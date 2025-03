Qatar intensifica la presión sobre Israel, advierte contra atacar sitios nucleares iraníes

Qatar ha sido cada vez más vocal en su crítica a Israel. El ministro de Relaciones Exteriores del país del Golfo Pérsico también dio una entrevista en el programa de Tucker Carlson en EE. UU. Durante la entrevista, advirtió sobre ataques a Irán.

Según los medios estatales iraníes, que recogieron los comentarios, Qatar dijo que "los estados del Golfo Pérsico se quedarán sin agua potable en tres días si se atacan los sitios nucleares de Irán."

Esto parece ser un punto de discusión destinado a hacer que la administración Trump entre en un nuevo acuerdo con Irán en lugar de presionar al país de una manera que podría llevar a enfrentamientos militares entre Irán e Israel.

Esto parece ser parte de una estrategia reciente de Doha. Está conectado con una serie de comentarios recientes. Por ejemplo, a principios de marzo, Qatar también criticó al Shin Bet de Israel después de que la agencia publicara un informe sobre el 7 de octubre diciendo que los pagos financieros de Doha a Gaza habían fortalecido a Hamas. Ali Jamenei, de Irán, se reúne con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, en Teherán, el 20 de febrero de 2025 (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

En una declaración de la Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Qatar, Doha habló sobre "acusaciones falsas hechas por la agencia de seguridad Shin Bet que vinculan la ayuda qatarí con el ataque del 7 de octubre... otro ejemplo de desviación impulsada por el interés propio y la autopreservación en la política israelí". Esto también ocurre mientras los medios y los manifestantes han expresado preocupación sobre el papel de Doha en influir en Israel.

Presión sobre Israel

Durante el fin de semana, Doha pareció aumentar la presión sobre Israel. Qatar dijo que las instalaciones nucleares israelíes deberían estar bajo la regulación de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), y Doha instó a Israel a firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) en una sesión de la AIEA en Viena el sábado.

El periódico israelí Ynet señaló que esto sucedió mientras Doha continuaba hospedando conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza. Israel parece haber sido superado hasta ahora en esas conversaciones, ya que Doha y Hamas tienen la mayor parte de las cartas. Estados Unidos también está en conversaciones directas con Hamas ahora.

Los comentarios hacia Carlson son de particular interés en la región. Los medios iraníes parecen complacidos con estos comentarios. "El ministro de Relaciones Exteriores qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, dice que los países del Golfo Pérsico se quedarán sin agua potable en tres días si las instalaciones nucleares de Irán son atacadas", informó la agencia de noticias estatal IRNA de Irán.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el Jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha advertido enérgicamente que cualquier ataque a las instalaciones nucleares de Irán tendrá consecuencias catastróficas para toda la región. Al Thani discutió los peligros de un ataque militar a Irán durante una entrevista con Tucker Carlson, un comentarista político y presentador de televisión estadounidense, el viernes”, añadió el informe.

Los comentarios se hicieron sobre la Planta de Energía Nuclear de Bushehr debido a su proximidad al mar, lo que la acerca a los demás países del Golfo Pérsico.

Un ataque "básicamente contaminaría por completo... todo el país se quedaría sin agua en tres días… Esto no solo se aplica a Qatar, se aplica a Kuwait, a los Emiratos Árabes Unidos, a todos nosotros en esa zona… Estamos físicamente cerca de Irán, a unos 120 millas de distancia, justo al otro lado del agua. Se puede llegar allí en un paseo en barco de 90 minutos.”

El informe señaló que “Al Thani también expresó esperanza por una solución diplomática al tema nuclear iraní.” Añadió, “No apoyamos ninguna acción militar en esta región de ninguna manera, y no dejaremos de intentarlo hasta que se encuentre una solución diplomática entre Estados Unidos e Irán.”

Esto es importante, y ilustra cómo Doha está jugando ahora sus cartas. Doha está presionando a Israel, organizando conversaciones y criticando más abiertamente a Israel mientras busca llevar su mensaje a los medios y personalidades mediáticas de derecha que son seguidos por algunas personas en la órbita pro-Trump.

Todavía está por verse si el equipo de Trump y el enviado Steve Witkoff pueden lograr un nuevo acuerdo de rehenes. Trump ha sido muy vocal sobre su apoyo a los rehenes y traerlos de vuelta a casa. Albergó a varios rehenes liberados en la Casa Blanca a principios de marzo.

Witkoff también mencionó a la prensa que esperaba que Hamas mostrara buena voluntad y liberara al ciudadano estadounidense Edan Alexander, quien está detenido en Gaza.