Trump asegura al rey jordano que EE.UU. tomará Gaza y los palestinos vivirán seguros en otro lugar

El presidente Donald Trump le dijo al rey de Jordania, Abdullah, que EE. UU. va "a tomar Gaza" en una reunión entre los dos el martes.

"Los palestinos vivirán seguramente en otro lugar que no sea Gaza", dijo, agregando que EE. UU. no iba a comprar Gaza, sino más bien "administrarla de manera correcta".

Trump preguntó bajo qué autoridad EE. UU. tomaría Gaza, y dijo bajo la autoridad de EE. UU. Sin embargo, indicó que EE. UU. no desarrollaría personalmente Gaza.

También dijo que no creía que Hamás cumpliera con el plazo del sábado para la liberación de rehenes, y si no lo hacen, "se cancelan todas las apuestas".

Trump dijo que cree que habrá parcelas de tierra en Jordania y Egipto donde los palestinos vivirán, a lo que el Rey respondió que haría lo que sea mejor para su país, y que un plan futuro tiene que ser en el mejor interés de todos. Sin embargo, Abdullah dijo que Jordania acogerá a 2000 niños enfermos de Gaza.

El PRESIDENTE DE EE.UU. Donald Trump y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu caminan por la Casa Blanca el pasado martes. La propuesta de Trump para Gaza es brillante, asombrosa e histórica, sostiene el escritor. (credit: Avi Ohayon/GPO)

En respuesta, Trump dijo que Estados Unidos contribuye mucho dinero a Jordania y Egipto, pero que él estaba por encima de hacer amenazas.

Concluded a constructive meeting with President Trump at the White House today. Grateful for the President’s warm welcome. We discussed Jordan’s longstanding partnership with the United States. It continues to be a partnership for stability, peace, and mutual security.