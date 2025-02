No más ilusiones: Israel debe enfrentar la ofensiva silenciosa de Egipto en el Sinaí - opinión

Durante demasiado tiempo, Israel se ha aferrado a la ilusión de que los Acuerdos de Camp David de 1979 aseguraron permanentemente nuestro flanco sur. Nos decíamos a nosotros mismos que mientras existiera un tratado, la presencia militar egipcia fuerte en el Sinaí era benigna o irrelevante. Sin embargo, los hechos sobre el terreno son irrefutables: El Cairo ha transformado el Sinaí en un teatro de operaciones avanzado lleno de tanques, aeronaves y nuevas infraestructuras mucho más allá de cualquier necesidad razonable de contrainsurgencia.

Ya hemos visto este patrón antes. Después de la retirada de Israel del Líbano en 2000, Hezbolá acumuló cohetes sin obstáculos, desencadenando una costosa guerra en 2006. Toleramos la acumulación de Hamas en Gaza, culminando en las horribles masacres del 7 de octubre de 2023. Del mismo modo, miramos hacia otro lado mientras Egipto derribaba constantemente las restricciones del tratado en el Sinaí. Cada vez confiamos en medidas a medias y en la "contención", solo para sufrir las consecuencias del pensamiento ilusorio. Banderas egipcias e israelíes ondean una junto a la otra en el paso fronterizo de Taba. (credit: REUTERS)

Las imágenes de satélite y la inteligencia sobre el terreno confirman que las bases egipcias, campos de aviación y armamento pesado están estacionados mucho más allá de los límites del tratado. La línea oficial de El Cairo - "Estamos luchando contra terroristas" - ya no explica los despliegues de varias divisiones, carreteras estratégicas, equipos de puente y bunkers fortificados.

Los peligros de la acumulación en el Sinaí de Egipto

Un buffer desmilitarizado se ha convertido en una plataforma de lanzamiento. Si Israel permanece pasivo, el armamento egipcio podría cruzar el Néguev en cuestión de horas, amenazando a Beerseba o incluso a Tel Aviv.

Algunos afirman que Egipto está simplemente tomando precauciones. Esa es una subestimación ingenua: esta acumulación comenzó hace casi una década, avanzando metódicamente bajo la apariencia de "despliegues temporales". En lugar de reducir los niveles de tropas una vez que la insurgencia en el Sinaí disminuyó, Egipto intensificó su presencia. Hoy, abiertamente busca nuevos patrocinadores - China y Rusia - para evadir las restricciones de ayuda estadounidense y adquirir armamento avanzado.

EN MEDIO Oriente, un tratado solo se mantiene mientras sus signatarios teman la alternativa. El liderazgo de Egipto sigue alabando 1973 como una victoria, precisamente porque sorprendió al mundo haciéndolo subsidiar a El Cairo durante décadas. Ahora que el apoyo de EE. UU. está en duda, Egipto está poniendo a prueba una vez más la resolución de Israel. Y cada vez que evitamos la confrontación, solo los animamos a ir más lejos.

La historia demuestra que no podemos confiar en declaraciones o "entendimientos" de buena fe. Ya sea destruyendo el reactor nuclear de Irak en 1981 o el de Siria en 2007, la acción decisiva mantuvo nuestra seguridad.

Por el contrario, ignorar el programa de cohetes de Hamas llevó a una catástrofe. Corremos el riesgo de repetir ese error a una escala mucho más peligrosa si continuamos mirando hacia otro lado en el Sinaí.

Esto no se trata de buscar la guerra. Israel debe mantenerse abierto a la cooperación con Egipto en operaciones genuinas contra el terrorismo. Pero la cooperación no puede significar capitulación ante una violación manifiesta del tratado. Si El Cairo se niega a reducir sus fuerzas o desmantelar la infraestructura ofensiva recién construida, entonces debemos obligar al cumplimiento, diplomáticamente si es posible, militarmente si no. Los Acuerdos de Camp David nunca pretendieron ser una fachada detrás de la cual una fuerza enemiga pudiera crecer sin ser desafiada.

La lección es simple: las ilusiones en esta región causan muertes. Ignorar las violaciones egipcias en el Sinaí es tan imprudente como ignorar los cohetes de Hezbolá o los túneles de Hamas.

Nuestra mayor defensa, y la protección definitiva de una paz genuina, es la disuasión. Si Egipto valora la estabilidad, debería dar la bienvenida a la transparencia, límites verificables y la preservación de la paz duramente ganada. Si insiste en erosionar las restricciones del tratado, Israel debe responder rápidamente y de manera definitiva.

El gobierno de Egipto puede hablar de "soberanía" y "autodefensa", pero un despliegue de múltiples divisiones en nuestra frontera solo tiene un objetivo real en mente. Cuanto más tiempo pretendamos lo contrario, peor será el ajuste inevitable. Es hora de poner fin a la ilusión de que un acuerdo firmado solo puede protegernos.

La seguridad de Israel depende de nuestra voluntad de hacer cumplir líneas rojas claras. La elección es clara: o reafirmamos los límites del tratado y disuadimos más intrusiones, o esperamos una crisis repentina que ningún pedazo de papel pueda prevenir. Tenemos los medios y la obligación de mantener la seguridad de nuestros ciudadanos y futuras generaciones. La pregunta es si todavía tenemos la voluntad.

El escritor es un empresario israelí, líder de pensamiento, activista y anfitrión del podcast en hebreo, "El Liderazgo del Mañana".