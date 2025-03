Líbano y Siria en los Acuerdos de Abraham: ¿Una posibilidad real o una fantasía? - análisis

¿Quiénes son los próximos candidatos para unirse a los Acuerdos de Abraham?

La sabiduría convencional apunta a Arabia Saudita, y los intensos esfuerzos para lograrlo continúan, aunque los saudíes insisten en que no sucederá hasta que Israel garantice un camino hacia un estado palestino, una idea que, a la luz del 7 de octubre, será extremadamente difícil, por decir lo menos, de vender al público israelí.

Otro candidato mencionado con frecuencia es Indonesia, el estado musulmán más poblado del mundo, aunque no es árabe. Sin embargo, no ha sucedido nada significativo en ese frente desde hace algún tiempo.

Ahora, aparece Steve Witkoff, enviado de Oriente Medio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, en un evento del American Jewish Committee en Washington, expresó optimismo sobre la posible adhesión de Arabia Saudita a los Acuerdos - que ya incluyen a Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán - antes de mencionar a dos candidatos inesperados: Líbano y Siria.

"Líbano, por cierto, podría realmente movilizarse y unirse a los Acuerdos de Paz de Abraham, al igual que potencialmente Siria. Así que, están ocurriendo tantos cambios profundos," dijo.

¿Está siendo serio? ¿O es esto una exageración trumpiana, similar a un video generado por IA que el presidente publicó en su cuenta de redes sociales esta semana de una reconstrucción de Gaza - pareciendo mucho a Las Vegas - con él y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu descansando junto a la piscina, sin camisa y con cócteles en mano?

Witkoff no dio más detalles, pero de hecho, están ocurriendo cambios profundos. Lo más significativo es que tanto Líbano como Siria se están alejando cada día más de la órbita de Irán, algo que, para Israel, no es menos que una bendición.

Líbano afirma su independencia

Que Líbano esté afirmando su independencia es evidente de varias maneras: eligiendo a un presidente y primer ministro que no gustan a Irán, impidiendo que aviones iraníes llenos de dinero para Hezbolá aterricen en el aeropuerto de Beirut, y las declaraciones hechas por el presidente Joseph Aoun al presidente del parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien estuvo en Líbano el domingo para el funeral del líder de Hezbolá asesinado, Hassan Nasrallah.

La reunión fue cordial, pero después, la oficina del presidente del Líbano publicó esta declaración en X: "Líbano está cansado de las guerras de otros, y la unidad de los libaneses es la mejor manera de enfrentar cualquier pérdida o agresión. Líbano pagó un alto precio por la causa palestina. Apoya lo declarado en la reciente cumbre de Riad sobre la solución de dos estados". FIRMA DE LOS ACUERDOS DE ABRAHAM (de izquierda a derecha): El ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al-Zayan; el primer ministro Benjamin Netanyahu; el presidente de EE.UU., Donald Trump; y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los EAU, Abdullah (credit: Avi Ohayon/GPO)

En otras palabras, Aoun dijo claramente a los iraníes -quienes, a través de Hezbolá y con el respaldo de la Siria de Assad, han dominado durante mucho tiempo Líbano- que Beirut ya no quiere ser una pieza en el largo juego de Irán contra el estado judío.

¿Significa eso que Líbano es un verdadero candidato para la normalización, como sugirió Witkoff? No tan rápido.

AUNQUE, COMO la ex asesora de seguridad nacional adjunta para política exterior Orna Mizrahi señaló esta semana en una conferencia del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv, si el año pasado se hablaba de amenazas provenientes de Líbano, este año la discusión es sobre oportunidades.

Mizrahi, una investigadora senior del INSS, dijo que hay dos oportunidades clave para Israel: una relacionada con Hezbolá, y la otra referente al gobierno libanés.

En cuanto a Hezbolá, ella dijo que después de los golpes que sufrió de Israel, el grupo está significativamente debilitado. Israel ahora tiene la oportunidad de preservar esa situación e incluso empeorarla, alterando el equilibrio de poder.

¿Qué está funcionando a favor de Israel?

Varios factores están funcionando aquí a favor de Israel.

En primer lugar, Mizrahi dijo que el "estado de ánimo" de Israel ha cambiado: ya no está dispuesto a tolerar la acumulación militar de Hezbolá como lo había hecho en el pasado.

"Es imposible que alguien adopte una política de tolerancia", dijo. "Y creo que eso provocará un comportamiento diferente tanto por parte del ámbito militar como político con respecto a ese frente."

Este cambio ya es evidente en la cantidad de veces que Israel ha tomado medidas contra Hezbolá desde que entró en vigor el alto el fuego el 27 de noviembre para asegurarse de que se cumpla.

Mizrahi explicó que el acuerdo de alto el fuego le otorga a Israel un grado de libertad: si el Ejército libanés y UNIFIL no actúan contra la acumulación de Hezbolá, y después de que Israel alerta a un mecanismo liderado por Estados Unidos, puede intervenir para evitar que Hezbolá reconstruya sus capacidades o viole el acuerdo.

El segundo factor importante es que Israel ahora cuenta con un respaldo estadounidense fuerte, significativo e inquebrantable. "No solo de Trump", dijo, "sino también porque hay un general estadounidense en el mecanismo que entiende la posición y los desafíos de Israel".

En cuanto a Líbano en sí mismo, Mizrahi advirtió que hablar de normalización y su inclusión en los Acuerdos de Abraham es prematuro, aunque es una visión para el futuro.

"Creo que estamos apenas en el comienzo de esto, y depende de cómo la nueva dirección de Líbano logre estabilizarse y enfrentar los desafíos presentados por Hezbolá, y no verse arrastrado a otra guerra civil".

Además, agregó que Israel también necesitará una política sabia. "Ellos no son sionistas; son pro-libaneses. No deberíamos abrazarlos, sino permitirles establecerse en Líbano, para que, en última instancia, puedan llegar a una nueva realidad con nosotros".

La normalización con Líbano sigue siendo una visión a largo plazo en lugar de una posibilidad inminente.

EN LO QUE respecta a Siria, mientras que en el pasado las discusiones sobre Siria se centraban solo en evaluaciones de amenazas, ahora hay cierta conversación sobre oportunidades potenciales.

La caída de Bashar al-Assad ha abierto innegablemente nuevas posibilidades, pero como dijo la investigadora senior del INSS Carmit Valensi en la conferencia, todo depende de la dirección que el nuevo presidente, Ahmed al-Sharaa, elija.

Valensi, quien, junto con Itamar Rabinovich, coescribió Réquiem Sirio: La Guerra Civil y sus Consecuencias, dijo que es demasiado pronto para determinar si seguirá el camino extremista y yihadista que ha seguido anteriormente o adoptará un enfoque más pragmático y estabilizador.

"La característica definitoria de la región en este momento es la incertidumbre. Hay muchas incógnitas sobre la trayectoria de Siria", dijo.

Hasta ahora, señaló, ha habido algunos signos positivos: una "transición silenciosa", sin violencia, la retórica correcta del nuevo gobierno, diálogo, incluida la Conferencia Nacional de Diálogo de esta semana en Damasco, y compromiso con las minorías. Agregó que no ha surgido la coerción religiosa extrema, aunque ha habido informes de separación de género en autobuses en Damasco, y se han nombrado mujeres en algunos cargos gubernamentales.

Valensi dijo que hay indicadores de que el país podría ir en cualquier dirección, aunque por ahora las cosas son ligeramente más positivas.

Israel, dijo ella, debe prepararse para ambos escenarios: el surgimiento de un régimen yihadista islamista o el surgimiento de un Siria moderada y pragmática.

Respecto al primer escenario, en el que el país cae en el caos y la violencia que podría desbordarse hacia Israel, Valensi explicó que el despliegue inmediato de tropas por parte de Israel en la zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera y en el monte Hermón sirio tenía como objetivo evitar que fuerzas radicalizadas se apoderaran de esas áreas. También explicó por qué Israel destruyó rápidamente grandes partes del ejército sirio y sus depósitos de armas en los días posteriores a la caída de Assad.

Hay importancia en la acción militar que ha tomado Israel, dijo ella. Netanyahu declaró el domingo que Israel no permitiría que el nuevo ejército sirio o el eje que llevó a la caída de Assad "entraran en el área al sur de Damasco". También exigió "la plena desmilitarización del sur de Siria por parte de las tropas del nuevo régimen sirio en las provincias de Quneitra, Deraa y Suwayda".

Pero Valensi enfatizó que Israel también debe prepararse para la posibilidad de un Siria moderado.

"No podemos depender únicamente de herramientas militares, sino que también debemos aspirar a traducir los logros muy impresionantes que hemos tenido en muchos frentes, incluido Siria, en logros diplomáticos", dijo.

"No podemos mantener las fuerzas de las FDI en el sur de Siria para siempre", añadió Valensi. "Mientras más tiempo permanezca la presencia, aumentará la probabilidad de que gane el primer escenario, y aunque no seamos la máxima prioridad del nuevo gobierno, que tiene que lidiar con muchos desafíos, no solo seremos blanco sino que también estaremos en la cima de la agenda".

Ese cambio puede estar ocurriendo ya. Surgió una declaración con 18 puntos de la Conferencia de Diálogo Nacional del martes, donde se convocaron a 600 asistentes para ayudar a guiar el proceso de transición.

Después de una cláusula que exigía preservar la unidad de la República Árabe Siria, el segundo punto fue una condena a "la incursión israelí en territorio sirio como una violación flagrante de la soberanía del estado sirio".

La declaración exigía la "retirada incondicional" de Israel y rechazaba "las declaraciones provocativas del primer ministro israelí". Instaba a la comunidad internacional y a las organizaciones regionales a asumir sus responsabilidades hacia el pueblo sirio y "detener la agresión y las violaciones".

Como era de esperar, la declaración no mencionaba nada sobre las tropas turcas que se habían desplegado en grandes zonas del país.

Al día siguiente, Sharaa visitó Jordania, donde el ministro de Relaciones Exteriores Ayman Safadi, como siempre, avivó las llamas. "Condenamos la agresión israelí contra nuestra hermana Siria como una flagrante violación del derecho internacional y una peligrosa escalada que solo contribuirá a aumentar la tensión y el conflicto".

Lo que Safadi y los sirios no logran comprender es que el 7 de octubre cambió a Israel. El país ya no permitirá que las fuerzas dedicadas a su destrucción se acumulen en sus fronteras. La incursión de las FDI en el sur de Siria refleja esa política. Israel no se retirará hasta que quede claro qué camino está tomando Siria: hacia el extremismo o el pragmatismo.

Israel debe establecer sus condiciones

"Israel necesita establecer condiciones y ser claro en su estrategia en Siria, y poner condiciones que permitirán una retirada gradual y responsable de las fuerzas de Siria", dijo Valensi.

¿Cuáles son esas condiciones? Una frontera tranquila, la eliminación de elementos extremistas de la zona cercana a la frontera, mantener a los iraníes lejos de restablecer una presencia allí y abordar las armas no convencionales que permanecen en Siria.

Valensi dijo que Israel necesita poner esas condiciones sobre la mesa y luego "dar la oportunidad para que se desarrollen escenarios positivos allí".

Si lo hacen, entonces tal vez la idea de Witkoff de que Siria se una eventualmente a los Acuerdos de Abraham no sea tan fantasiosa como parece ahora.