Cómo Hamas consiguió un alto el fuego de Ramadán y sin liberar a ningún rehén - análisis

El 1 de marzo finalizó la primera fase del acuerdo de rehenes y alto el fuego entre Hamas e Israel. Normalmente, cuando finaliza un acuerdo de alto el fuego, ambas partes deberían volver a luchar. Esto es especialmente cierto si una de las partes no recibe nada a cambio.

Sin embargo, más de una semana y media después, Hamas está recibiendo un alto el fuego y Israel no ha recibido a cambio ningún rehén. Durante la primera fase del acuerdo de alto el fuego, treinta y tres rehenes fueron liberados en 42 días. Solía ser que alrededor de tres rehenes eran liberados cada sábado.

Ningún rehén fue liberado el 8 de marzo.

La pregunta es cómo Hamas burló a Israel para conseguir una extensión del alto el fuego sin recibir nada a cambio. Una pregunta mayor es cómo coincidió con el Ramadán.

Parece que Hamas también fue capaz de vencer a Israel el año pasado durante el Ramadán de 2024 que tuvo lugar en marzo. Durante ese período, Israel también redujo la intensidad de las operaciones en Gaza y Hamas pudo recuperarse.

Hamas parece ser capaz de asegurar alto el fuego de facto durante el Ramadán cada año y no tener que hacer nada a cambio. Esto contrasta con la forma en que Hamas trata a Israel. En Simchat Torah de 2023, Hamas atacó a Israel y asesinó a más de 1,000 personas y tomó 250 como rehenes.

Hoy en día, Hamas está sentada en Gaza como si hubiera ganado la guerra. Se relaja y sus hombres caminan libremente. Un gran número de terroristas fueron liberados en enero y febrero para asegurar el acuerdo. No hay repercusiones para Hamas. Durante el alto el fuego de facto del Ramadán de 2024, las FDI seguían operando en partes de Gaza, como el corredor de Netzarim, y hubo ataques aéreos. Hoy no hay ataques aéreos ni tanques en Netzarim. El único lugar que las FDI siguen ocupando en Gaza es el corredor de Filadelfia a lo largo de la frontera egipcia. Palestinos llegan al bazar Omar Al Mukhtar el noveno día del mes sagrado del Ramadán en la ciudad de Gaza, el 09 de marzo de 2025 (credit: Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images)

Hamas dice que quiere la fase dos del acuerdo de alto el fuego. Israel ha dicho que no entrará en la fase 2, en la cual la guerra termina e Israel se retira de Rafah y Hamas libera a todos los rehenes. Israel ha sido firme en que no lo hará.

Hamas desafió a Israel el 1 de marzo y Israel no decidió volver a la guerra. Puede haber algunas razones para esto. Las FDI están en transición del ex Jefe de Estado Mayor, Tte. Gen. Herzi Halevi, al nuevo Jefe de Estado Mayor, Tte. Gen. Eyal Zamir, quien asumió las riendas de la milicia el 5 de marzo.

Por otro lado, parece haber habido una creencia de que Hamas sería flexible y acordaría con los términos de Israel. Cuando Hamas no estuvo de acuerdo después del 1 de marzo, se habló de lo que podría suceder a continuación. Algunos informes afirmaban que Israel regresaría a la lucha en "días" o una semana.

Involucramiento de EE. UU.

Sin embargo, Hamas volvió a desafiar esto y simplemente esperó. Hamas piensa que el tiempo está de su lado. Otro aspecto del alto el fuego que continuó fueron informes de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, vendría y negociaría un acuerdo, como lo hizo a mediados de enero durante la preparación para el primer acuerdo.

Sin embargo, Witkoff tiene muchas cosas en su agenda. Los informes indicaban que, en ausencia de la fase 2, Witkoff favorecía una propuesta en la que la mitad de los rehenes restantes en Gaza serían liberados el primer día de un nuevo acuerdo, y la otra mitad al final del acuerdo, cuando la guerra quizás terminaría, o al menos, cuando Ramadán y la Pascua habrían terminado.

Sin embargo, Hamas aparentemente sintió que podía negociar por algo mejor. Por lo tanto, luego de unos días surgieron informes sobre otro trato. Quizás Hamas liberaría a 10 rehenes vivos a cambio de un alto al fuego de 60 días. Hamas jugó con el tiempo y tampoco pareció preocuparse por ese trato.

Ahora se informa que Hamas ha estado en contacto directo con la administración Trump. Adam Boehler, el enviado especial presidencial de Estados Unidos para asuntos de rehenes, dio entrevistas el 9 de marzo discutiendo la iniciativa de negociar un trato con Hamas. Estados Unidos quiere que se libere a los rehenes y Trump se ha reunido con ellos. Trump quiere que algo suceda. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para sacar a los rehenes, incluidos los rehenes estadounidenses, de Gaza.

En algunos círculos en Israel ha habido preocupación sobre las conversaciones directas con Hamas. Israel no parece tener prisa por hacer un trato. Estados Unidos parece estar más apurado por sacar a los rehenes de Gaza. Hamas entiende la dinámica aquí y asume que puede sentarse durante el Ramadán y que nada sucederá.

Israel ha dicho que ha cortado la ayuda a Gaza y también ha cortado ahora la electricidad. Estas decisiones parecen más performativas que efectivas. Hamas tiene electricidad en Gaza. Hamas ha acumulado ayuda de la primera fase del alto al fuego. Por lo tanto, Hamas continúa relajado. Hamas lee informes israelíes sobre Israel aumentando gradualmente la presión y considerando otras operaciones en Gaza.

Hamas puede leer, piensa que no va a pasar nada. También parece pensar que puede jugar a Estados Unidos en su contra retrasando y llevando a cabo varios canales de discusión a través de Doha y El Cairo.

La historia general aquí es simple. Es de interés de Hamas tener un alto al fuego y recuperarse y reconstruirse. Mientras Israel y Estados Unidos estén dispuestos a hablar interminablemente con Hamas, al igual que sucedió a lo largo de 2024 y no dio lugar a ningún acuerdo, Hamas y sus aliados en Doha y El Cairo seguirán superando a Israel y a Estados Unidos. Esta es la historia de cómo Hamas recibió un alto al fuego durante Ramadán y hasta ahora no ha tenido que hacer nada a cambio.