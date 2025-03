Irán se distancia de los hutíes mientras su red de terror se debilita

EE. UU. lanzó varios ataques a los hutíes respaldados por Irán durante la noche entre el 15 y el 16 de marzo. Los ataques no solo son extensos, sino que la administración Trump se compromete a mantener la presión sobre los hutíes. Irán podría estar distanciándose ahora del grupo.

Si Irán pierde a los hutíes como un importante aliado, representará otro revés para Teherán. También ilustrará la debilidad general de la alianza de aliados que el ex jefe de la Fuerza Quds del IRGC, Qasem Soleimani, construyó durante décadas. Soleimani fue asesinado por EE. UU. en enero de 2020.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, podría estar ahora eliminando otro pilar del imperio de terror de Soleimani.

Los medios estatales iraníes IRNA dijeron el 16 de marzo que "el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el general de división Hossein Salami dijo que el movimiento de resistencia de los hutíes en Yemen toma sus decisiones de forma independiente". Añadió que Irán no está involucrado en las decisiones de los hutíes. El comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, general de división Hossein Salami, y el comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, Amir Ali Hajizadeh, visitan un subterráneo de la nueva ''ciudad de misiles'' en un lugar no revelado de Irán, en esta imagen (credit: IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Esto se produce luego de que un misil aterrizara en el Sinaí de Egipto, lo que parece ser una escalada por parte de los hutíes.

Irán desinteresado en conversaciones con EE.UU.

Los comentarios iraníes surgen después de que el Líder Supremo iraní expresara que Irán no está interesado en una carta reciente de Trump que ofrece conversaciones. "Siempre hemos declarado, y declaramos de nuevo hoy, que los yemeníes son una nación independiente y libre en su propia tierra, con una política nacional independiente", dijo Salami durante un discurso el domingo.

Irán afirma abiertamente que esta es su respuesta al "comunicado del presidente Donald Trump antes de ordenar una oleada de ataques aéreos contra Yemen el sábado". Advirtió a Irán. Irán ha recibido la advertencia y aparentemente no quiere saber si es en serio. "Anunciamos públicamente la responsabilidad de cualquier operación militar o apoyo que brindemos", dijo el oficial iraní. Luego hizo referencia al ataque contra Israel el año pasado.

"No hay razón para llevar a cabo una acción y no aceptar la responsabilidad por la misma", agregó. "Advertimos a todos los enemigos que enfrentaremos cualquier amenaza y responderemos aún con más fuerza", dijo.

Mientras tanto, el principal diplomático de Irán, el Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araqchi, dijo que Estados Unidos no dictará la política a Irán. Esto también fue en respuesta a los comentarios de Trump sobre los hutíes.

"El Gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad, ni tiene asuntos, para dictar la política exterior iraní", escribió Araqchi en una publicación en X. La IRNA señaló que Trump había dicho el sábado que había ordenado una serie de ataques aéreos en la capital de Yemen, Saná, y amenazado con responsabilizar a Irán "totalmente".

Mientras tanto, Araqchi habló con su homólogo holandés, Caspar Veldkamp, y dijo que Irán está listo para "entablar un diálogo con los países europeos basado en el respeto mutuo e intereses compartidos", señaló la IRNA. Por lo tanto, Irán se está distanciando de los hutíes y tampoco está listo para dialogar con Estados Unidos, pero está abierto a conversaciones con los países europeos.

Parece que Irán puede estar distanciándose de los hutíes o al menos tratando de aislarse de las respuestas si los hutíes llevan a cabo ataques. Irán parece no querer confrontar a Estados Unidos en este momento. Esto también muestra cómo la red de proxies de Irán, que parecía tan fuerte después del ataque de Hamás y se desató en la región durante un año, ahora enfrenta desafíos. Su fortaleza también es su debilidad. Está demasiado dispersa y no puede proteger a los proxies.

Irán ha intentado cerrar el Mar Rojo para el envío, atacar a las tropas estadounidenses en Iraq, incendiar la Margen Occidental, y empujar a Hezbollah a la guerra, todo desde el 7 de octubre de 2023. El ataque de Hamas estaba destinado a ser el primer disparo en una guerra regional y global. Sin embargo, Irán puede haber calculado mal. Los grupos no pueden resistir los golpes por sí mismos; solo funcionan cuando pueden librar una guerra en múltiples frentes o recibir apaciguamiento. Hicieron esto durante años en Iraq hasta que Trump mató a Soleimani y al líder de Kataib Hezbollah, Abu Mahdi al-Muhandis. Ahora, Irán teme lo mismo para los hutíes.