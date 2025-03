El comienzo de la preocupación israelí por Trump

Al-Ahram, Egipto, 8 de marzo

La última sorpresa del PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, Donald Trump para el mundo -y es probable que Israel no se haya quedado fuera de esta revelación- es que un representante de su administración ha estado manteniendo negociaciones directas secretas con Hamas durante semanas en Doha.

Este hecho marca un movimiento sin precedentes para una administración estadounidense, ya que Estados Unidos designó oficialmente a Hamas como una organización terrorista en 1997. La Casa Blanca confirmó la noticia, afirmando que Adam Boehler, el enviado estadounidense para rehenes, tiene plena autoridad para negociar directamente con Hamas.

Tras la divulgación de la noticia, la oficina de Netanyahu emitió rápidamente un comunicado enfatizando que Israel había estado al tanto de las negociaciones desde el principio y había planteado preocupaciones al lado estadounidense en ese momento. Sin embargo, el comunicado no detalló esas preocupaciones.

Por otro lado, fuentes israelíes negaron tener conocimiento previo de las conversaciones, expresando preocupación sobre los posibles resultados de negociaciones que, a pesar de estar profundamente ligadas a los intereses fundamentales de Israel, han seguido adelante sin su participación.

Israel ha estado acostumbrado durante mucho tiempo a ser el actor clave en este tipo de movimientos diplomáticos, dada su relación histórica con administraciones estadounidenses anteriores. Adam S. Boehler habla en un evento con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Ciudad de México, México 8 de noviembre de 2019. (credit: REUTERS/Luis Cortes)

Los informes iniciales sugieren que las negociaciones se centran en asegurar la liberación de rehenes israelíes retenidos por Hamas que también tienen ciudadanía estadounidense, con algunos informes afirmando que las conversaciones se están ampliando para incluir un alto el fuego temporal o incluso permanente.

A pesar de estos informes, no hay evidencia concreta de que se haya alcanzado un acuerdo sobre ninguno de estos asuntos. Esto se evidencia por la decisión de Steve Witkoff, enviado especial para el Medio Oriente, de retrasar su llegada a la región, aparentemente esperando un acuerdo que pudiera presentarse como una victoria de la administración Trump.

La conclusión clave aquí, especialmente dada la probabilidad de que Estados Unidos excluya a Israel de las consultas, es que Trump está mostrando una clara falta de interés en involucrar a cualquier persona, incluso aliados cercanos, en decisiones importantes en las que tienen un interés personal.

Él ha hecho esto con los europeos, especialmente en Ucrania, donde su enfoque en negociar un acuerdo importante con Rusia trasciende tanto las fronteras de Ucrania como las preocupaciones más amplias de Europa.

En cuanto a Hamás, Trump ha declarado repetidamente que ha enviado a Israel todo lo que necesita para lograr su misión, sugiriendo que su participación directa está justificada debido al fracaso de Israel en lograr su objetivo de liberar a los rehenes por sí mismo. - Ahmed Abdel-Tawwab

¿CUÁL ES EL PLAN DE TRUMP PARA CANADÁ Y GROENLANDIA?

Asharq al-Awsat, Londres, 7 de marzo

Hay algo sospechoso detrás de la reciente demanda de la Casa Blanca de anexar Canadá y Groenlandia.

Canadá, el país geográficamente y políticamente más cercano a los Estados Unidos, ahora tiene al primer ministro Justin Trudeau acusando al presidente Donald Trump de intentar destruir la economía de su país para tomar el control. Mientras tanto, Dinamarca ha rechazado el interés de Trump en adquirir Groenlandia, diciendo que no cederá.

Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra atrapado en la Oficina Oval, negociando lo que Ucrania debe sacrificar o retener en su conflicto continuo con Rusia.

Las explicaciones simples sugieren que Trump es un showman, ávido de atención, o que busca distraer a los estadounidenses con problemas extranjeros mientras desmantela el gobierno federal desde dentro. Pero esta explicación no se sostiene.

Un examen más detenido de las acciones de Trump sugiere que puede estar persiguiendo un gran proyecto que refleja su promesa de campaña de "Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez". Este lema, que fue estampado en paredes, camisetas y pancartas durante su elección, es más que una frase pegajosa.

No me suscribo a teorías conspirativas, las cuales considero simplemente una forma perezosa de explicar lo que las personas no logran entender sobre el mundo. A mí me parece que Trump tiene un plan de largo alcance, uno que se alinea con su ambición de convertirse en el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, comparable a George Washington, durante cuya presidencia se fundó Estados Unidos.

Trump no ha ocultado su deseo de anexar o unirse con Canadá y Groenlandia. Pero, ¿qué significaría eso si llegara a suceder?

Miren el mapa. Canadá es ligeramente más grande que Estados Unidos, con alrededor de 10 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Groenlandia, la isla más grande del mundo, abarca más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Combinar los territorios de ambos duplicaría el tamaño de Estados Unidos, aumentando su área total a aproximadamente 22 millones de kilómetros cuadrados, haciéndolo más grande que Rusia y el doble del tamaño de China.

Pero esto no se trata simplemente de derechos de alarde. La fusión de estos tres países estrechamente conectados le daría a Estados Unidos una ventaja geopolítica significativa y aumentaría su poder económico.

Por supuesto, es poco probable que Trump intente apoderarse de Canadá o Groenlandia por la fuerza, por muchas razones, entre ellas que en el sistema estadounidense es el Congreso, no el presidente, quien declara la guerra.

Trump nunca ha declarado, ni es probable que declare, la intención de usar la fuerza militar, aunque ha mostrado un agudo sentido de estrategia maquiavélica. Ha sugerido repetidamente que estaría dispuesto a comprar Groenlandia e incluso intentar convencer a sus habitantes de votar por la independencia de Dinamarca.

CANADÁ, SIN EMBARGO, sigue siendo el premio mayor. Trump ya ha hecho acercamientos a Trudeau, incluso dirigiéndose directamente al pueblo canadiense para pedir unidad, pero sin éxito.

Ahora, Trudeau acusa a Trump de aumentar los aranceles a las importaciones canadienses como un intento deliberado de debilitar la economía canadiense en preparación para una futura anexión. Esto puede tener algo de verdad, pero también podría ser una anexión legal, siguiendo un referéndum constitucional.

No olvidemos que Canadá depende en gran medida del mercado de su vecino: alrededor del 75% de sus exportaciones van a los Estados Unidos, y casi una cuarta parte de sus ingresos nacionales proviene de allí.

¿Qué hay de los aliados europeos de Trump, a quienes ha alienado con aranceles sin precedentes, empujando sus economías hacia la recesión y provocando inestabilidad política interna? Trump argumenta que sus aranceles los tratan igual que a otros socios comerciales. Y aunque muchos pueden oponerse a sus proyectos expansionistas y sus lazos más estrechos con Rusia, también hay un elemento de negociación comercial en juego aquí.

El obstáculo final radica en la oposición de Rusia y China. Cualquier idea de expansión o unificación por consentimiento mutuo sería vista como una amenaza directa por ambos países.

Incluso si se alcanzara un acuerdo para la anexión de Canadá y Groenlandia, no sería suficiente para apaciguar a Rusia y China, especialmente dadas las continuas aspiraciones de naciones del Este de Europa como Ucrania, Georgia y Bosnia-Herzegovina de unirse a la OTAN y la Unión Europea, países que aún no han sido admitidos para evitar enfadar a Rusia.

Por lo tanto, la expansión amistosa requeriría compromisos geopolíticos para evitar que estas potencias realicen movimientos agresivos por su cuenta, potencialmente desencadenando un conflicto a gran escala.

Sin embargo, esto es meramente una hipótesis. Creo que Trump, o sus asesores, pueden estar operando con una estrategia que han denominado "expansión geográfica amistosa", la cual requeriría una serie de acuerdos geopolíticos globales.

Un entendimiento potencial con Rusia, que limita con Groenlandia, podría ayudar a justificar las acciones de Trump con Ucrania y potencialmente llevar a un acuerdo sobre el aproximadamente 20% del territorio ucraniano que Rusia ha ocupado.

Una solución así podría poner fin a la guerra en Ucrania, reducir pérdidas y aplacar a Moscú, allanando así el camino para los siguientes pasos en la expansión amistosa de Estados Unidos.

Algunos sin duda se opondrán a este plan, ya que refleja las ideas expansionistas de las potencias coloniales, una noción que podría revivir temores de imperialismo.

Históricamente, Estados Unidos fue en sí mismo una colonia, y fue el primero en oponerse al colonialismo en el mundo.

Los Catorce Puntos del Presidente Woodrow Wilson, que abogaban por el fin del colonialismo, se realizaron en gran medida después de la Segunda Guerra Mundial, con Washington presionando a sus aliados, como Gran Bretaña y Francia, para que renunciaran a sus colonias, incluidas las del mundo árabe. – Abdulrahman Al-Rashed

RELACIONES OCCIDENTE-ÁRABES CON EL MEDIO ORIENTE

Okaz, Arabia Saudita, 7 de marzo

La relación entre Occidente y el Medio Oriente es compleja, llena de contradicciones e intereses conflictivos. Mientras que las potencias occidentales afirman separar la religión de la política, sus políticas exteriores a menudo están moldeadas por narrativas históricas e ideologías que llevan un sentido de santidad. Esta dinámica está impulsada por intereses materiales y un deseo de dominio, lo que a menudo resulta en violaciones de la ley internacional y normas humanitarias.

Un ejemplo evidente es la invasión de Irak en 2003, que fue ampliamente condenada por no respetar los principios de soberanía y ley internacional. De manera similar, el bloqueo económico a Cuba destaca una política de sanciones dirigida a debilitar a los países fuera de la influencia occidental.

Cuando se trata del conflicto palestino-israelí, Occidente continúa tolerando las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel, lo cual contradice los valores democráticos y de derechos humanos que afirma defender. Sin embargo, es importante reconocer que Occidente en sí no es monolítico, con algunos países adoptando posiciones más equilibradas sobre estos temas.

Las raíces de las relaciones occidentales con el Medio Oriente se remontan a la era colonial, cuando las potencias europeas buscaron controlar los recursos de la región. Con el tiempo, las políticas occidentales han exacerbado las tensiones existentes, a menudo entrelazándose con factores internos y regionales. Estas políticas, impulsadas por intereses económicos y políticos, han tenido consecuencias negativas duraderas.

El Acuerdo Sykes-Picot de 1916, por ejemplo, tuvo un profundo impacto en la demarcación de las fronteras políticas de la región, lo que alimentó conflictos a largo plazo. Además, la Guerra Fría intensificó las tensiones regionales, ya que Estados Unidos y la Unión Soviética utilizaron el Medio Oriente como campo de batalla para conflictos indirectos.

Las políticas económicas occidentales, especialmente aquellas centradas en el petróleo y el gas después del descubrimiento de petróleo en la región a principios del siglo XX, han explotado los recursos naturales de las naciones árabes y manipulado sus economías. Estas políticas, a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han perjudicado a las economías locales y profundizado la dependencia de la región respecto al Occidente.

El uso de retórica religiosa e ideológica en la política exterior también se volvió prominente después de los eventos del 11 de septiembre de 2001, cuando la "guerra contra el terrorismo" fue utilizada como pretexto para intervenciones militares generalizadas. Además, los medios occidentales han desempeñado un papel clave en la formación de la imagen estereotipada de Medio Oriente, influenciando la opinión pública y la política exterior. Grupos de presión, particularmente el lobby israelí en EE.UU., han utilizado efectivamente esta narrativa para influir en la toma de decisiones estadounidenses en la región.

Sin embargo, existen alternativas y soluciones para la región al alcance. Mejorar la integración económica entre las naciones árabes, como a través de la creación de un mercado árabe común, podría ser un punto de partida clave. Cambiar el enfoque de la dependencia de los recursos naturales hacia la construcción de economías basadas en el conocimiento a través de la educación y la innovación es otro paso crucial.

Además, promover el diálogo entre civilizaciones y culturas podría ayudar a reducir malentendidos y fomentar relaciones más equilibradas.

Los países árabes deben centrarse en aumentar la cooperación regional y construir alianzas estratégicas para enfrentar los desafíos tanto externos como internos. Al mismo tiempo, Occidente debe reevaluar sus políticas en la región, asegurando que respeten los derechos humanos y se adhieran a los principios de justicia. - Osama Yamani

UN ORDEN MUNDIAL INTERNACIONAL CAMBIANTE

Al-Ittihad, EAU, 9 de marzo

El orden internacional está experimentando una transformación. Lo que antes se limitaba a la especulación teórica se está convirtiendo cada vez más en una realidad práctica. El creciente acercamiento entre dos grandes potencias mundiales, los Estados Unidos y Rusia, y su voluntad compartida de poner fin a la guerra en Ucrania, está acelerando el cambio de posibilidad a casi certeza.

Esto es especialmente cierto si la paz puede ser negociada sin recurrir al marco posterior a la Segunda Guerra Mundial, que vio la división del mundo en bloques occidental y oriental, respaldados por dos alianzas militares: la OTAN y el Pacto de Varsovia, este último disuelto con la caída de la Unión Soviética.

Permanece sin claridad si este calentamiento de las relaciones resultará en una nueva alianza o acuerdo, o simplemente en una comprensión pragmática de intereses mutuos, fuera del ámbito de conflicto armado que el mundo ha experimentado intermitentemente en el pasado. Sin embargo, una cosa es segura: si el enfoque actual de Estados Unidos y Rusia perdura y produce resultados tangibles, el camino hacia el cambio del sistema internacional tomará un giro significativo y cualitativo, preparando el escenario para futuros desarrollos.

Las discusiones iniciales entre las dos potencias no se han limitado a Ucrania, sino que también han abordado la seguridad europea y el potencial de mediación rusa en la crisis nuclear iraní. Un objetivo central de Rusia en el conflicto de Ucrania ha sido remodelar el marco de seguridad encarnado por la OTAN, con el objetivo de detener su expansión hacia Europa del Este.

Este sistema se basó inicialmente en dos pilares: uno defensivo, dirigido a contrarrestar la amenaza rusa (entonces soviética), y el otro ideológico, presentando una elección drástica entre el "mundo libre" y los regímenes totalitarios. Desde la caída del Muro de Berlín en 1989, que simbolizó una victoria para el bloque capitalista occidental y una derrota para el campo socialista, el futuro de la OTAN ha sido motivo de controversia.

El rápido ritmo de la reunificación alemana y la salida de muchas naciones de Europa del Este de la influencia soviética llevaron a los Estados Unidos y sus aliados occidentales a establecer una respuesta clara: mientras la "amenaza" permaneciera, la OTAN continuaría absorbiendo y protegiendo a los países recién liberados. Sin embargo, esta expansión a su vez se ha convertido en una amenaza percibida para la Federación Rusa.

Los intentos periódicos de controlar este peligro a través de acuerdos entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia han fracasado, y la solicitud de membresía en la OTAN por parte de Ucrania fue vista por Rusia como cruzar una línea roja estratégica.

Desde su primer mandato, el presidente Donald Trump expresó el deseo de resolver el conflicto ucraniano y fomentar lazos más estrechos con Rusia. En ese momento, el problema principal era la anexión de Crimea por parte de Rusia, pero hoy en día, con Rusia habiendo ocupado el 20% del territorio ucraniano, la guerra ha llegado a un punto muerto, lo que refuerza el argumento de Trump de que la financiación continua solo sirve para perpetuar el conflicto.

Esto marca una clara desviación de la estrategia de debilitar a Rusia articulada por la administración de Joe Biden y adoptada por la OTAN. Con la aceleración de la normalización entre Washington y Moscú, la imposición del acuerdo de minerales sobre Ucrania y la creciente presión sobre su presidente, la administración Trump ha dado inicio a una "neutralización de la OTAN".

Por primera vez en 80 años, Europa, a pesar de sus divisiones internas, se encuentra obligada a depender de sus propios recursos para asegurar su seguridad, ya que el paraguas de seguridad estadounidense se está desvaneciendo gradualmente.

El cambio aún está en sus primeras etapas, pero es probable que gane impulso con la conclusión de la guerra en Ucrania, basado en sus resultados en el terreno, esencialmente, independientemente de los estándares de soberanía y legitimidad establecidos por el derecho internacional.

En este contexto, la base ideológica del orden liberal occidental enfrentará más desafíos: por un lado, el declive de los valores articulados en la Carta de las Naciones Unidas puede volverse más pronunciado a nivel global; por otro lado, el movimiento de extrema derecha en Europa seguirá en aumento, ya que cada vez más se convierte en el nexo entre el trumpismo y el putinismo. - Abdulwahab Badrakhan

