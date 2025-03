'El infierno caerá': el mensaje de Trump detrás de los ataques a los hutíes - análisis

Los ataques de EE. UU. a los hutíes están destinados a enviar un mensaje de que la administración de Trump no va a repetir los errores del pasado. El tiempo dirá si realmente tienen un impacto.

Los hutíes han demostrado ser un hueso duro de roer, porque esconden sus armas en cuevas y tienen muchas capacidades que han desarrollado desde 2015. Están respaldados por Irán y han extendido el alcance de sus misiles balísticos y drones.

La esencia de la doctrina de Trump es implementar políticas diferentes a las de la administración anterior. Esto incluye un alto el fuego en Gaza y un impulso por un alto el fuego en Ucrania.

También puede significar aumentar los ataques a los hutíes y ofrecer a Irán un acuerdo. Los ataques a los hutíes son una prueba.

Durante los últimos 17 meses, los hutíes sintieron que podían atacar a barcos e Israel. Han seguido amenazando a los barcos en el Mar Rojo.

Aviones de combate estadounidenses despegan para atacar objetivos Houthi en Yemen, 15 de marzo de 2025 (CENTCOM)

La creciente lista de objetivos de los hutíes

Los hutíes dicen que están respaldando a los palestinos en la guerra entre Israel y Hamás. Poco después de la masacre del 7 de octubre, comenzaron a atacar Eilat y el Sur. Luego secuestraron un barco que afirmaban estaba vinculado a un propietario comercial en Israel y ampliaron sus ataques a los envíos comerciales.

Israel inicialmente ignoró estos ataques, ya que estaba enfocado en Gaza. Estados Unidos intervino con varios aliados para comenzar la Operación Prosperity Guardian. Esto comenzó en diciembre de 2023, pero tuvo resultados mixtos.

Aunque la Armada de Estados Unidos y otras armadas ayudaron a algunos barcos, en última instancia, los hutíes seguían atacando en el momento y lugar que elegían. Varios ataques por parte de Estados Unidos y otros países no disuadieron a los hutíes.

Israel luego comenzó a retaliar después de que un dron hutí matara a un hombre en Tel Aviv en julio pasado. Aunque Israel llevó a cabo varias oleadas de ataques durante seis meses, los hutíes no detuvieron sus ataques.

De hecho, los hutíes aumentaron sus ataques en noviembre y diciembre pasados. Los ataques solo cesaron con el alto el fuego en Gaza el 17 de enero.

Los hutíes mostraron que podían resistir los ataques de docenas de aviones de la Fuerza Aérea Israelí. Israel utilizó los bombardeos para mostrar sus capacidades de ataque de largo alcance.

Pero los ataques también mostraron el límite de utilizar aviones y municiones de precisión. Es posible que Estados Unidos tenga que aprender esta lección.

La doctrina de Trump es clara con los hutíes. Está diciendo que se les acabó el tiempo y que sus ataques deben cesar. "Caerá el infierno", amenazó.

También habló de que se desataría el infierno si Hamas no liberaba a los rehenes, sin embargo, Hamas ha continuado manteniendo a casi 60 rehenes.

Trump también está utilizando los ataques para advertir a Irán. En una publicación en redes sociales, escribió: "¡A Irán: El apoyo a los terroristas hutíes debe terminar INMEDIATAMENTE! NO amenacen al Pueblo Americano, a su Presidente, que ha recibido uno de los mayores mandatos en la Historia Presidencial, o a las rutas navieras mundiales. Si lo hacen, ¡PRECAUCIÓN, porque América les hará completamente responsables y no seremos amables al respecto!"

Acusó a los hutíes de librar una "campaña incesante de piratería, violencia y terrorismo contra naves, aviones y drones americanos y de otros países."

Trump también demostró cómo es diferente de la administración anterior. Escribió: "La respuesta de Joe Biden fue patéticamente débil, así que los Houthis sin restricciones siguieron adelante... ha pasado más de un año desde que un barco comercial con bandera estadounidense navegó de manera segura a través del Canal de Suez, el Mar Rojo o el Golfo de Adén."

Trump hizo lo mismo en su primer mandato, ordenando ataques en Siria después de que el ex presidente Barack Obama se había abstenido de realizar ataques similares. Trump también ordenó el ataque que mató al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qasem Soleimani, en 2020.

Irán está observando. El líder supremo iraní ha rechazado la apertura de Trump a un nuevo acuerdo. Pero Teherán ahora ve que Washington es serio.

Los ataques a los Houthis también se producen cuando nuevos informes indican que el grupo continúa trabajando en tecnología de drones de largo alcance. Conflict Armament Research (CAR) dijo que sus "investigadores de campo han descubierto evidencia de que las fuerzas de Ansar Allah [Houthi] en Yemen están intentando utilizar celdas de combustible de hidrógeno para alimentar sus sistemas no tripulados. Si tienen éxito, esta experimentación representaría una escalada importante en la capacidad de los Houthis, permitiendo que los vehículos no tripulados, ya sean aéreos, terrestres o marítimos, transporten cargas más grandes y viajen durante períodos y distancias mucho más largas de lo que permiten las fuentes de energía convencionales. Hasta donde sabe CAR, este es el primer intento de uso de combustible de hidrógeno en sistemas no tripulados por parte de cualquier actor armado no estatal, a nivel mundial."

Esta es una seria amenaza. La pregunta es si los ataques aéreos de Estados Unidos pondrán fin a las amenazas de los hutíes.