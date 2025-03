Trump elimina el plazo de dos meses para el acuerdo nuclear con Irán

La carta del presidente Donald Trump al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, incluye un plazo de dos meses para llegar a un nuevo acuerdo nuclear, según un funcionario estadounidense y dos fuentes informadas sobre el asunto.

Dos fuentes familiarizadas con los detalles confirmaron el plazo al Jerusalem Post.

"El presidente Trump dejó claro a Ayatollah Khamenei que quería resolver la disputa sobre el programa nuclear de Irán diplomáticamente, y muy pronto, y si esto no fuera posible, habría otras formas de resolver la disputa". - El portavoz del NSC, Brian Hughes, dijo al Jerusalem Post.

Una fuente con conocimiento también dijo al Jerusalem Post que los europeos también han enviado un mensaje a los iraníes; si no hay acuerdo para junio-julio, "se impondrá una importante ola de sanciones a Irán".

La razón: Bajo el acuerdo nuclear, el JCPOA, que fue firmado en 2015, una gran parte de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad a Irán fueron levantadas. A partir de septiembre, ya no será posible reimponerlas.

Centrifugadoras iraníes se muestran durante una reunión entre el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y científicos nucleares y personal de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), en Teherán, Irán, 11 de junio de 2023. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Alemania, el Reino Unido y Francia, como partes del acuerdo nuclear, tienen la capacidad de restablecer las sanciones que fueron levantadas a través de un mecanismo conocido como SnapBack.

Por lo tanto, esta amenaza significa: No nos arrastren. Si no hay un acuerdo para junio-julio, las sanciones se reinstalarán.

No está claro si el plazo de dos meses comienza al entregar la carta o cuando comiencen las negociaciones. Si Irán rechaza la propuesta de Trump y no logra negociar, la probabilidad de una acción militar estadounidense o israelí contra las instalaciones nucleares de Irán aumentaría significativamente.

En los últimos cuatro años, el programa nuclear de Irán ha avanzado, acercándolo más que nunca a la producción de un arma nuclear. El stock de uranio enriquecido al 60% es suficiente para seis bombas nucleares si se enriquece aún más al 90%, según la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Irán ha negado cualquier intención de buscar armas nucleares.

Hace dos semanas, en una entrevista con Maria Bartiromo de Fox News, Trump reveló que había enviado una carta a Khamenei proponiendo negociaciones directas. Al día siguiente, Trump dijo que Estados Unidos estaba "llegando a los momentos finales" con Irán. "No podemos permitirles tener un arma nuclear. Algo va a suceder muy pronto. Preferiría tener un acuerdo de paz que la otra opción, pero la otra opción resolverá el problema", dijo.

La carta fue entregada hace unos días por el enviado de Trump, Steve Witkoff, al Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed (MBZ), en una reunión en Abu Dhabi. Un día después, el enviado de MBZ, Anwar Gargash, llevó la carta a Teherán y se la entregó al Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

Fuentes dijeron que la carta de Trump fue "dura". Aunque proponía negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear, también advertía de las consecuencias si Irán rechazaba la oferta y continuaba avanzando en su programa nuclear. La carta de Trump especificaba que no quería negociaciones indefinidas e incluía el plazo de dos meses para llegar a un acuerdo, confirmaron dos fuentes.

Antes de que la carta fuera entregada a funcionarios iraníes, la Casa Blanca informó a los aliados de Estados Unidos, incluidos Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, sobre su contenido, según un funcionario estadounidense y una fuente informada.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios, y la misión iraní ante las Naciones Unidas no respondió a las solicitudes de comentario.

Khamenei acusa a Donald Trump de "engaño"

La semana pasada, Khamenei describió la carta de Trump y su propuesta de negociaciones como "un engaño" diseñado para hacer parecer que Irán no está dispuesto a negociar. Si bien Khamenei afirmó que no apoyaba las negociaciones con Estados Unidos, horas más tarde, la misión de Irán en la ONU emitió una declaración en X (anteriormente Twitter), sin descartar conversaciones sobre el programa nuclear de Irán.

"Si el objetivo de las negociaciones es abordar las preocupaciones sobre la posible militarización del programa nuclear de Irán, dichas discusiones pueden considerarse", decía la declaración. Sin embargo, añadía que si las conversaciones tienen como objetivo "desmantelar el programa nuclear pacífico de Irán" como un medio para lograr lo que el presidente Obama no pudo conseguir, tales negociaciones "nunca se llevarán a cabo".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró a principios de esta semana que la carta todavía está siendo revisada y que se está preparando una respuesta.

Trump también advirtió el lunes que Estados Unidos consideraría cualquier otro ataque de los hutíes en Yemen como originario de Irán, amenazando con "consecuencias graves". Irán ha negado tener control sobre los hutíes. El miércoles, Trump reiteró su llamado a Irán para que deje de suministrar a los hutíes, afirmando en Truth Social que los informes sugieren que Irán está reduciendo su apoyo militar al grupo, pero aún así están "enviando grandes cantidades de suministros".

El Asesor de Seguridad Nacional de Trump, Mike Waltz, añadió el domingo que Irán debe "entregar y renunciar" a todos los elementos de su programa nuclear, incluyendo misiles, armamento y enriquecimiento de uranio. Advirtió que la falta de hacerlo podría resultar en más consecuencias, añadiendo que "Irán se le ha ofrecido una salida de esto".