Fuerzas de seguridad jordanas matan a un ciudadano indio al intentar entrar ilegalmente en Israel

Un nacional indio fue asesinado por fuerzas de seguridad jordanas mientras intentaba ingresar ilegalmente a Israel el mes pasado, según la embajada india en Jordania.

El nacional indio, identificado por el periódico Independent como Thomas Gabriel Perera de 47 años, viajó a Jordania a principios de febrero con una visa de turista. Según informes, le habían ofrecido un trabajo en Israel por otro nacional indio que trabajaba en Jordania con un salario mensual de aproximadamente NIS 14,550.

Perera y su compañero de viaje, Edison, supuestamente pagaron al nacional indio en Jordania más de NIS 8,700 por adelantado para encontrar trabajo y se esperaba que continuaran pagándole más de NIS 2,000 mensuales después de comenzar a trabajar.

Según The Indian Express, citando comunicaciones de la embajada, las fuerzas de seguridad jordanas intentaron detener a Perera y Edison de cruzar ilegalmente al territorio israelí, pero la pareja no hizo caso de las advertencias. Tras las advertencias, las fuerzas jordanas abrieron fuego y Perera recibió una herida de bala fatal en la cabeza.

Edison recibió tratamiento médico por las heridas de bala y posteriormente fue deportado de regreso a la India, informó The Independent. Soldados israelíes permanecen cerca de la entrada del puente Allenby, un paso fronterizo entre Jordania y Cisjordania, 10 de marzo de 2014. (credit: RONEN ZVULUN/REUTERS)

La embajada india en Jordania publicó en X/Twitter tras informes del fallecimiento, "La Embajada ha sabido del triste fallecimiento de un ciudadano indio en circunstancias desafortunadas. La Embajada está en contacto con la familia del fallecido y está trabajando estrechamente con las autoridades jordanas para el traslado de los restos del fallecido".

El ex parlamentario indio y destacado líder del BJP, Prakash Javadekar, subrayó en las redes sociales que Perera perdió la vida por la falta de oportunidades laborales en su estado natal.

"Otro joven de Kerala fue asesinado a tiros por el ejército jordano mientras intentaba entrar ilegalmente en Israel. Esto no es solo un fraude de visa," escribió Javadekar. "Es un fracaso total del LDF y UDF en la creación de empleos. Los jóvenes de Kerala no encuentran trabajo en Kerala. Tienen que ir a otros estados o países."

