Sirios alauitas piden ayuda a Israel ante atrocidades yihadistas - exclusiva

Mujeres secuestradas, niños masacrados y miles de la minoría alauita escapando a las montañas en busca de asilo de las otras atrocidades reportadas supuestamente cometidas por las fuerzas del presidente interino sirio Ahmed al-Sharaa - El Jerusalem Post se puso en contacto con dos civiles alauitas de Siria e Israel para aprender más acerca de los eventos que tienen lugar en la región costera de Siria.

"La situación es desastrosa", dijo E., un contratista civil alauita de la zona de Jableh en la región costera de Siria, al Post. "Están matando a niños y mujeres. Hay una limpieza étnica en marcha aquí, no dejan nada atrás, matan a todos, y todo está documentado en video", añadió, refiriéndose a horrendos videos que circulan en línea mostrando humillación, degradación y asesinatos masivos ocurriendo en Siria.

"No entiendo cuál es su idea. Es yihad islamista, probablemente piensen que necesitan deshacerse de los 'infieles'", añadió E., con terror en su voz. "Para ellos, los niños son infieles, las mujeres son infieles, todos son infieles. Las mujeres están siendo llevadas a Idlib. No sé qué decirte, estamos en una situación desesperada, la gente literalmente se está escondiendo en los bosques."

Un hombre lleva a un niño mientras cruza el río Nahr al-Kabir, que forma la frontera entre la provincia occidental siria de Latakia y el norte de Líbano, en la zona de Hekr al-Daher, el 11 de marzo de 2025. (credit: Fathi AL-MASRI / AFP)

Cuando se le preguntó qué había sucedido desde el colapso del régimen de Assad, E. dijo: "Desde el colapso del régimen, el ejército del régimen anterior simplemente desapareció. Miles fueron liberados de prisión y todos los que tenían alguna relación con el ejército desertaron."

"Después de eso, la gente comenzó a estresarse. El nuevo gobierno no logró tomar el control. De repente comenzaron a secuestrar a jóvenes al azar. Algunos los desafiaban por esto. Vimos algunas protestas y enfrentamientos y dispararon a los manifestantes. A partir de ahí, todo empeoró", añadió.

E. describió la situación en toda la región costera como un conjunto de ciudades y pueblos fantasmas, algunos bloqueados por los leales al nuevo régimen. "Banias fue purgada, al igual que áreas enteras como Al-Qusur y Al-Muruj. Ya no queda nadie allí. Se llevaron a la gente de allí, los ataron a los coches y los arrastraron por las calles. Todos están usando un discurso racista. Muchos de nosotros huyeron a las montañas", dijo.

Cuando se le preguntó si los que cometían las atrocidades eran bandas armadas o fuerzas oficiales pertenecientes al régimen, E. dijo: "¡Las bandas armadas son el régimen! Es lo mismo, todos pertenecen a Ahmad al-Sharaa."

la peor violencia desde el derrocamiento del ex presidente Bashar al-Assad, en el corazón de la minoría alauita a la que pertenece este último (credit: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

Respecto al número de víctimas, estimado por algunas organizaciones en casi 1,000, E. afirmó que muchos miles están desaparecidos o muertos. "No tenemos forma de saber realmente cuántos son, ya que esto aún no ha terminado. Estamos bloqueados para llegar a nuestras ciudades, no se nos permite recoger los cuerpos de nuestros muertos, algunos fueron dispersados en el mar, ciudades enteras fueron arrasadas", agregó. "El régimen lleva a las fuerzas de observación de la ONU a áreas donde no sucedió nada, tratando de convencerlos de que todo está bien".

Cuando se le preguntó si tiene un mensaje para el gobierno israelí, E. dijo: "Necesitamos a alguien que nos salve, que nos apoye, que nos ayude, que proteja a nuestra gente. Nuestras ciudades están ardiendo y la gente no puede hablar. Antes de esto, con el viejo régimen, vivíamos en extrema pobreza; y hoy vivimos en terror y catástrofe. Los alauíes siempre fueron un pueblo pacífico".

Alauí israelí: "Alauíes sirios piden ayuda a Israel"

B. es un doctor de la pequeña comunidad alauí en Israel. "Somos una comunidad muy pequeña. Nuestra religión cree en la humanidad. Sostenemos que no hay diferencia entre musulmanes, judíos y cristianos. En la aldea alauí en Israel, Ghajar, verás el 'Jardín de la Paz', con símbolos del judaísmo, cristianismo e islam. Somos una religión abierta que está lejos de cualquier tontería de extremismo", afirmó.

Según B., los alauíes siempre fueron perseguidos y discriminados, especialmente por su diferente afinidad religiosa, "pero el tema principal de nuestra religión siempre ha sido la armonía, el amor y la paz".

Ghajar es la única aldea alauí en Israel, ubicada en los Altos del Golán. Actualmente, cuenta con alrededor de 3000 residentes, quienes han estado bajo el dominio israelí desde 1967. "Somos personas conectadas al estado y apoyamos al Estado de Israel; sabemos que Israel extiende su mano para la paz", dijo.

Durante décadas, se hicieron arreglos especiales con la ONU para que los ciudadanos de Ghajar pudieran estudiar en Damasco. "Tenía muchos amigos de Damasco que inicialmente odiaban a los judíos; me preguntaban si los judíos intentaban comerme", dijo B.

Sin embargo, desde que estalló la guerra civil en Siria hace más de una década, estos arreglos quedaron congelados.

Cuando le preguntaron sobre la afinidad religiosa del régimen de Assad, B. suspiró. "La gente lo consideraba parte de la religión alauita, pero nunca mostró ninguna afiliación a nuestra religión, y muchos de nosotros nunca fuimos leales a él ni a su régimen. El régimen decidió estrechar la mano con fuerzas extranjeras por razones políticas. En nuestra opinión, fue un error y sabíamos que conduciría a un desastre y ahora, aquí estamos", dijo, refiriéndose a la situación crítica de la comunidad alauita en Siria.

B. planea reunirse con funcionarios israelíes en un intento de promover un paraguas protector israelí para la comunidad alauita en Siria. "Hay cinco millones de alauitas en Siria, y muchos de ellos están rogando por el apoyo y la protección de Israel", dijo B.

"Sabemos que hay tensiones con Turquía, pero como Israel hizo con los drusos, así debería hacerse aquí también. Al igual que nosotros, ellos pueden ser leales a Israel. Saben que solo aquí pueden vivir con dignidad y sin opresión", añadió.