Influencer gazatí Saleh Al Jafarawi es bloqueado por Meta

Meta bloqueó la cuenta de Instagram del influencer gazatí Saleh Al Jafarawi, conocido en internet como 'Mr. FAFO', el sábado.

Tras la prohibición de Meta, se informa que Jafarawi abrió una nueva cuenta en Instagram.

Jafarawi ganó rápidamente popularidad después de que videos suyos alabando la masacre del 7 de octubre se convirtieran rápidamente en llorar, diciendo que temía por su vida cuando Israel comenzó a retaliar, lo que llevó a su apodo, que significa 'Jugar, descubrir'.

Desde el 7 de octubre, Jafarawi ha sido visto en muchos videos propagandísticos gazatíes de "Pallywood", posando como un padre adoptivo, un cirujano, un 'combatiente por la libertad', un cadáver sospechosamente móvil y más. Captura de pantalla del sitio ''ourgaza'' en la que aparece Saleh Al-Jafarawi como mártir, tomada el 9 de marzo de 2025. (credit: screenshot)

A pesar de su presencia constante en las redes sociales, Jafarawi ha sido catalogado como mártir en el sitio ourgaza, aunque la fecha de su muerte está desaparecida.

En el sitio, él está listado como periodista, con su obituario sugiriendo que fue asesinado después de un ataque israelí en el hospital Al-Shifa.

En una publicación de enero en X/Twitter, compartió una foto de sí mismo sentado en un sofá, con la leyenda: "Estoy orgulloso de haber tenido el honor de sentarme en el mismo sofá en el que Al-Sinwar fue martirizado".

(Thread) The devil works hard but Gaza's "film" industry works harder. Meet Saleh Aljafarawi, Hamas presenter, father, patient, singer, journalist and crisis actor. He's just one example of how Hamas is using social media to spread misinformation and shape false narratives… pic.twitter.com/1AWPDSY0uV