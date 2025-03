Misil hutí cae en Egipto, las FDI verifican si fue disparado hacia Israel

Un barco dispara misiles en un lugar no revelado, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara ataques militares contra los Houthis de Yemen, alineados con Irán, el sábado por los ataques del grupo contra el transporte marítimo del Mar Rojo, en esta captura de pantalla (photo credit: US CENTRAL COMMAND/HANDOUT VIA REUTERS)