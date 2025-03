"Siria puede ser el mejor amigo de Israel en la región", dice un erudito sirio en el exilio

El profesor Abdallah Khalil Al-Tamimi, un erudito religioso y activista por la paz sirio que ha pasado más de tres décadas en el exilio estudiando jurisprudencia islámica y principios fundamentales, habló con The Jerusalem Post desde su residencia temporal en Australia, compartiendo su perspectiva sobre el pasado tumultuoso de Siria, su presente fracturado y su visión de un futuro pacífico.

Hoy en día, Al-Tamimi trabaja entusiastamente para construir puentes entre religiones y sectas, lo que también lo ha convertido en objeto de una fuerte oposición debido a sus entrevistas con medios israelíes. Originario de Homs, Siria, había trabajado con la oposición siria desde 1993 y había estado viviendo en el exilio por más de 30 años. Aunque había realizado varias breves visitas a Siria y Líbano, estas visitas se hicieron cada vez más imposibles a medida que el conflicto se intensificaba.

"Cuando comenzó el levantamiento, trabajé con el Ejército Libre Sirio," recordó, "pero eventualmente me retiré porque las cosas estaban saliendo terriblemente mal para nuestra gente. Nos encontramos incapaces de cooperar con ninguna facción."

En 2006, Al-Tamimi se unió a la Coalición Democrática de Siria y viajó a Washington, donde habló ante el Congreso. La misión era clara: luchar contra el régimen de Assad. Sin embargo, lo que surgió en el vacío de poder estaba lejos de la visión democrática que habían defendido.

Ilustración de una bandera de Israel y otra de Siria, con soldados y armas. (credit: SHUTTERSTOCK)

'Al-Sharaa ve a los suníes como infieles'

Al-Tamimi consideraba al nuevo líder sirio, Ahmad Al-Sharaa, como "un líder que apareció aparentemente de la nada en 2012. 'Al-Sharaa' ni siquiera es su nombre real; es fabricado. Nadie conoce su identidad real", explicó Al-Tamimi con frustración.

"Él y sus seguidores bloquearon el progreso de la revolución siria, eliminaron el liderazgo suní y redujeron todos los logros sirios a una pequeña colonia para su grupo extremista en Idlib."

Según Al-Tamimi, Al-Sharaa mató a muchos más revolucionarios suníes que miembros del régimen de Assad, y esencialmente eliminó la mayoría del liderazgo suní de Siria, lo que plantea la pregunta sobre la verdadera lealtad del líder yihadista. "Los esfuerzos franceses y turcos son responsables del ascenso de Al-Sharaa", afirmó.

Al-Tamimi argumentó que, para Al-Sharaa, los suníes moderados también son considerados infieles. "Ellos creen que tienen permiso para matar a todos los 'no creyentes', incluidos los suníes, a quienes consideran paganos y 'adoradores de tumbas'", agregó el clérigo.

"Rechazan nuestras escuelas de pensamiento, considerando a todos nuestros imanes como paganos. Ellos creen que solo el Islam de Abd al-Wahhab es la forma correcta, y todos los demás son infieles", dijo Al-Tamimi, refiriéndose a la corriente fundamentalista de pensamiento que se originó en Arabia.

Al-Tamimi pintó un sombrío panorama de la 'justicia' bajo el nuevo régimen. "Su recién nombrado Ministro de Justicia, Shadi Al-Waisi, anteriormente supervisaba los tribunales locales que ejecutaban a mujeres después de acusarlas de adulterio. ¿Cómo puede alguien así ser Ministro de Justicia? La justicia requiere estándares de equidad. Bajo su gobierno, si dices algo que no les gusta o que no se ajusta a su religión inventada, te ejecutan. Son como ISIS, pero con armas más 'modernas', usando balas en lugar de espadas".

Según Al-Tamimi, en los últimos meses desde que llegó al poder, los leales a Al-Sharaa ejecutaron a miles de personas "simplemente porque alguien los acusó de trabajar con el régimen anterior. Tres veces más sunitas han sido asesinados que alauitas. Siria está en completo caos".

Sobre el tema de los enfrentamientos entre los leales a Al-Sharaa y la minoría alauita en Siria, de la cual provenía el líder derrocado Bashar Al-Assad, Al-Tamimi encontró difícil expresar mucha solidaridad, señalando la naturaleza sectaria del conflicto. "Esta simplemente no es mi guerra. El régimen alauita mató a dos millones de sunitas basándose en motivos sectarios. Nos consideraban infieles, igual que Al-Sharaa hace ahora. Y ahora se están matando entre ellos porque ambos creen que el otro es un infiel que debe ser eliminado".

Al-Tamimi fue particularmente firme en corregir lo que veía como una peligrosa tergiversación. "¡Al-Sharaa no es sunita! Llegó específicamente para culpar a los sunitas de terrorismo, barbarie y salvajismo. Yo soy sunita, y hay miles de eruditos sunitas como yo en Siria que no están de acuerdo con él en nada: teología, mensajes del Profeta, Sharia, interpretaciones coránicas. Practican el 'takfir', afirmando que todos los demás no son sunitas. ¡Ven a otros sunitas como infieles, insistiendo en que solo los salafistas son verdaderos sunitas!"

El jeque explicó que millones de sirios siguen fuera del país, y a muchos les resulta muy difícil regresar. "Sabemos que aún no hemos logrado la libertad. Ambos regímenes son regímenes enemigos", dijo, refiriéndose tanto al gobierno de Assad como al nuevo liderazgo.

Cuando se le preguntó sobre los informes recientes sobre acuerdos entre minorías en Siria y el nuevo régimen liderado por Al-Sharaa, Al-Tamimi respondió: "Mira la historia y verás si puedes encontrar un acuerdo honrado entre dos milicias que firmaron un acuerdo. ¡Todos son milicias! Este trato solo contiene principios generales sin detalles. Cuando observas los acuerdos de paz de Israel con Egipto y Jordania, ves que estaban llenos de detalles hasta el borde. Este solo tiene grandes palabras en un intento de silenciar las críticas".

A pesar de esto, el erudito habló cálidamente sobre la comunidad drusa en Siria. "Los drusos, sin embargo, están lejos de ser simplemente una milicia. Se han organizado durante 1,000 años. Siempre han querido ser parte de Siria, pero solo pidieron un representante, un gobierno funcional que se preocupe por los ciudadanos comunes, algo que nunca obtuvieron".

Un camino a seguir

Cuando se le preguntó acerca de su punto de vista respecto a posibles soluciones, Al-Tamimi se mostró animado. "El mundo debería presionar por una administración externa bajo el Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, al igual que lo que sucedió en Kosovo y Bosnia. No nos queda ningún político, todos han sido asesinados. Necesitamos ayuda internacional contra los salafistas", dijo riendo amargamente. "Me llaman traidor y agente israelí que solo quiere que Israel conquiste Siria. ¡Todos saben que Israel no conquistará Siria! Es una nación pequeña de 10 millones de personas".

Su visión para el futuro de Siria se centraba en una confederación al estilo suizo. "Pequeñas provincias con autogobierno interno, no para todo el país, pero sí para servicios, seguridad y asuntos locales. Esto satisfaría a todos. Los alauitas estarían felices en sus áreas, gobernándose a sí mismos, teniendo su propia policía, jueces y recolectores de impuestos, al igual que todos los demás. La infraestructura en las grandes ciudades sería manejada por el gobierno central, gestionando las relaciones entre provincias".

Los ojos del sheikh se iluminaron mientras elaboraba sobre este modelo. "Cada provincia elegiría a sus representantes de la manera que prefiera. Los beduinos podrían ser liderados por sus sheikhs, los Druze por su Sheikh Al-Aql. Este es el modelo más exitoso en todo el mundo".

Finalmente, Al-Tamimi ofreció una perspectiva sorprendente sobre Israel. "Los suníes son la mayoría en Siria. Una vez que tomen el poder en un gobierno federal, Siria será el mejor amigo de Israel y de todos los países de la región. Será un estado moderno. Muchos sirios educados en Occidente saben exactamente cómo funciona un país civilizado. No tienen problemas con Israel como un estado amigo".

Al-Tamimi enfatizó: "No vemos a Israel como un enemigo. La hostilidad hacia Israel se ha utilizado para llevar a millones de personas a luchar y morir en guerras sin motivo durante generaciones. Assad acusó a los suníes de ser agentes israelíes que se atreverían a hacer la paz, y ahora estamos viendo las mismas acusaciones en todas partes".

Las palabras finales del Sheikh Al-Tamimi reflejaron tanto esperanza como pragmatismo. "He hablado con rabinos, periodistas, activistas israelíes; les he explicado que ideológicamente, no tenemos una ideología agresiva contra los judíos o cualquier persona que no sea musulmana. Tenemos leyes de guerra y paz que debemos seguir, y ninguna incluye la destrucción de Israel. Cruzando los límites entre países y religiones, podemos construir un Medio Oriente mejor para el mundo".