Irán está en máxima alerta para enfrentar amenazas, dice Khamenei

"Irán se encuentra en un nivel extremadamente alto en términos de su capacidad para contrarrestar amenazas de guerra dura", tuiteó el líder supremo iraní, Ali Jamenei, el lunes.

Jamenei tuiteó el miércoles que "los avances en el sector de la defensa no deben detenerse... el progreso debe continuar".

Advancements in the defense sector should not be stopped. For example, a particular threshold of missile accuracy may have been considered to be enough in the past, but now we feel that’s insufficient and that we must make even further advancements. Progress must continue.