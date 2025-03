Irán rechaza el plan árabe y aboga por un único estado en Gaza

EL LÍDER SUPREMO IRÁN Ayatolá Alí Jamenei se reúne con Yahya Sinwar de Hamás, en Teherán, 2012. En 2023, se pidió a Sinwar que aplazara una campaña militar a gran escala para dar a Irán y a sus aliados tiempo suficiente para prepararse, pero Sinwar optó por seguir adelante el 7 de octubre, afirma e (photo credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)