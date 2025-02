Las FDI publican imágenes del asesinato de Nasrallah en el día de su funeral

Las FDI publicaron el domingo imágenes en video de su asesinato del ex jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2024, el mismo día que su funeral.

Ese día, a las 6:20 p.m. aviones F-15I del escuadrón de cazas 69 lanzaron cerca de 100 bombas en la sede subterránea de Hezbolá en el corazón de Beirut, matando al jefe del grupo terrorista de 32 años y reorganizando la región.

Nasrallah fue asesinado, junto con Ali Karaki, nuevo jefe militar designado de Hezbolá y comandante actual del frente sur, a quien las FDI acaban de perder, así como otros comandantes de Hezbolá.

El ataque involucró una década de inteligencia recopilada tanto por las FDI como el Mossad, así como una variedad de engaños de último minuto para asegurar que Nasrallah no escapara del área.

También se utilizaron bombas bunker-buster GBU-31 para penetrar lo suficientemente profundo debajo del gran edificio residencial en Beirut donde se escondía la sede.

IDF strike on Beirut that killed former Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallah on September 27, 2024, February 23, 2025 (credit: IDF Spokesperson's Unit).

El Brigadier General de las FDI Amichai Levine, recién nombrado comandante de la Base Aérea de Hatzerim de la Fuerza Aérea Israelí, dijo en ese momento que un gran número de aeronaves lanzaron bombas adicionales una tras otra cada pocos segundos para asegurarse de que no hubiera forma de que Nasrallah sobreviviera.

Irónicamente, Levine también agregó que era su cumpleaños y que eliminar a Nasrallah era un regalo de cumpleaños inusualmente bueno.

A pesar del impactante ataque de la fuerza aérea y de las expectativas de que Hezbolá finalmente pudiera disparar su arsenal completo, probablemente todavía superior a las 100,000 cohetes (de un total de más de 150,000 cohetes antes de la guerra) contra Israel, la organización terrorista solo había disparado 90 cohetes sobre el estado judío tras la muerte de Nasrallah ese día.

En un sentido más amplio, en ese momento las FDI predijeron correctamente que creían que la muerte de Nasrallah podría: 1) potencialmente llevar a Hezbolá a un alto el fuego, lo que haría que la frontera norte fuera lo suficientemente segura para los 60,000 residentes evacuados de Israel de allí; 2) llevar de vuelta a Hamas a la mesa de negociaciones para intercambiar rehenes israelíes.

El centro de comando subterráneo estaba incrustado debajo de un edificio residencial, señaló el IDF en su informe, donde Nasrallah y sus comandantes principales estaban coordinando actividades terroristas contra Israel en el momento del ataque.

El liderazgo de 32 años de Nasrallah

Durante los 32 años de liderazgo de Nasrallah en Hezbolá, fue responsable de dirigir casi todas las principales operaciones terroristas y estrategias del grupo, incluidos los ataques contra civiles y soldados israelíes, así como los ataques internacionales que mataron a personas de otras nacionalidades en todo el mundo.

Bajo su mando, Hezbolá se unió a Hamas en un ataque con cohetes contra Israel el 8 de octubre de 2023, escalando aún más la violencia en la región.

Nasrallah había ordenado miles de ataques contra Israel en el último año con cohetes, misiles antitanque y drones.

Se informó que su hija Zainab fue asesinada en el mismo ataque aéreo israelí que apuntaba a los bastiones de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut.

Hassan Nasrallah comenzó su trayectoria política en 1976 a la edad de 16 años cuando viajó a Irak y se unió al movimiento islámico chiíta, el Partido Dawa. En 1982, cofundó Hezbolá con el apoyo iraní después de dejar el Movimiento Amal, asegurando rápidamente una posición senior y supervisando el área de Bekaa a los 22 años.

Para 1985, él era Vicepresidente del Consejo de Beirut y se convirtió en el líder militar en la ciudad. En 1987, fue nombrado Jefe del Consejo Ejecutivo Operativo y se convirtió en miembro del Consejo Supremo de Hezbolá. Tras el asesinato de Abbas Musawi por parte de las FDI, Nasrallah asumió el liderazgo de Hezbolá en 1992.

Ali Karki había comandado el Frente Sur de Hezbolá desde 2007, supervisando las actividades militares del grupo en el sur de Líbano. Era responsable de construir extensos almacenes de armas y desplegar miles de operativos a lo largo de la frontera con Israel. Estaba destinado a reemplazar a Fuad Shukr, a quien Israel mató el 30 de julio, como jefe militar de Hezbolá, siendo el segundo al mando de Nasrallah.

Desde el comienzo de la Guerra entre Israel y Hamás, Karki había dirigido lanzamientos de cohetes, ataques con misiles antitanque y ataques de UAV, provocando daños significativos entre civiles y soldados israelíes y causando daños extensos en el norte de Israel.

La estrategia de Karki implicaba incrustar a Hezbolá dentro de áreas civiles, utilizando casas y la población local como escudos humanos en sus ataques contra Israel. Miembro fundador de las operaciones militares de Hezbolá en la década de 1980, tiene un historial de orquestar numerosos ataques terroristas contra israelíes.

El personal de Jerusalem Post y Reuters contribuyeron a este informe.