Su visita podría aclarar el futuro de la región.

"Lo que normalmente sucede para Israel durante las guerras es que EE. UU. pone su pie y dice: 'eso es suficiente', momento en el que Israel tiene que hacer lo mejor de ello", dijo Rynhold.