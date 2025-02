Rey Abdullah de Jordania visiblemente afectado por el plan de Trump en Gaza

Los medios internacionales destacaron el comportamiento tenso del Rey Abdullah II de Jordania durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El rey parecía nervioso, preocupado y avergonzado, parpadeando con frecuencia de tensión mientras Trump presentaba condiciones que parecían más órdenes que propuestas.

CNN informó que mientras Abdullah, sentado al lado de Trump, no rechazó directamente la idea del presidente, su incomodidad era evidente. Insinuó que próximamente se presentarían propuestas alternativas para Gaza.

"Esto no es algo complicado de lograr", le dijo Trump a Abdullah en la Oficina Oval. "Y con Estados Unidos controlando ese territorio, un territorio bastante grande, tendrá estabilidad en Oriente Medio por primera vez".

Abdullah respondió con cautela, enfatizando consideraciones regionales. "Creo que debemos recordar que hay un plan de Egipto y los estados árabes", dijo. "Creo que el punto es, ¿cómo podemos hacer que esto funcione de una forma que sea buena para todos?" Más tarde agregó, "No nos adelantemos".

Al Jazeera señaló el enfoque diplomático del rey, destacando que evitó la confrontación directa con Trump mientras señalaba sutilmente una alternativa liderada por Egipto. Varios medios de comunicación internacionales destacaron que las declaraciones de Trump hicieron que Abdullah se sintiera incómodo en su silla y parpadeara profusamente mientras enfatizaba la importancia de un plan árabe para Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey de Jordania, Abdalá, se dan la mano, tras su reunión, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, 11 de febrero de 2025. (credit: REUTERS/KEVIN LAMARQUE)

"Debo considerar el interés de mi país", declaró, sugiriendo que cualquier decisión debería esperar hasta que se presentaran las propuestas de Egipto.

En un esfuerzo por calmar las tensiones, Abdullah anunció que Jordania aceptaría a 2,000 niños enfermos de Gaza para tratamiento médico, una iniciativa que Trump elogió. Sin embargo, el presidente continuó promoviendo su visión de transformar Gaza en un complejo turístico costero con hoteles y viviendas para personas de todo Oriente Medio.

Yoni Ben-Menachem, un investigador senior en el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén, analizó la reunión, describiendo la respuesta del rey como una concesión estratégica.

"El rey finalmente hizo un pequeño retroceso. Llegó muy bien preparado a esta reunión para evitar un enfrentamiento directo con Trump", dijo Ben-Menachem. Agregó que la decisión de aceptar a 2,000 niños gazatíes fue un movimiento calculado para evitar conflictos, uno que Trump aceptó de buena gana.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, posteriormente reforzó la postura de Ammán en la televisión jordana, afirmando el compromiso con el plan árabe para la reconstrucción de Gaza sin desplazar a sus residentes y haciendo hincapié en la importancia de un estado palestino.

"Hay un entendimiento en el mundo árabe de que Jordania y Egipto pueden estar de acuerdo en acoger a unos pocos miles de palestinos como gesto humanitario", explicó. "Pero la próxima cumbre declarará firmemente su rechazo al plan de Trump de desarraigar a dos millones de gazatíes de Gaza."

El Washington Post describió la reunión como un momento delicado para Abdullah, quien se encontraba atrapado entre el polémico plan de Trump para Gaza y la creciente inestabilidad en su país. El informe señaló que el rey evitó cuidadosamente involucrarse demasiado en la discusión, temiendo poner en peligro los $1.5 mil millones en ayuda anual de Estados Unidos a Jordania.

CBS News informó que Abdullah se abstuvo de contradecir directamente las declaraciones de Trump.

"Abdullah fue preguntado repetidamente sobre el ambicioso plan de Trump para remodelar el Medio Oriente, pero evitó hacer comentarios sustanciales al respecto o sobre la idea de que su país podría acoger a un gran número de nuevos refugiados de Gaza", señaló CBS.

Solo después de la reunión, el rey jordano adoptó una postura pública más firme. Escribiendo en X.

I reiterated Jordan’s steadfast position against the displacement of Palestinians in Gaza and the West Bank. This is the unified Arab position. Rebuilding Gaza without displacing the Palestinians and addressing the dire humanitarian situation should be the priority for all.