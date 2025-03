¿La diplomacia entre Estados Unidos, Rusia e Irán romperá el estancamiento nuclear? - análisis

El reciente abandono repentino de Estados Unidos a Ucrania podría ser una noticia alarmante no solo para los ucranianos, sino también en una serie de ámbitos geopolíticos, desde Europa hasta Taiwán y cualquier otro lugar donde un país más pequeño esté preocupado por ser absorbido por un país vecino más grande.

Si América ha dejado de defender la prevención de que países más fuertes invadan a los más débiles, muchas partes del planeta podrían volverse mucho menos seguras.

Sin embargo, desde una estrecha perspectiva israelí, podría haber algunas ventajas indirectas sustanciales si un subproducto de Washington restableciendo lazos con Moscú es que el presidente ruso, Vladimir Putin, presione con fuerza a Irán para llegar a un compromiso nuclear serio.

Nadie ha dicho explícitamente que el acuerdo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Putin sobre Ucrania implique una promesa rusa de ayudar a Estados Unidos a lidiar con la crisis nuclear iraní.

Pero las señales están ahí.

El líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei y su régimen odian a Trump con pasión. El Líder Supremo de Irán, Ayatolá Ali Jamenei, habla con expertos de la industria de defensa en Teherán, Irán, 12 de febrero de 2025 (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

No hace mucho, forzaron a Javad Zarif a renunciar como vicepresidente del gobierno para silenciar las voces en la República Islámica que están a favor de negociar con Occidente y enviar un mensaje de inquebrantable juego de poder ante cualquier idea de Trump de obligarlos a hacer concesiones nucleares.

Por lo tanto, uno esperaría que solo surgieran mensajes de ataque y resistencia a las negociaciones desde Irán.

Eso no es lo que hemos estado escuchando.

Más bien, Irán ha sido un zigzag diario de mensajes, un día haciendo sonar las negociaciones con Occidente como posibles, al siguiente diciendo que es imposible, y al siguiente diciendo que la diplomacia es deseable nuevamente.

Todo esto muestra que de repente Irán se ve obligado a pensar seriamente en la diplomacia con Trump, algo que nunca quiso hacer.

Teniendo en cuenta que Trump ha sido un hecho conocido durante cuatro meses y en pleno poder durante cinco semanas, su presencia en el cargo y la superioridad militar de Israel (establecida en octubre) no cambiaron el mensaje del régimen por sí solos.

Parece que el cambio de postura de Moscú sobre el tema después de al menos tres años de proteger completamente a Irán, y alrededor de una década mayoritariamente protegiéndolo, ha influido en el cambio.

Khamenei y sus seguidores pueden haber pasado por alto un memo importante.

Aunque el debate sobre cómo Israel y Occidente pueden presionar mejor a Irán para que renuncie o retroceda en su programa de armas nucleares generalmente cae en campos bastante convencionales que abogan por la diplomacia por un Occidente unido o por la fuerza militar, a menudo pasan por alto la profunda importancia del Este.

No hay duda de que la República Islámica podría haber logrado un acuerdo nuclear más favorable bajo la administración de Biden que enfrentarse a Trump.

Una de las razones por las que Teherán pasó de largo fue que creía que las relaciones Este-Oeste habían cambiado tan fundamentalmente que ahora estaba permanentemente protegido por Rusia y China.

Y hasta las últimas semanas, parecía que una nueva Guerra Fría se había apoderado entre Estados Unidos y Europa versus Putin por su invasión de Ucrania, una que podría rivalizar con la Guerra Fría de 50 años del siglo pasado.

Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo eso podría ser noticia vieja.

Putin tiene intereses comunes con Irán, pero realmente no le importa mucho el país.

Especialmente si la guerra en Ucrania continuara, Teherán era particularmente útil para Moscú al proporcionarles una gran cantidad de drones con los que aterrorizar a Ucrania.

Pero si no hay guerra, gracias a que Trump tomó partido por Rusia, Putin ya no necesita la ayuda iraní.

Caída de Siria

Rusia e Irán también tienen poco que hacer en conjunto en Siria en estos días, dado el colapso del régimen de Assad ante rebeldes suníes que no quieren que ninguno de ellos use su país para guerras por poder.

Esto volvería a restaurar la relación general en la que la economía de Irán desesperadamente necesita que Rusia la proteja de las sanciones de EE. UU., de las condenas de la ONU, así como de la asistencia militar de Moscú.

Por ejemplo, Israel destruyó los cinco sistemas de misiles antiaéreos S-300 de Irán en octubre.

¿Quién los reemplazará si no es Rusia?

Además, recientemente Teherán anunció que Moscú le vendería nuevos aviones avanzados SU-35.

Si Rusia elige no seguir adelante con la venta, Khamenei se quedará con su flota de décadas de antigüedad que es esencialmente inútil contra Israel.

Volviendo al período 2010-2013 cuando Irán se rompió por primera vez y firmó un acuerdo nuclear provisional que llevó a sus únicas concesiones nucleares reales en el acuerdo nuclear de 2015, esto nunca habría sucedido sin el apoyo ruso.

En un momento de arrogancia, el entonces presidente iraní, Mohammad Ahmadinejad, faltó el respeto a los rusos por una variedad de desacuerdos bilaterales.

De repente, Irán no contaba con la protección económica, diplomática o militar rusa, y se vio obligado a aceptar el acuerdo nuclear.

Hubo y hay muchas lagunas en el acuerdo nuclear de 2015, y debería haber sido mejor.

Pero Irán renunció a una cantidad equivalente a 10 bombas nucleares de uranio enriquecido y desactivó alrededor del 75% de sus centrifugadoras de enriquecimiento de uranio como parte del acuerdo, concesiones no insignificantes que nunca habría hecho si Rusia lo hubiera respaldado en ese momento.

Es extremadamente difícil ver qué tan amplio puede ser el impacto de la decisión de Washington de distanciarse de Kiev en el gran número de conflictos en todo el mundo.

Pero si Trump hizo un trato con Putin para presionar fuertemente a Khamenei, la combinación de una presión diplomática y económica en aumento sin protección rusa, junto con la amenaza militar mucho más viable de Israel contra el programa nuclear de Irán, podría finalmente poner en jaque a la República Islámica para que haga concesiones reales que podrían poner fin a lo que ha sido una crisis nuclear interminable.

Y si Khamenei no se da cuenta de ese mensaje, las posibilidades de que reciba ayuda militar rusa para defenderse contra la fuerza aérea israelí podrían haberse evaporado.